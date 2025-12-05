KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez

KTM jadi pabrikan MotoGP pertama yang menguji motor 850cc mereka di trek.

KTM MotoGP bike
KTM MotoGP bike
© Gold and Goose

KTM jadi pabrikan pertama yang menguji motor MotoGP 850cc mereka di sirkuit pada tes privat di Jerez sebagai bagian dari persiapan menuju era baru kejuaraan di 2027.

Mulai musim 2027, MotoGP akan beralih dari formula mesin 1000cc yang telah digunakan sejak 2012 ke mesin 850cc.

Selain perubahan mesin, perangkat peninggi pengendaraan akan dilarang, dan aerodinamika akan dikurangi.

Ide di balik ini adalah untuk meningkatkan keselamatan dan meningkatkan peluang menyalip selama balapan.

Para pabrikan sejauh ini masih berhati-hati tentang pengembangan mesin 2027 mereka, yang oleh seorang insinyur Aprilia disebut sebagai "bunuh diri dari biaya" dalam sebuah scrum media di Grand Prix San Marino.

Bukti komitmen KTM di MotoGP?

Sepanjang tahun ini, masa depan KTM di MotoGP masih dipertanyakan di tengah krisis keuangan besar yang melanda merek tersebut musim dingin lalu.

Namun, pihak motorsport tetap berkomitmen untuk terus berkiprah di MotoGP, dengan KTM yang beberapa minggu lalu memamerkan tampilan pertama mesin 850cc-nya yang diuji coba di dyno.

Saat ini, dalam uji coba privat di Jerez minggu ini, KTM membagikan klip Pol Espargaro yang sedang mengendarai versi prototipe motor 850cc tersebut.

Espargaro memberi judul klip tersebut: "Dengar itu? Masa depan baru saja menyala. Mesin 850cc kami siap dan siap balapan [pada] 2027."

Belum jelas berapa putaran yang telah dijalani KTM dengan mesin tersebut, atau detail dari sisa motor.

Tim-tim belum akan memiliki sasis 2027 yang siap digunakan di trek, karena mereka baru saja menyelesaikan uji coba kedua ban Pirelli baru yang juga akan digunakan untuk siklus aturan baru.

Namun, diketahui bahwa selama uji coba ini, perangkat ride-height sudah dinonaktifkan.

Pabrikan MotoGP sebelumnya dilarang menguji mesin 850cc dalam upaya menekan biaya. Namun, larangan tersebut berakhir pada 17 November.

Dengan demikian, merek lain kemungkinan akan mengikuti jejak KTM dalam menguji prototipe mesin 850cc secara tertutup.

In this article

KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Latest News

MotoGP Feature
Apakah Yamaha Harus Mulai Memikirkan Masa Depan Tanpa Quartararo?
58m ago
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, 2025 Portuguese MotoGP
F1 News
Hamilton Khawatir dengan Masa Depan Hadjar di Red Bull
1h ago
Lewis Hamilton and Isack Hadjar
MotoGP News
Aprilia Ungkap Kejutan Terbesar dari Bezzecchi di Musim 2025
1h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing
MotoGP News
MotoGP 2026: Tanggal Peluncuran untuk Setiap Tim
1h ago
Marc Marquez, Alex Marquez, 2025 Catalan MotoGP
MotoGP News
KTM Jalankan Motor 850cc Mereka untuk Pertama Kalinya di Jerez
2h ago
KTM MotoGP bike

More News

WSBK News
Regulasi Bobot Minimal WorldSBK "Tidak Untuk Menyerang Siapapun"
2h ago
Gregorio Lavilla, 2024 Australian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa 'Hampa' setelah Mengunci Gelar 2025
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Valencia MotoGP
F1 News
Verstappen Khawatir dengan Daya Saing Red Bull di Abu Dhabi
3h ago
Verstappen remarkably remains in F1 title contention
F1 News
Leclerc Jelaskan Perubahan Besarnya Sejak Hamilton Datang ke Ferrari
3h ago
Charles Leclerc
MotoGP News
Honda Klaim Marc Marquez akan Menangi Gelar 2020 Jika Tidak Cedera
4h ago
Marc Marquez, Repsol Honda, 2020 Spanish MotoGP