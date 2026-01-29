Binder "Terjebak dalam Kebiasaan Lama" sebelum Berganti Crew Chief

Brad Binder mengaku bahwa ia dan Crew Chief lamanya, Andres Madrid, telah "terjebak dalam kebiasaan lama" saat ia beralih ke Phil Marron untuk musim MotoGP 2026.

Pembalap Afrika Selatan ini telah bekerja sama dengan Andres Madrid sejak musim 2021, dan keduanya meraih kemenangan di Grand Prix Austria tahun itu.

Tapi, akhirnya KTM memilih untuk memasangkan Binder dengan mantan Crew Chief Toprak Razgatlioglu, Phill Maron, dengan keduanya sudah bekerja sama sejak tes Valencia bulan November.

Madrid sendiri beralih ke garasi Tech3 milik Enea Bastianini, saat Alberto Giribuola bergabung dengan Razgatlioglu di Pramac Yamaha.

Perubahan diperlukan untuk Binder

Berbicara setelah peluncuran KTM 2026 hari Selasa, Binder mengakui bahwa dia dan Madrid menjadi "terjebak dalam kebiasaan lama", dengan pembalap Afrika Selatan itu kesulitan menemukan performa terbaiknya musim lalu.

“Yah, maksud saya, saya memiliki waktu yang hebat bersama Andres,” katanya. “Dia adalah salah satu sahabat terbaik saya di dalam dan di luar trek. Jadi, kami memiliki hubungan yang hebat. Kami memiliki banyak momen yang sangat baik bersama.

“Namun, sepertinya kami sedikit terjebak dalam kebiasaan lama, dan kami saling mengenal dengan sangat baik, apa yang saya sukai, apa yang tidak saya sukai, dan mungkin batasan kami menjadi sedikit lebih sempit.

“Jadi, memulai semuanya dari awal bersama Phil akan menyenangkan. Akan butuh waktu untuk membiasakan diri, melihat wajah yang berbeda di ruang ganti karena saya sudah lama bersama kru yang sama.

“Tapi saya bersemangat untuk petualangan selanjutnya ini. Phil adalah orang yang sangat keren, saya sudah banyak mengobrol dengannya selama musim liburan ini; dia mengerahkan upaya yang sangat besar.”

Binder gagal meraih podium musim lalu, dengan hasil terbaiknya adalah posisi keempat di Grand Prix Indonesia.

Ia menyebut 2025 sebagai “salah satu masa tersulit dalam karier saya”, dan memanfaatkan fase libur musim dingin untuk merenungkan apa yang salah.

“Yah, selama jeda musim ini, tepat ketika tahun berakhir, jujur ​​saja, saya merasa perlu istirahat, karena tahun lalu semakin sulit segalanya, semakin keras saya bekerja, semakin banyak usaha yang saya curahkan,” jelasnya.

“Dan itu benar-benar tidak berjalan sesuai rencana. Jelas salah satu masa tersulit dalam karier saya musim lalu, tidak diragukan lagi.

“Dan yang lebih buruk, saya tahu saya mampu melakukan jauh lebih banyak, karena saya tidak hanya melakukannya sekali - saya telah melakukannya 10 kali.

“Ketika Anda berjuang seperti itu, itu sangat sulit. Namun, sangat baik untuk meluangkan beberapa minggu untuk merenungkan tahun ini.

“Dan ketika saya meluangkan waktu untuk menjauh, lebih mudah untuk melihat di mana saya salah.

“Tujuan saya untuk musim liburan ini adalah menyusun program yang hebat, memulai dari awal lagi, membangun dasar yang kuat di sisi ketahanan, dan menghabiskan waktu sebanyak mungkin di atas sepeda motor.

“Tujuan saya tahun ini adalah untuk lebih menikmati momen, menikmati berkendara sepeda motor saya sebanyak mungkin, dan saya pikir sisanya akan berjalan dengan sendirinya.”