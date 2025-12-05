Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull

Pada hari Selasa, Red Bull mengonfirmasi Isack Hadjar sebagai rekan setim Max Verstappen untuk musim F1 2026.

Hadjar tampil mengesankan selama musim debutnya, meraih podium pertamanya di Grand Prix Belanda.

Pembalap Prancis itu juga memiliki rata-rata hasil kualifikasi terbaik di luar empat tim teratas, yang membuatnya pantas naik ke Red Bull.

Namun, tugasnya cukup berat karena ia bersiap untuk melawan Verstappen pada tahun 2026 di kursi kedua Red Bull yang dianggap sebagai 'piala beracun'.

Bagaimana tidak, setiap pembalap yang berpasangan dengan Verstappen sejak kepergian Daniel Ricciardo tahun 2018 selalu kesulitan, dan akhirnya didepak karena performa buruk.

Hadjar, seorang penggemar berat Hamilton yang sempat dihibur oleh Anthony Hamilton setelah kecelakaan formation lap di Australia, yakin ia dapat beradaptasi dengan Red Bull mengingat perubahan regulasi besar untuk tahun 2026.

Namun, saat berbicara pada hari Kamis di Abu Dhabi, Hamilton mengakui ia khawatir dengan lingkungan Red Bull yang "cukup sulit".

"Saya baru mengetahuinya hari ini," katanya. "Saya tidak akan berbohong bahwa itu tidak mengkhawatirkan saya.

"Saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa tahun ini dan dia masih sangat, sangat muda, dia masih belajar banyak tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Namun dia telah melakukan pekerjaan yang fenomenal tahun ini dan dia memiliki pendekatan yang hebat.

"Kita semua tahu apa yang terjadi ketika orang pergi ke Red Bull dan lingkungan yang Anda hadapi. Tentu saja saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak bisa mengetahuinya dari pengalaman, tetapi melihat dari luar, jelas cukup sulit dan di mana dia berada [di Racing Bulls], dia tampaknya memiliki lingkungan yang sangat baik."

"Yuki seorang pembalap hebat"

Promosi Hadjar berarti Yuki Tsunoda kehilangan kursi balapnya untuk tahun depan.

Tsunoda telah hadir sejak 2021, meraih prestasinya bersama AlphaTauri (sekarang Racing Bulls).

Pembalap Jepang itu awalnya diabaikan oleh Red Bull karena mereka memilih untuk mempromosikan Liam Lawson.

Tsunoda diberi kesempatan di Red Bull setelah hanya dua balapan di tahun 2025, tetapi, seperti Lawson, ia mengalami kesulitan.

Merefleksikan penurunan status Tsunoda menjadi pembalap cadangan, Hamilton menambahkan: "Yuki adalah pembalap yang luar biasa, tetapi setiap pembalap yang datang ke sana memiliki pengalaman umum ini," katanya. "Tetapi itu tidak berarti para pembalap itu tidak hebat, itu jelas sesuatu yang lain.

"Jadi saya hanya berharap ada perubahan yang dibuat yang memberinya dukungan yang tepat."