Tech3 Akui Pergantian Crew Chief Berpengaruh Buruk ke Bastianini

Pergantian Crew Chief di pertengahan musim 2025 menjadi salah satu faktor yang menyulitkan Enea Bastianini, menurut Team Manager Tech3 KTM Nicholas Goyon.

Bastianini beralih KTM bersama tim Tech3 tahun lalu, tetapi menjalani musim yang cukup sulit.

La Bestian kesulitan menyesuaikan gaya balapnya dari Ducati ke KTM, dengan pembalap Italia itu hanya mampu meraih hasil terbaik di posisi ketujuh dalam 10 putaran pertama dan gagal lolos kualifikasi lebih tinggi dari posisi ke-16.

Situasinya membaik secara dramatis di Grand Prix Ceko, dengan Bastianini lolos kualifikasi di posisi ke-11, posisi start terbaiknya di musim lalu, dan finis ketiga di Sprint Race, dialnjutkan dengan podium P3 di Grand Prix Catalunya.

Pergantian Crew Chief kacaukan Bastianini

Namun performanya kembali menurun, yang bertepatan dengan kepergian kepala kru Alberto Giribuola.

“Mengganti [Crew Chief] tidak selalu mudah,” kata Bastianini setelah acara peluncuran KTM 2026 pada hari Selasa.

“Bagi saya, tahun lalu itu rumit, tetapi saya juga sedikit lelah - bukan secara fisik, tetapi secara mental, saya sedikit menurun di paruh kedua musim.

“Setelah apa yang terjadi, saya sedikit stres. Saya tidak tahu apakah itu memengaruhi hasil saya.”

Team Manager Tech3, Nicolas Goyon, mengakui bahwa ia tidak mengantisipasi dampak negatif kepergian Giribuola terhadap Bastianini, dan mengakui bahwa hal itu berkontribusi pada penurunan hasil yang diraihnya.

“Jelas, peran Crew Chief di dunia kami sangat penting,” katanya. “Dialah yang pertama kali mendapatkan komentar dari pembalap dan memberikan kepercayaan pertama kepada pembalap.

“Maksud saya, semua orang melihat ini sebagai peran kunci. Terkadang, beberapa kepala kru lebih fokus pada sisi teknis, tetapi saat ini, kepala kru harus seperti seorang psikolog.

“Dia harus membantu pembalap, dia harus mendorongnya di saat-saat sulit. Harus saya akui, Giribuoal melakukan pekerjaan yang cukup baik.

“Enea sangat kesulitan di awal musim. Dia masih terbayang-bayang gaya balap Ducati, dan beralih dari Ducati ke KTM sulit baginya.

“Mengendarai Ducati adalah sesuatu yang alami baginya. Dia harus memaksakan gaya balapnya di KTM.

“Mereka mencoba berbagai macam pengaturan, berusaha membantunya, tetapi pada akhirnya, kami menyadari bahwa tugas utama harus datang darinya.

“Dia harus mengubah gaya balapnya. Jelas, mereka melakukan pekerjaan yang baik sampai mereka mencapai Brno.

“Empat balapan ini [antara Brno dan Barcelona] di mana semuanya berjalan dengan baik.

“Sayangnya, apa yang terjadi terjadi, dan Giribuola memutuskan untuk berpisah. Dan memang benar bahwa Enea sangat terpukul.

“Kami tidak menyangka hal itu akan memengaruhi hasilnya sebanyak itu, tetapi kami tidak bisa hanya menyalahkan pergantian kepala kru ini.

“Ya, ketika Giribuola pergi, hasil mulai menurun. Enea adalah pembalap yang sensitif, jadi kami harus menjaganya. Kami sebagai tim mencoba menghindari perubahan ini, tetapi dia benar-benar sudah memutuskan.”

Giribuola pindah ke Pramac untuk mendampingi Toprak Razgatlioglu di musim debutnya di MotoGP, sementara Bastianini dipasangkan dengan mantan kepala kru Brad Binder, Andres Madrid, untuk tahun 2026.

Binder akan bekerja sama dengan mantan kepala kru Razgatlioglu di World Superbike, Phil Marron.