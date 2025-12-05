Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025

CEO Aprilia Racing Massimo Rivola berbicara tentang musim MotoGP 2025 Marco Bezzecchi yang luar biasa.

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi terpilih untuk kursi pabrikan Aprilia kedua tahun ini, setelah pabrikan tersebut melakukan langkah besar dengan mengontrak Jorge Martin.

Meskipun Martin diharapkan menjadi pemimpin tim Aprilia pada tahun 2025, serangkaian cedera memaksa Bezzecchi untuk memikul tanggung jawab tersebut.

Bez menjawab kepercayaan tersebut dengan memenangkan tiga Grand Prix dengan RS-GP dan finis ketiga di klasemen, secara konsisten menajdi penantang terdekat Ducati di paruh kedua 2025.

Massimo Rivola mengatakan ia berharap Bezzecchi memiliki kecepatan, tetapi terkejut melihat betapa cepatnya ia menjadi seorang pemimpin.

“Sebenarnya, saya berharap Marco akan sangat cepat,” katanya.

“Saya tidak tahu bahwa dia adalah pekerja keras dan pemain tim yang hebat. Dan saya pikir kedua aspek inilah kunci dari hasil yang diraih.

“Yang pasti, dia tumbuh dengan cara yang mengesankan… Saya tidak terkejut dengan pertumbuhannya. Dia menjadi seorang pemimpin tanpa memaksakan diri untuk menjadi seorang pemimpin.

“Pendekatannya adalah, ‘ayo bekerja, ayo berkembang, ayo terus maju’, dan itulah cara sederhana untuk melakukannya: percaya pada proyek dan pekerjaan. Itulah dua poin kuncinya.”

Tiga kemenangan Bezzecchi di tahun 2025 membuatnya memenangkan taruhan dengan Rivola, membuatnya bisa membawa RS-GP miliknya pulang ke rumah.

“Saya pikir dia pantas mendapatkan motornya, dan saya pikir jika orang seperti dia terus seperti itu, dan saya tidak melihat alasan mengapa dia harus berubah, saya tidak tahu apakah akan ada lebih banyak motor di dapurnya atau di mana pun di rumahnya!

“Tapi dia pantas mendapatkannya.”

Bezzecchi berkontribusi pada musim terbaik Aprilia di MotoGP, dengan memenangkan empat grand prix antara pembalap Italia itu dan Raul Fernandez dari Trackhouse Racing.

Posisi ketiga adalah posisi tertinggi yang pernah diraih seorang pembalap Aprilia di kejuaraan, sementara Aprilia juga mencatatkan jumlah podium terbaiknya dalam satu musim, saat mereka menutup musim di posisi kedua di belakang Ducati.

In this article

Aprilia Racing
Marco Bezzecchi
Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025
Peter McLaren
MotoGP Editor

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Latest News

MotoGP Feature
Apakah Yamaha Harus Mulai Memikirkan Masa Depan Tanpa Quartararo?
1h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull
1h ago
Lewis Hamilton and Isack Hadjar
MotoGP News
Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025
2h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing
MotoGP News
MotoGP 2026: Tanggal Peluncuran untuk Setiap Tim
2h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez
2h ago
KTM MotoGP bike

More News

WSBK News
Regulasi Bobot Minimal WorldSBK "Tidak Untuk Menyerang Siapapun"
2h ago
Gregorio Lavilla, 2024 Australian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa 'Hampa' setelah Mengunci Gelar 2025
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Verstappen Khawatir dengan Daya Saing Red Bull di Abu Dhabi
4h ago
Verstappen remarkably remains in F1 title contention
F1 News
Leclerc Jelaskan Perubahan Besarnya Sejak Hamilton Datang ke Ferrari
4h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Honda Klaim Marc Marquez akan Menangi Gelar 2020 Jika Tidak Cedera
5h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2020 Spanish MotoGP