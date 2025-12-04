Tim Rival Diperingatkan untuk Waspada dengan Progres Williams

Williams tengah menikmati kemajuan pesat di bawah kepemimpinan James Vowles.

Williams celebrate in Qatar
Williams celebrate in Qatar

Williams mengamankan posisi kelima di klasemen konstruktor F1 2025 setelah Carlos Sainz meraih podium kedua musim ini.

Sainz berhasil menahan Kimi Antonelli dan Lando Norris untuk finis ketiga di Qatar, melanjutkan performa impresifnya di paruh kedua tahun ini.

Meskipun menghentikan pengembangan mobil lebih awal, Williams tetap mempertahankan keunggulan mereka atas tim papan tengah di klasemen konstruktor.

Sainz meraih podium pertamanya bersama tim di Azerbaijan sebelum melanjutkannya dengan penampilan podium lainnya di Qatar.

Di bawah kepemimpinan James Vowles, Williams telah mengalami transformasi drastis.

Vowles menegaskan bahwa fokus jangka panjang tim adalah pada tahun 2026 dan 2027, dengan hasil kuat mereka di tahun 2025 dianggap sebagai bonus.

Mantan pembalap Williams Juan Pablo Montoya mengatakan bahwa Vowles sedang mengubah skuat Grove itu menjadi tim yang sebanding dengan Mercedes, di mana ia sebelumnya menjadi Kepala Strategi selama tahun-tahun dominasi mereka.

“Sesuatu yang juga bisa Anda lihat, ia mengerti bahwa itu akan membutuhkan waktu. Ia mengerti dan tim pun mengerti dan mereka sangat senang memilikinya di tim sehingga mereka tahu itu merupakan nilai tambah,” kata Montoya setelah GP Qatar.

“Mereka terbuka untuk mengubah apa pun dan bekerja sama dengan mereka. Dan tim, James, cara ia membangun tim, semuanya seperti level Mercedes.

“Semuanya harus tepat. Semua tempat yang tepat, semua eksekusi yang tepat, seperti semua yang mereka lakukan. Jika mereka memiliki mobil yang kompetitif tahun depan, Anda harus berhati-hati dengan Williams.”

Williams “masih sangat jauh” dari pertarungan gelar

Meskipun berhasil meraih finis kejuaraan terbaik mereka sejak 2017, Vowles menyadari Williams masih jauh dari tujuan akhir mereka.

Williams belum pernah merasakan kesuksesan gelar juara sejak tahun 1990-an bersama Jacques Villeneuve.

Terakhir kali mereka memiliki mobil yang secara konsisten mampu menantang kemenangan balapan adalah di awal tahun 2000-an.

“Secara matematis, semuanya sudah selesai,” kata Vowles setelah mengamankan P5. “Ini sungguh melampaui ekspektasi kami dan saya harap ini menunjukkan kepada dunia arah yang kami tuju dan keyakinan kami terhadap tujuan kami sebagai hasil dari berbagai hal.

“Kami masih di sini untuk memenangkan kejuaraan. Kami masih jauh dari itu, sangat jauh. Tapi setidaknya sekarang kerja keras kami mulai membuahkan hasil.”

Dengan Mercedes yang diharapkan memproduksi unit tenaga yang kuat untuk tahun 2026, Williams dapat menikmati lompatan maju lainnya.

In this article

Tim Rival Diperingatkan untuk Waspada dengan Progres Williams
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

F1 News
Rookie F1 2026 Tepati Janji Lima Tahun Lalu ke Lando Norris
30m ago
Arvid Lindblad
MotoGP News
Aprilia Terkejut dengan Performa Akhir Musim Raul Fernandez
1h ago
Raul Fernandez chases Marco Bezzecchi, 2025 MotoGP Valencia Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Tim Rival Diperingatkan untuk Waspada dengan Progres Williams
1h ago
Williams celebrate in Qatar
F1 News
Haas Ungkap Identitas Baru saat Nama Toyota Kembali ke F1
2h ago
Toyota will become Haas's F1 title sponsor next year
F1 News
Kehilangan Kursi Red Bull, Tsunoda Tegaskan Dirinya "Belum Selesai"
2h ago
Yuki Tsunoda

More News

MotoGP News
Aleix Espargaro Ungkap Kesulitan Awal dalam Memahami Engineer Honda
22h ago
Aleix Espargaro, Honda test team, 2025 Valencia test
MotoGP News
Morbidelli Akui "Terlalu Banyak Drama" Seputar GP24/GP25
22h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Valencia MotoGP
MotoGP News
Vinales Mengendarai Yamaha pada Sesi Trackday di Valencia
22h ago
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Ferrari Dikecam atas Alasannya Menghentikan Pengembangan SF-25
22h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Di Giannantonio Berharap Stabilitas Crew Chief Membantunya di 2026
23h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Valencia MotoGP Test