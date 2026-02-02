Zarco Masih Impikan Kemenangan usai Momen Magis 2025

Johann Zarco terus bermimpi untuk memenangkan balapan MotoGP, setelah kemenangan "magis" di Grand Prix Prancis tahun lalu.

Itu adalah kemenangan MotoGP kedua Zarco setelah Grand Prix Australia 2023, yang diraihnya bersama Pramac Ducati sebelum pindah ke LCR Honda pada tahun 2024.

Menang bersama Honda adalah sesuatu yang diduga akan dicapai Zarco. Tapi setelah meraihnya tahun lalu, ia terus mencoba untuk bermimpi untuk kemenangan lainnya di kelas utama.

“Tujuannya adalah untuk tetap bermimpi meraih kemenangan,” kata Zarco kepada MotoGP.com saat peluncuran tim LCR Honda pada 1 Februari.

“Saya meraih kemenangan magis tahun lalu, yang dengan proyek Honda saya tidak menyangka akan memenangkan setidaknya satu balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sekarang, dengan pengalaman bertahun-tahun, saya tahu bahwa mimpinya adalah untuk memperebutkan gelar juara dunia, tetapi saya tidak tahu apakah itu mungkin, jadi saya mencoba untuk meraih peluang podium.”

Zarco memang belum menunggangi RC213V 2026, tetapi motor tersebut sudah berada di trek pada tes Shakedown Sepang dengan pembalap penguji HRC Aleix Espargaro dan rekan satu tim Zarco, rookie Diogo Moreira.

Pembalap Prancis itu mengaku terdorong oleh kecepatan kedua pembalap di Shakedown, khususnya Espargaro yang memuncaki timesheets.

“Saya sangat senang dengan performa Honda baru ini – komentar para pembalap juga cukup bagus,” kata Zarco.

“Aleix Espargaro sangat cepat, tetapi Diogo [Moreira] beradaptasi dengan sangat baik dan – Anda bisa melihat catatan waktu putarannya – dia juga cepat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, setidaknya motornya cepat, catatan waktu putarannya cepat, jadi ini memberikan harapan besar untuk musim 2026.”

Zarco baru akan turun ke trek besok pada hari pertama tes MotoGP Sepang, namun ia belum memastikan program pengujiannya untuk tiga hari ke depan.

“Kami pasti punya rencana pengujian,” katanya. “Tim masih mengerjakannya untuk menyesuaikan beberapa hal.

“Kemudian, setelah liburan musim dingin, selalu menyenangkan untuk kembali ke Malaysia, mengendarai sepeda.

“Kami tahu cuacanya akan sangat panas, tetapi kami punya sedikit waktu untuk kembali ke ritme dan setidaknya mencoba menemukan perasaan yang hebat ini untuk mempertahankannya agar dapat memulai musim dengan baik.”

Article continues below ADVERTISEMENT