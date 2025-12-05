KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez

KTM jadi pabrikan pertama yang menguji motor MotoGP 850cc mereka di sirkuit pada tes privat di Jerez sebagai bagian dari persiapan menuju era baru kejuaraan di 2027.

Mulai musim 2027, MotoGP akan beralih dari formula mesin 1000cc yang telah digunakan sejak 2012 ke mesin 850cc.

Selain perubahan mesin, perangkat peninggi pengendaraan akan dilarang, dan aerodinamika akan dikurangi.

Ide di balik ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan peluang menyalip selama balapan.

Para pabrikan sejauh ini masih berhati-hati tentang pengembangan mesin 2027 mereka, yang oleh seorang insinyur Aprilia disebut sebagai "bunuh diri dari biaya" dalam sebuah scrum media di Grand Prix San Marino.

Bukti komitmen KTM di MotoGP?

Sepanjang tahun ini, masa depan KTM di MotoGP masih dipertanyakan di tengah krisis keuangan besar yang melanda merek tersebut musim dingin lalu.

Namun, pihak motorsport tetap berkomitmen untuk terus berkiprah di MotoGP, dengan KTM yang beberapa minggu lalu memamerkan tampilan pertama mesin 850cc-nya yang diuji coba di dyno.

Saat ini, dalam uji coba privat di Jerez minggu ini, KTM membagikan klip Pol Espargaro yang sedang mengendarai versi prototipe motor 850cc tersebut.

Espargaro memberi judul klip tersebut: "Dengar itu? Masa depan baru saja menyala. Mesin 850cc kami siap dan siap balapan [pada] 2027."

Belum jelas berapa putaran yang telah dijalani KTM dengan mesin tersebut, atau detail dari sisa motor.

Tim-tim belum akan memiliki sasis 2027 yang siap digunakan di trek, karena mereka baru saja menyelesaikan uji coba kedua ban Pirelli baru yang juga akan digunakan untuk siklus aturan baru.

Namun, diketahui bahwa selama uji coba ini, perangkat ride-height sudah dinonaktifkan.

Pabrikan MotoGP sebelumnya dilarang menguji mesin 850cc dalam upaya menekan biaya. Namun, larangan tersebut berakhir pada 17 November.

Dengan demikian, merek lain kemungkinan akan mengikuti jejak KTM dalam menguji prototipe mesin 850cc secara tertutup.

