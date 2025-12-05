Mantan Bos F1 Jagokan Verstappen dalam Pertarungan Gelar 2025

Mantan bos F1 Bernie Ecclestone yakin Max Verstappen akan memastikan gelar juara di Abu Dhabi, dan meragukan kemampuan Lando Norris untuk tampil di bawah tekanan.

Norris unggul 12 poin atas Verstappen di klasemen pembalap F1 2025 menjelang Grand Prix Abu Dhabi akhir pekan ini.

Finis podium bagi Norris pada hari Minggu akan cukup untuk memberinya gelar juara, bahkan jika Verstappen memenangkan balapan.

Norris tampak akan memenangkan gelar juara terakhirnya di Qatar jika McLaren tidak didiskualifikasi dua kali di Las Vegas.

McLaren kemudian membuang finis 1-2 yang mudah di Qatar setelah memilih untuk tidak menarik kedua pembalap ke pit di bawah Safety Car.

Hal ini memungkinkan Verstappen tetap bersaing untuk gelar, setelah tertinggal 42 poin di belakang Norris sebelum DSQ-nya di Vegas.

Sirkuit Yas Marina diperkirakan akan sesuai dengan kekuatan paket McLaren.

Sirkuit ini juga merupakan salah satu trek terkuat Norris, menghasilkan putaran kualifikasi yang gemilang pada tahun 2020 dan 2021.

Ia juga meraih kemenangan meyakinkan pada tahun 2024, mengendalikan balapan dari pole untuk memastikan gelar konstruktor pertama McLaren sejak 1998.

Norris dianggap "terlalu sombong"

Ecclestone mengelola olahraga ini selama 40 tahun sebelum pensiun pada tahun 2017, membuka jalan bagi Liberty Media untuk mengambil alih.

Pria berusia 95 tahun ini tidak pernah malu memberikan pendapat yang kuat tentang F1.

Memberikan pandangannya tentang perebutan gelar juara tahun 2025, Ecclestone mengatakan Verstappen "pantas" menjadi juara dan mengkritik Norris karena "terlalu percaya diri" dan "terlalu sombong".

Berbicara kepada Daily Mail, ia berkata: “Saya masih yakin Max akan melakukannya. Dia pantas mendapatkannya.

"Dulu saya bilang Alain Prost adalah pembalap terbaik sepanjang masa, melakukannya sendiri tanpa radio yang mengarahkannya ke pitwall, tapi saya pikir Max adalah yang terbaik yang pernah saya kenal. Dia berdiri sendiri.

“Lando memang bagus, pembalap yang sangat bagus, tapi dia terlalu percaya diri, terlalu sombong, terlalu percaya pada publisitasnya sendiri, tapi dia gugup di saat-saat genting dan tidak bisa memberikan performa sebaik Max saat tekanan meningkat.

“Saya sudah bilang sejak awal musim bahwa Max akan melakukannya pada akhirnya, dan saya masih yakin itu benar.

“McLaren sangat membantu Lando daripada Oscar, mendukungnya daripada yang lain, seperti mengubah strategi mereka di Monza setelah Lando mendapat pit stop yang buruk, dan cara kerja seperti itu mungkin masih baik untuk mereka, saya tidak tahu. Bukan itu yang akan saya lakukan. Pit stop yang buruk adalah bagian dari balapan. Kau harus menerimanya, bukan merekayasanya.

"Tapi kau tak pernah bisa bertaruh melawan Max. Dia istimewa. Dia unik, dan pria yang sangat baik, dan kuharap dia bisa menyelesaikan pekerjaannya. Dia tak akan rugi apa-apa, jadi itu juga keuntungan."