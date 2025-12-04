Aleix Espargaro Jelaskan Rencana Pengembangan Motor 850cc Honda

Promosi Honda di rangking konsesi MotoGP berarti para pembalapnya tidak lagi dapat berpartisipasi dalam pengujian privat.

Hal ini akan membuat HRC bertumpu pada kedua pembalap tes pabrikan, Aleix Espargaro dan Takaaki Nakagami, untuk mengembangkan paket 850cc tahun depan.

Berbicara di final Valencia, di mana ia tampil sebagai wildcard untuk prototype RCV 2026, Espargaro menjelaskan bahwa Honda akan membagi beban kerja awal di antara kedua pembalap tesnya.

“Taka akan mengurus 850cc dan Pirelli dalam tiga bulan pertama tahun ini,” kata Espargaro. “Romano [Albesiano, direktur teknis] ingin saya tetap fokus pada motor 2026.

“Jadi, Taka akan mengurus motornya di awal, dan saya akan mulai di musim panas dengan 850cc.”

Takaaki Nakagami, 2025 Japanese MotoGP

Honda akan bergabung dengan Ducati, KTM, dan Aprilia dalam pembekuan spesifikasi mesin 1000cc-nya sejak putaran pembuka di Thailand, konsekuensi lain dari kenaikannya ke peringkat konsesi C.

“Tahun ini Honda bekerja sangat keras dan menghadirkan tiga pembaruan mesin yang signifikan,” ujar Espargaro. “Jadi, kami tidak akan bisa melakukan ini [pada tahun 2026], tetapi kami tahu itu.

“Mengetahui bahwa ide kami adalah kehilangan konsesi, inilah mengapa kami bekerja keras untuk memiliki mesin yang kuat [sebelum pembekuan].

“Saya pikir mesin yang kami miliki sekarang cukup kuat, dan masih ada ruang untuk ditingkatkan sebelum balapan pertama tahun '26.”

Espargaro menambahkan bahwa pengembangan motor 1000cc saat ini secara efektif akan berakhir setelah musim baru dimulai, dengan perhatian beralih ke prototipe 850cc 2027.

Hilangnya konsesi penuh Honda, tetapi kebutuhan untuk mengembangkan motor baru, membuat pembalap Spanyol itu memperkirakan beban kerja yang serupa dengan tahun ini.

“Bagi saya, pada dasarnya sama,” ujarnya. “Mulai pertengahan musim, saya akan mulai bekerja dengan Pirelli, jadi tidak akan banyak berubah.”

Espargaro, pemenang tiga kali balapan MotoGP untuk Aprilia, pensiun dari kompetisi penuh waktu pada akhir musim lalu, kemudian bergabung dengan tim penguji HRC bersama Albesiano.

Sementara itu, Nakagami pindah dari pembalap reguler menjadi pembalap penguji pada saat yang sama, setelah tujuh musim di LCR.

