Persiapan Ketiga Penantang Gelar Jelang F1 GP Abu Dhabi 2025

Ketiga penantang gelar telah mengungkapkan persiapan mereka menjelang putaran terakhir F1 2025 akhir pekan ini di Abu Dhabi.

Lando Norris tiba di Abu Dhabi dengan keunggulan 12 poin dari Max Verstappen dari Red Bull, sementara rekan setimnya di McLaren, Oscar Piastri, tertinggal di posisi tiga klasemen, defisit 16 poin dari puncak klasemen saat musim F1 2025 mencapai klimaks yang dramatis.

Norris, Verstappen, dan Piastri masing-masing ditanya persiapan mereka menuju balapan terakhir F1 2025, di mana harapan gelar mereka akan ditentukan.

"Sama seperti setiap akhir pekan, tidak ada yang berubah," tegas Norris, sang pemimpin klasemen.

"Hanya beberapa ulasan akhir pekan lalu, selalu sama setelah setiap akhir pekan. Meninjau apa yang terjadi, apa yang jelas tidak baik bagi kami, banyak kesalahan yang telah kami buat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Dan hal-hal yang kurang terlihat yang bisa kami perbaiki. Tapi itu pemahaman normal pasca-akhir pekan dan karenanya persiapan untuk balapan berikutnya.

"Tapi selain itu, tidak ada yang berubah. Semua orang di tim memperlakukannya sama, hanya lebih banyak kegembiraan untuk semua orang saat itu. Tapi kerja keras dan cara Anda mendekatinya tetap sama."

Verstappen mengungkapkan bahwa ia fokus menghabiskan waktu bersama putri keduanya dan menyusun program tambahan untuk tahun 2026.

“Menghabiskan waktu bersama putri saya, memikirkan beberapa hal untuk GT3 tahun depan, memikirkan beberapa hal untuk tim simulasi saya juga, merencanakan untuk tahun depan,” jelasnya.

“Sebenarnya, semuanya cukup mudah sebelum tiba di sini!”

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagi Piastri, intinya adalah menikmati waktu luang di sela-sela balapan yang singkat.

“Saya tidak mengatur tim GT3! Saya bermain padel, dan menganggapnya biasa saja,” kata Piastri. “Jelas tidak banyak hari di antaranya, ada hari pemasaran, jadi begitulah!”

Bagaimana mereka mengatasi tekanan?

Norris has the most to lose in Abu Dhabi

Verstappen menegaskan ia merasa "sangat santai" karena ia "tidak akan rugi apa-apa", karena tidak pernah menyangka akan berada dalam persaingan gelar juara di tahap akhir ini.

"Saya sangat santai," ujarnya. "Saya tidak akan kehilangan apapun dan hanya menikmati berada di sini. Saya menikmati paruh kedua musim ini bekerja sama dengan tim dan bagaimana kami mampu membalikkan keadaan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya hanya menikmati senyum, meraih kemenangan-kemenangan ini lagi. Fantastis. Bagi saya, semuanya di sini hanyalah bonus, duduk di sini berjuang untuk gelar juara. Itu juga membuat segalanya sangat mudah bagi saya.

"Kami hanya akan berusaha untuk menjalani akhir pekan yang baik, tetapi meskipun begitu, itu tidak sepenuhnya berada dalam kendali saya. Jadi kami hanya mencoba untuk menikmatinya."

Berbeda dengan Verstappen, Norris dan Piastri akan memasuki pertarungan gelar juara F1 pertama mereka.

Dan Norris, sebagai pemuncak klasemen, tentu berada di posisi untuk kehilangan sesuatu di Yas Marina.

“Saya jelas belum pernah berada dalam situasi ini sebelumnya, jadi rasanya cukup berbeda bagi kami berdua,” jelas Norris.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saat ini saya merasa baik-baik saja. Saya sama sekali tidak memikirkannya sampai kalian terus menanyakannya, jadi saya berusaha menghindari kalian sebisa mungkin. Tapi itu juga bagian dari pekerjaan, jadi ini bukan hal baru, bukan hal yang mengejutkan saya.

“Saya memasuki akhir pekan tanpa memikirkannya selama tiga hari terakhir. Hanya bermain golf, berkumpul dengan teman-teman, dan bersenang-senang, dan saya menantikannya pada hari Senin, entah saya mabuk atau tidak!

“Saya akan tetap berada di trek seperti beberapa minggu terakhir ini. Meskipun ada tekanan beberapa minggu terakhir, saya masih merasa nyaman dan nyaman di dalam mobil, jadi semuanya baik-baik saja.”

Sementara itu, Piastri juga merasa tenang, menyadari bahwa ia menghadapi skenario terberat untuk memenangkan gelar mengingat ia harus finis di posisi dua besar dan berharap Norris serta Verstappen berada jauh di belakang.

"Saya santai. Saya pernah berada di sisi yang berlawanan dalam perebutan gelar juara di kategori junior dan saya tahu bagaimana rasanya, dan itu cukup sulit," ujarnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Jadi, datang dari posisi yang paling tidak dirugikan di antara kami bertiga cukup berbeda bagi saya. Saya pikir setelah Qatar, saya memiliki banyak keyakinan bahwa saya bisa tampil baik.

"Tentu saja saya membutuhkan beberapa hal yang terjadi agar saya bisa menjadi juara, tetapi saya hanya akan memastikan saya berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat dan kita lihat saja nanti."