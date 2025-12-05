Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025

Marco Bezzecchi terpilih untuk kursi pabrikan Aprilia kedua tahun ini, setelah pabrikan tersebut melakukan langkah besar dengan mengontrak Jorge Martin.

Meskipun Martin diharapkan menjadi pemimpin tim Aprilia pada tahun 2025, serangkaian cedera memaksa Bezzecchi untuk memikul tanggung jawab tersebut.

Bez menjawab kepercayaan tersebut dengan memenangkan tiga Grand Prix dengan RS-GP dan finis ketiga di klasemen, secara konsisten menajdi penantang terdekat Ducati di paruh kedua 2025.

Massimo Rivola mengatakan ia berharap Bezzecchi memiliki kecepatan, tetapi terkejut melihat betapa cepatnya ia menjadi seorang pemimpin.

“Sebenarnya, saya berharap Marco akan sangat cepat,” katanya.

“Saya tidak tahu bahwa dia adalah pekerja keras dan pemain tim yang hebat. Dan saya pikir kedua aspek inilah kunci dari hasil yang diraih.

“Yang pasti, dia tumbuh dengan cara yang mengesankan… Saya tidak terkejut dengan pertumbuhannya. Dia menjadi seorang pemimpin tanpa memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin.

“Pendekatannya adalah, ‘ayo bekerja, ayo berkembang, ayo terus maju’, dan itulah cara sederhana untuk melakukannya: percaya pada proyek dan pekerjaan. Itulah dua poin kuncinya.”

Tiga kemenangan Bezzecchi di tahun 2025 membuatnya memenangkan taruhan dengan Rivola, membuatnya bisa membawa RS-GP miliknya pulang ke rumah.

“Saya pikir dia pantas mendapatkan motornya, dan saya pikir jika orang seperti dia terus seperti itu, dan saya tidak melihat alasan mengapa dia harus berubah, saya tidak tahu apakah akan ada lebih banyak motor di dapurnya atau di mana pun di rumahnya!

“Tapi dia pantas mendapatkannya.”

Bezzecchi berkontribusi pada musim terbaik Aprilia di MotoGP, dengan memenangkan empat grand prix antara pembalap Italia itu dan Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Posisi ketiga adalah posisi tertinggi yang pernah diraih seorang pembalap Aprilia di kejuaraan, sementara Aprilia juga mencatatkan jumlah podium terbaiknya dalam satu musim, saat mereka menutup musim di posisi kedua di belakang Ducati.