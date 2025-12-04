Leclerc Dukung Keputusan Ferrari untuk Melepas Musim 2025

Setelah awal tahun yang sulit, Ferrari mengambil keputusan berani untuk menghentikan pengembangan mobil mereka tahun ini, SF-25, pada bulan April.

Team Principal Frederic Vasseur kemudian mengaku bahwa ia telah "meremehkan" dampak psikologis dari penghentian pengembangan setelah hanya beberapa balapan.

Penjelasannya kemudian dikritik oleh Jean Alesi, yang menyebutnya sebagai "alasan yang lemah".

Kurangnya peningkatan performa Ferrari membuat mereka berada di jalur untuk musim tanpa kemenangan lagi - yang ketiga sejak 2020.

Tapi menurut Charles Leclerc, itu adalah keputusan "mudah" sekalipun membuat musim 2025 terasa semakin sulit.

"Bukan karena kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan secara teknis sejak balapan pertama," kata Leclerc menjelang Grand Prix Abu Dhabi.

"Ini tidak mengubah pendekatan kami terhadap musim secara signifikan, dan kami menyadari dengan relatif cepat bahwa kami tidak akan bersaing memperebutkan gelar juara dunia karena McLaren terlalu kuat. Red Bull jelas mulai meraih keuntungan besar.

"Tidak ada gunanya mengerahkan seluruh sumber daya kami untuk mencoba meraih posisi ketiga atau kedua jika semuanya berjalan sangat baik di konstruktor dengan mengorbankan tahun depan, berapa pun biayanya. Itu bukanlah sesuatu yang ingin Anda lakukan.

"Saya lebih suka mendorong pengembangan sepanjang tahun untuk mencoba dan meraih gelar juara dunia 100%. Tetapi jika Anda berada di posisi seperti kami di awal tahun, saya pikir itu adalah keputusan yang mudah, jadi saya tidak menyesalinya."

Leclerc senang dengan performanya sendiri

Terlepas dari hasilnya, ini adalah musim yang impresif bagi Leclerc, yang telah mendominasi rekan setim barunya, Lewis Hamilton, di setiap metrik utama.

Leclerc telah meraih ketujuh podium Ferrari tahun ini, sementara Hamilton belum pernah finis lebih tinggi dari posisi keempat dalam sebuah grand prix.

“Secara pribadi, saya cukup puas. Saya pikir ini musim yang kuat bagi saya. Anda selalu berusaha untuk meningkatkan performa dari satu musim ke musim lainnya. Dan itulah yang saya coba lakukan tahun ini. Dan saya puas dengan hasil yang saya dapatkan. Sayangnya, performa kami belum seperti yang seharusnya,” tambah Leclerc.

“Dan saya tidak terlalu puas dengan hasil dan performa yang kami tunjukkan, terutama setelah tahun lalu, ketika kami berakhir dengan kuat. Ekspektasinya berbeda. Tapi ya, kami telah berusaha keras.

“Saya pikir kami bereaksi dengan baik sebagai tim dari balapan pertama hingga balapan terakhir, mencoba membalikkan keadaan. Itu tidak mudah karena kami tidak melakukan banyak peningkatan karena kami sebagian besar fokus pada tahun 2026. Tapi ya, saya rasa kami tampil baik sebagai tim di trek.

"Lalu, yang akhirnya kami lewatkan adalah performa mobil. Dan untuk itu, saya berharap tahun depan akan lebih baik."

