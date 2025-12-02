Bukan 2021, Quartararo Ungkap Musim MotoGP Favoritnya

Setelah tujuh tahun, 11 kemenangan, 32 podium, dan satu gelar MotoGP, Fabio Quartararo mengucapkan selama tinggal ke YZR-M1 Inline4 di Valencia.

Quartararo, seperti pebalap Yamaha lainnya, akan beralih ke prototipe V4 baru pabrikan tersebut pada tahun 2026.

Tapi berbeda dengan rekan setimnya di Monster Yamaha, Alex Rins, atau Jack Miller dari Pramac yang telah menang dengan pabrikan lain di MotoGP, seluruh karier Quartararo di kelas premier dihabiskan dengan menunggangi YZR-M1.

Quartararo mendapatkan panggilan MotoGP yang mengejutkan saat Dani Pedrosa memilih pensiun daripada bergabung dengan tim satelit baru Yamaha Petronas Baru SRT untuk tahun 2019, membuka pintu untuk pembalap Prancis itu untuk bergabung dengan Franco Morbidelli.

Sebelumnya, karier Quartararo bisa dibilang cukup stagnan di kategori lebih rendah di Grand Prix meski datang dengan reputasi tinggi.

Tiba di Moto3 pada tahun 2015 di tim Estrella-Galicia yang dikelola Emilio Alzamora, ia digadang-gadang sebagai penerus Marc Marquez. Namun, kariernya justru tidak memenuhi ekspektasi.

Setelah empat tim berbeda dalam empat musim, Quartararo hanya meraih satu kemenangan Moto2 (dan didiskualifikasi dari satu musim lainnya).

Namun Razlan Razali percaya pada bakat alami Quartararo, dan remaja itu menarik perhatian setelah menjalani uji coba musim dingin dengan motor 'spek satelit' tersebut.

"Tahun yang paling dinikmatinya"

Merenungkan karier M1-nya di Valencia, Quartararo memilih pencapaian besar pertamanya di MotoGP – pole position di Jerez – dan menambahkan bahwa musim rookie-nya di tahun 2019 lebih menyenangkan daripada meraih gelar juara dunia di tim pabrikan pada tahun 2021.

“Saya bisa bilang pole position saya di Jerez tahun 2019… Saya menikmati [tahun itu] bahkan lebih baik daripada tahun kejuaraan dunia saya,” kata Quartararo.

“Karena jika Anda terjatuh, itu tidak masalah, Anda sedang belajar. Jika Anda finis di sepuluh besar, Anda bisa lebih baik di lain waktu. Jika Anda finis di lima besar, itu luar biasa. Jika Anda finis di podium, itu luar biasa.

“Hasilnya tidak penting, Anda selalu menemukan sesuatu. Itu adalah tahun di mana tekanannya benar-benar nol dan tahun yang paling saya nikmati.”

Fabio Quartararo, Sepang, 2019

Quartararo menjelaskan bahwa kesuksesan pasti mengubah ekspektasi.

“Anda tidak terlalu merasakan tekanan, tetapi di musim [gelar] 2021, Anda finis keempat dan kecewa, itu hasil yang buruk," lanjutnya.

“Tetapi di tahun pertama Anda, Anda tidak pernah tahu apa yang diharapkan dari balapan pertama, dari balapan berikutnya. Dan inilah sisi positifnya.

“Anda pergi ke sana hanya untuk memberikan yang terbaik dan jika hasil terbaik Anda adalah posisi ke-2, itu luar biasa. Jika posisi ke-5, itu luar biasa. Jika posisi ke-10, Anda harus belajar sesuatu. Jika Anda terjatuh, itu semua tentang pengalaman. Inilah perbedaannya.”

Fabio Quartararo, Marc Marquez battle for victory, 2019 Thai Grand Prix

Quartararo menyelesaikan musim 2019 dengan tujuh podium, lima di antaranya runner-up, dan posisi kelima di kejuaraan dunia. Ia kemudian meraih kemenangan pertamanya bersama tim satelit M1 di awal tahun 2020, sebelum akhirnya kehilangan kesempatan meraih gelar juara.

Direkrut untuk menggantikan Valentino Rossi di tim pabrikan untuk tahun 2021, Quartararo langsung meraih gelar juara pertama Yamaha sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2015.

Namun, lanskap MotoGP sejak saat itu berubah dengan pabrikan Eropa, yang dipimpin Ducati, semakin kuat di era perang aero dan perangkat ride-height. Quartararo dan Yamaha meraih kemenangan terakhirnya di pertengahan tahun 2022.

Pembalap Prancis itu hampir saja memberikan kemenangan perpisahan untuk mesin Inline4 di Silverstone musim ini, namun harus mundur saat memimpin balapan dengan nyaman saat perangkat peninggi motornya rusak.

Dengan demikian, kemenangan Inline terakhir tetaplah kemenangan rekan setimnya, Alex Rins, di Valencia 2022, untuk Suzuki.

Yamaha V4 tahun depan berarti grid 2026 akan menjadi yang pertama tanpa mesin MotoGP bertenaga Inline sejak era empat tak dimulai pada tahun 2002.

