Razgatlioglu Sebut Putaran Assen sebagai Titik Balik di Musim 2025

Toprak Razgatlioglu memilih satu momen yang menentukan musim pertahanan gelarnya di WorldSBK 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Dutch WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah mengalahkan Nicolo Bulega dalam perebutan gelar juara WorldSBK 2025 dengan selisih 13 poin, Toprak Razgatlioglu mengatakan bahwa Putaran Belanda di Assen-lah yang menjadi momen kunci dalam meraih gelar ketiganya.

Hasil musim ini menunjukkan kiprah luar biasa Razgatlioglu di World Superbike: 21 kemenangan, termasuk 13 kemenangan beruntun, 25 balapan berturut-turut finis di dua posisi teratas, dan hanya dua kali gagal finis – yang bukan karena kesalahannya sendiri.

Finis terburuk Razgatlioglu musim ini adalah posisi kedelapan pada Race 2 Assen, yang justru jadi titik balik bagi pembalap BMW tersebut di musim ini.

Ia memenangkan tiga balapan putaran sebelumnya di Portimao, namun jelas tertinggal Nicolo Bulega di balapan pembuka musim di Australia, akhir pekan di mana Razgatlioglu tidak meraih poin di Superpole Race maupun Race 2 karena kesalahan di putaran pertama dan masalah motor di putaran kedua.

Setelah putaran Austria, Razgatlioglu merasa mustahil untuk mengalahkan Bulega dalam pertarungan gelar, dan melabeli WorldSBK sebagai "Ducati Cup" setelah putaran pembuka.

Namun, Assen memberi pembalap Turki itu perubahan perspektif.

"Kami langsung menuju Phillip Island untuk balapan pertama, dan di sana motornya juga tidak bekerja dengan baik karena gripnya berkurang, kurang berbelok; rasanya [ini] motor yang sama sekali berbeda [dibandingkan dengan 2024]," ujar Razgatlioglu kepada WorldSBK.com saat mengenang musim 2025.

"Kami tidak menjalani akhir pekan yang baik di sana dan saya langsung berpikir begini: musim ini kami tidak akan mudah memenangkan kejuaraan. Motornya banyak berubah dan Ducati sangat kuat; saya berkata: 'Tahun ini kami tidak akan memenangkan kejuaraan.'

"Setelah itu, kami beralih ke Eropa, terutama balapan Assen. Saya kembali hancur, saya hanya bisa tampil baik di Superpole Race dalam kondisi basah; itu sempurna, tetapi motor di kondisi kering tidak bekerja lagi, semua bannya hancur.

"Setelah itu, saya hanya memikirkan aturan baru, motor baru, saya hanya fokus pada pekerjaan saya.

"Saya mengerti bahwa ketika saya mulai fokus pada pekerjaan saya, saya mulai naik podium, memenangkan balapan."

Razgatlioglu menambahkan bahwa memastikan tempatnya di grid MotoGP 2026 sebelum putaran Emilia-Romagna di Misano juga membantu mentalitasnya untuk sisa musim ini.

“Khususnya ketika saya menandatangani kontrak, saya menjadi lebih rileks, saya tidak lagi memikirkan masa depan dan saya mulai berkendara [dan menikmatinya],” ujarnya.

“Khususnya di Misano, saya mencetak hattrick – yang ini sangat penting bagi saya, karena saya hanya fokus pada balapan itu; Ducati biasanya sangat kuat di sana, semua petinggi datang ke sana.

“Saya perlu mengalahkan Ducati di sana, karena jika saya mengalahkan mereka di sana, mungkin mereka akan sedikit hancur.

“Saya terus memenangkan balapan. Rencananya berhasil, saya memenangkan balapan di Misano, dan setelah itu saya terus memenangkan banyak balapan.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

