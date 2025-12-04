Kehilangan Kursi Red Bull, Tsunoda Tegaskan Dirinya "Belum Selesai"

Awal pekan ini, Red Bull akhirnya mengonfirmasi Isack Hadjar sebagai rekan satu tim baru Max Verstappenuntuk tahun depan.

Racing Bulls juga mengumumkan dua pembalap mereka, dengan Liam Lawson mempertahankan kursinya dan Arvid Lindblad dipromosikan dari program junior mereka.

Dengan ini, Yuki Tsunoda akan absen hingga tahun 2026, lima tahun sejak debutnya di F1 pada tahun 2021 bersama AlphaTauri.

Meskipun menjalani musim rookie yang penuh insiden, Tsunoda tetap mempertahankan posisinya hingga tahun 2022.

Ia melanjutkan kariernya di AlphaTauri — sekarang Racing Bulls — karena Red Bull menjadikannya sebagai acuan.

Tsunoda mengungguli Nyck de Vries dan Daniel Ricciardo, dan meskipun Lawson memberikan ujian yang lebih berat, pembalap Jepang itu tetap unggul.

Meskipun menjadi pembalap terbaik Red Bull di luar Verstappen pada tahun 2024, Tsunoda awalnya diabaikan untuk promosi.

Setelah hanya dua balapan di tahun 2025, Red Bull mengganti Lawson dengan Tsunoda, yang memberinya kesempatan untuk bergabung dengan tim besar.

Hal ini tidak berhasil bagi Tsunoda, yang — seperti pendahulunya — kesulitan untuk mendekati Verstappen.

Tapi, pembalap Jepang itu telah menunjukkan kemajuan dalam beberapa minggu terakhir, khususnya karena ia memiliki paket setara dalam hal upgrade.

"Saya belum selesai"

Karena Red Bull membuat keputusan di akhir musim, Tsunoda tidak dapat berbicara dengan tim lain.

Alpine dan Cadillac awalnya memiliki kursi yang tersedia di awal tahun sebelum mengonfirmasi susunan pembalap masing-masing.

Setidaknya, Tsunoda tetap berada di tim Red Bull sebagai pembalap tes dan cadangan mereka.

"Saya belum selesai," tulis Tsunoda di akun media sosialnya.

"Mengetahui bahwa saya tidak akan mendapatkan kursi balap pada tahun 2026 sangatlah sulit, tetapi saya bertekad untuk bekerja lebih keras dari sebelumnya dengan Red Bull sebagai pembalap tes dan cadangan untuk berkembang bersama tim, dan membuktikan bahwa saya layak mendapatkan tempat di grid.

"Hidup ini penuh dengan kemunduran, dan ini adalah milik saya. Itu tidak akan menghalangi saya untuk menjadi pembalap F1 terbaik yang saya bisa."