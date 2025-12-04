Norris Tidak Mengharapkan Bantuan Piastri di GP Abu Dhabi

Norris unggul 12 poin atas Max Verstappen di klasemen pembalap F1 menjelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini.

Finis tiga besar pada hari Minggu akan memastikan Norris meraih gelar juara, sekalipun Verstappen menang.

Namun, ada beberapa skenario di mana Norris mungkin membutuhkan bantuan Piastri.

Piastri tertinggal 16 poin dari Norris, yang berarti pembalap Australia itu harus memenangkan balapan untuk berpeluang menjadi juara.

Tapi, ia juga membutuhkan Norris finis di posisi keenam atau lebih rendah agar skenario tersebut dapat terwujud.

Secara realistis, Piastri memang bukan penantang utama, tetapi ia tetap bisa memainkan peran kunci pada hari Minggu.

Jika Verstappen memimpin balapan dengan Piastri di posisi ketiga dan Norris di posisi keempat, pembalap Red Bull itu akan memenangkan kejuaraan.

Namun, McLaren bisa saja turun tangan untuk memastikan Norris meraih gelar juara.

Akankah Piastri membantu Norris?

George Russell dari Mercedes yakin tidak adil bagi McLaren untuk menggunakan perintah tim di final kejuaraan.

Russell merasa kedua pembalap harus diberi kesempatan yang sama - dan jika kedua McLaren kalah dari Verstappen, maka itulah balapan.

Manajemen senior McLaren bersikeras mereka tidak akan menggunakan perintah tim.

Namun, hal itu bisa berubah dalam skenario yang tidak terduga di mana Norris tidak naik podium sementara Verstappen menang pada hari Minggu.

Ketika ditanya dalam konferensi pers FIA pada hari Kamis di Abu Dhabi apakah ia akan meminta bantuan Piastri, Norris menjawab: “Tidak, belum pernah dibahas. Sejujurnya, saya akan senang sekali, tetapi saya rasa saya tidak akan memintanya… Entahlah. Terserah Oscar apakah kami akan mengizinkannya.

“Saya rasa itu bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Sama saja jika sebaliknya. Apakah saya bersedia atau tidak?

“Secara pribadi, saya rasa saya akan melakukannya karena saya merasa selalu seperti itu dan memang begitulah saya. Itu bukan sepenuhnya tanggung jawab saya. Saya tidak akan memintanya. Saya tidak ingin memintanya. Saya rasa itu bukan pertanyaan yang adil.

“Di saat yang sama, jika memang seperti itu akhirnya dan Max menang, ya sudahlah. Selamat untuknya dan saya menantikan tahun depan. Itu tidak mengubah apa pun. Itu tidak mengubah hidup saya. Dia pantas mendapatkannya, bukan kami.”

Piastri mengelak pertanyaan itu, mengisyaratkan bahwa hal itu perlu didiskusikan terlebih dahulu di dalam tim.

“Itu bukan sesuatu yang pernah kami diskusikan,” tambahnya. “Sampai saya tahu apa yang diharapkan, saya tidak punya jawaban sampai saya tahu apa yang diharapkan dari saya.”