MotoGP 2026: Tanggal Peluncuran untuk Setiap Tim

Ducati dan Gresini menjadi tim pertama yang mengonfirmasi tanggal peluncuran MotoGP 2026 mereka, dengan Marc Marquez dan Alex Marquez jadi fokus utama.

Ducati Lenovo, sang juara bertahan, akan memperkenalkan warna barunya pada 19 Januari di pegunungan bersalju Madonna di Campiglio, Italia, dalam acara tradisional 'Campioni in Pista' yang menampilkan Marc Marquez dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia.

2026 Ducati Lenovo team launch

Marquez mengakhiri paceklik gelar selama lima tahun untuk mendominasi di musim debutnya bersama tim pabrikan Ducati, memenangkan 11 grand prix dan 15 Sprint untuk memastikan gelar juara dunia kesembilannya dengan lima putaran tersisa.

Namun, pembalap berusia 32 tahun itu belum pernah mengendarai motor MotoGP lagi sejak cedera akibat kontak dengan Marco Bezzecchi seminggu kemudian di Mandalika, yang membuatnya harus menjalani operasi bahu.

Bagnaia, juara dunia dua kali dan penantang gelar selama empat musim sebelumnya, kesulitan menemukan sensasi di bagian depan motor GP25 hampir sepanjang musim.

Akhir pekan yang sempurna di Motegi menjadi momen terbaik Bagnaia, tetapi serangkaian kegagalannya membuatnya turun ke posisi kelima klasemen kejuaraan dunia.

2026 Gresini Ducati team launch

Sementara itu, di sisi lain Dolomites Italia, Gresini Racing memilih Kuala Lumpur, Malaysia, sebagai lokasi peluncuran tim.

Peluncuran Gresini akan dilaksanakan pada malam tanggal 31 Januari, beberapa hari sebelum tes resmi Sepang dimulai.

Gresini memenangkan tiga Grand Prix dan menjadi runner-up gelar bersama Alex Marquez, sementara rekan setimnya, Fermin Aldeguer, juga meraih kemenangan grand prix dalam perjalanannya meraih gelar Rookie of the Year.

Pencapaian Alex telah dihargai dengan Ducati spek pabrikan untuk tahun 2026, sementara Aldeguer akan bergabung dengan Franco Morbidelli dari VR46 untuk tetap menggunakan Desmosedici spek 'satelit'.

Aprilia, rival terdekat Ducati musim ini, juga diperkirakan akan meluncurkan livery MotoGP 2026 mereka pada bulan Januari.

Tanggal peluncuran MotoGP 2026:

January 19th: Ducati Lenovo (Marc Marquez, Francesco Bagnaia) Italy

January 31st: Gresini Racing (Alex Marquez, Fermin Aldeguer) Malaysia

