Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull

Lewis Hamilton mengungkapkan kekhawatirannya atas masa depan Isack Hadjar di F1 menjelang promosinya ke Red Bull pada tahun 2026.

Lewis Hamilton and Isack Hadjar
Lewis Hamilton and Isack Hadjar

Pada hari Selasa, Red Bull mengonfirmasi Isack Hadjar sebagai rekan setim Max Verstappen untuk musim F1 2026.

Hadjar tampil mengesankan selama musim debutnya, meraih podium pertamanya di Grand Prix Belanda.

Pembalap Prancis itu juga memiliki rata-rata hasil kualifikasi terbaik di luar empat tim teratas, yang membuatnya pantas naik ke Red Bull.

Namun, tugasnya cukup berat karena ia bersiap untuk melawan Verstappen pada tahun 2026 di kursi kedua Red Bull yang dianggap sebagai 'piala beracun'.

Bagaimana tidak, setiap pembalap yang berpasangan dengan Verstappen sejak kepergian Daniel Ricciardo tahun 2018 selalu kesulitan, dan akhirnya didepak karena performa buruk.

Hadjar, seorang penggemar berat Hamilton yang sempat dihibur oleh Anthony Hamilton setelah kecelakaan formation lap di Australia, yakin ia dapat beradaptasi dengan Red Bull mengingat perubahan regulasi besar untuk tahun 2026.

Namun, saat berbicara pada hari Kamis di Abu Dhabi, Hamilton mengakui ia khawatir dengan lingkungan Red Bull yang "cukup sulit".

"Saya baru mengetahuinya hari ini," katanya. "Saya tidak akan berbohong bahwa itu tidak mengkhawatirkan saya.

"Saya pikir dia telah melakukan pekerjaan yang luar biasa tahun ini dan dia masih sangat, sangat muda, dia masih belajar banyak tentang dirinya sendiri dan lingkungannya. Namun dia telah melakukan pekerjaan yang fenomenal tahun ini dan dia memiliki pendekatan yang hebat.

"Kita semua tahu apa yang terjadi ketika orang pergi ke Red Bull dan lingkungan yang Anda hadapi. Tentu saja saya belum pernah ke sana, jadi saya tidak bisa mengetahuinya dari pengalaman, tetapi melihat dari luar, jelas cukup sulit dan di mana dia berada [di Racing Bulls], dia tampaknya memiliki lingkungan yang sangat baik."

"Yuki seorang pembalap hebat"

Promosi Hadjar berarti Yuki Tsunoda kehilangan kursi balapnya untuk tahun depan.

Tsunoda telah hadir sejak 2021, meraih prestasinya bersama AlphaTauri (sekarang Racing Bulls).

Pembalap Jepang itu awalnya diabaikan oleh Red Bull karena mereka memilih untuk mempromosikan Liam Lawson.

Tsunoda diberi kesempatan di Red Bull setelah hanya dua balapan di tahun 2025, tetapi, seperti Lawson, ia mengalami kesulitan.

Merefleksikan penurunan status Tsunoda menjadi pembalap cadangan, Hamilton menambahkan: "Yuki adalah pembalap yang luar biasa, tetapi setiap pembalap yang datang ke sana memiliki pengalaman umum ini," katanya. "Tetapi itu tidak berarti para pembalap itu tidak hebat, itu jelas sesuatu yang lain.

"Jadi saya hanya berharap ada perubahan yang dibuat yang memberinya dukungan yang tepat."

Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP Feature
Apakah Yamaha Harus Mulai Memikirkan Masa Depan Tanpa Quartararo?
1h ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull
1h ago
Lewis Hamilton and Isack Hadjar
MotoGP News
Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025
1h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing
MotoGP News
MotoGP 2026: Tanggal Peluncuran untuk Setiap Tim
2h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez
2h ago
KTM MotoGP bike

More News

WSBK News
Regulasi Bobot Minimal WorldSBK "Tidak Untuk Menyerang Siapapun"
2h ago
Gregorio Lavilla, 2024 Australian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa 'Hampa' setelah Mengunci Gelar 2025
3h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Verstappen Khawatir dengan Daya Saing Red Bull di Abu Dhabi
3h ago
Verstappen remarkably remains in F1 title contention
F1 News
Leclerc Jelaskan Perubahan Besarnya Sejak Hamilton Datang ke Ferrari
4h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Honda Klaim Marc Marquez akan Menangi Gelar 2020 Jika Tidak Cedera
5h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2020 Spanish MotoGP