Honda Klaim Marc Marquez akan Menangi Gelar 2020 Jika Tidak Cedera

Bos tim Honda MotoGP, Alberto Puig, mengklaim "sudah jelas" Marc Marquez akan memenangkan gelar juara dunia 2020 jika bukan karena cedera lengan serius yang dialaminya.

Musim 2020 yang tertunda akibat COVID baru dimulai pada bulan Juli di Jerez, akibat penutupan global yang disebabkan oleh pandemi.

Saat musim akhirnya dimulai di Grand Prix Spanyol, musim berubah drastis setelah Marc Marquez mengalami kecelakaan besar menjelang akhir balapan dan mengalami patah tulang humerus kanan yang parah.

Marquez sempat memimpin di awal balapan ketika ia keluar jalur di Tikungan 4 Jerez, tetapi berhasil kembali ke posisi podium ketika ia terjatuh dengan empat lap tersisa.

Ia langsung menjalani operasi pada lengannya, sebelum mencoba kembali berlaga beberapa hari kemudian di Grand Prix Andalusia yang akhirnya dibatalkan.

Hal ini menyebabkan kerusakan pada pelat yang dipasang untuk menstabilkan cedera, yang memaksa Marquez menjalani operasi kedua. Operasi ketiga diperlukan karena infeksi dari operasi sebelumnya, sehingga Marquez absen sepanjang musim 2020.

"Dia jauh lebih kuat dari yang lain, itu jelas"

Dalam film dokumenter terbaru tentang Marquez dari DAZN, bos Honda Alberto Puig mengatakan Marquez hampir pasti akan memenangkan gelar juara dunia ketujuhnya di tahun 2020 tanpa cedera tersebut.

“Dia seharusnya memenangkan kejuaraan,” ujarnya. “Dia jauh lebih kuat daripada yang lain. Itu sudah jelas.”

Marquez kembali membalap di tahun 2021, memenangkan tiga grand prix, tetapi operasi tersebut telah membebani lengannya, dengan humerus yang tidak berputar lebih dari 30 derajat.

Karena ia berjuang dengan hal ini di tahun 2022, ia memilih untuk menjalani operasi besar keempat untuk memperbaikinya.

Operasi ini sukses, meskipun mesin Honda yang kurang kompetitif di tahun 2023 membuat Marquez mempertanyakan masa depannya, yang mendorongnya untuk pindah secara mengejutkan ke skuad Gresini Ducati untuk tahun 2024.

Hal ini membuatnya kembali memenangkan balapan dan mendapatkan promosi ke tim pabrikan Ducati untuk tahun 2025, dengan Marquez mendominasi tahun ini untuk memenangkan gelar MotoGP ketujuhnya.

"Lengannya hampir tak bisa menopang; dia sangat berani dalam mengambil keputusan itu," kata Puig tentang operasi Marquez pada tahun 2022.

"Dalam olahraga ini, jika Anda tidak sehat, baik secara fisik maupun teknis, Anda tidak akan mendapat dukungan. Pada hari Minggu, Anda tidak akan unggul."

