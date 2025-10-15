Bos Aprilia Jelaskan Peningkatan RS-GP di Musim 2025

CEO Aprilia Massimo Rivola mengomentari langkah yang diambil dengan RS-GP pada tahun 2025.

Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
© Gold and Goose

CEO Aprilia, Massimo Rivola, mengatakan "secara keseluruhan" RS-GP telah membaik di tahun 2025, dengan pabrikan Italia itu kini secara konsisten menantang Ducati untuk meraih kemenangan balapan.

Satu dekade setelah kembali ke MotoGP, Aprilia belum pernah menantang gelar juara dunia dengan salah satu pembalapnya.

Meskipun demikian, skuat Noale kini menjadi kekuatan yang perlu diperhitungkan, dengan RS-GP secara konsisten bertarung di depan dan berada di posisi kedua klasemen konstruktor.

Bersama Marco Bezzecchi, Aprilia meraih kemenangan Grand Prix di SIlverstone dan dua kemenangan Sprint Race di Misano dan Mandalika, sebenarnya peluang meraih double di Indonesia terbuka sebelum pembalap Italia itu bersenggolan dengan Marc Marquez.

Sejak memenangkan Grand Prix Inggris, Bezzecchi telah naik podium setidaknya dalam satu balapan akhir pekan di semua putaran kecuali empat putaran.

RS-GP mempertahankan kekuatan menikungnya tetapi mampu meningkat dalam pengereman berat sebagai hasil dari perubahan elektronik yang dilakukan selama musim.

Dengan ini, Rivola melihat RS-GP telah meningkat secara rata-rata-dibandingkan musim sebelumnya.

"Hal yang baik dari motornya, jelas di sini - dan khususnya Marco - sangat cepat di lintasan yang mengalir dan itu dulunya merupakan karakteristik Aprilia yang cukup baik," ujarnya saat jumpa pers di Mandalika, Minggu sore.

"Sepertinya pada akhirnya, di trek stop-and-go, kami lebih kompetitif. Jadi, rata-rata motornya semakin baik.

"Di satu sisi, saya lebih suka memiliki pembalap cepat dengan motor cepat yang tidak finis karena kesalahan, karena saya rasa dia tidak akan melakukan kesalahan di setiap balapan.

"Meski begitu, saya tetap yakin untuk balapan-balapan berikutnya. Tapi jelas ketika Anda mendapat kesempatan untuk mencetak 25 poin dan Anda tidak mendapatkan apa pun, itu jelas cukup mengecewakan."

Bezzecchi kemungkinan akan menghadapi penalti di Grand Prix Australia mendatang atas kontaknya dengan Marc Marquez yang mengakibatkan pembalap Ducati tersebut mengalami cedera bahu.

Ini akan menjadi pukulan telak bagi bintang Aprilia tersebut, yang disebut-sebut oleh para rival di grid sebagai pembalap yang harus dikalahkan di Phillip Island.

In this article

Aprilia
Marco Bezzecchi
Bos Aprilia Jelaskan Peningkatan RS-GP di Musim 2025
Lewis Duncan
Journalist
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Bos Aprilia Jelaskan Peningkatan RS-GP di Musim 2025
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bagnaia Berusaha Memahami yang Terjadi sebelum GP Australia
14m ago
Francesco Bagnaia
MotoGP News
Miller Optimistis Bisa Tampil Kuat pada Balapan Kandangnya
1h ago
Jack Miller
MotoGP News
Bos Aprilia Jelaskan Peningkatan RS-GP di Musim 2025
1h ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Indonesian MotoGP
F1 News
RESMI: Mercedes Pertahankan Russell dan Antonelli untuk F1 2026
2h ago
Russell has been rewarded with a new Mercedes contract
F1 Feature
F1 GP Amerika Serikat 2025: McLaren Menuju Ujian Terbesarnya
5h ago
The title fight is hotting up

More News

F1 News
Rumor Horner ke Ferrari Menguat saat Maranello 'Memanggil'
6h ago
Horner is seeking a return to F1
MotoGP News
Mobil Balap GT3 Valentino Rossi Dilelang dengan Harga Fantastis
7h ago
Valentino Rossi BMW GT3 car
MotoGP News
Bos Honda Sebut Ducati Beruntung Memiliki Marc Marquez
7h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
"Saatnya Mencari Hasil" - Marini Kejar Podium Honda Pertamanya
7h ago
Luca Marini
MotoGP News
Marco Bezzecchi Jelaksan Insiden Marc Marquez dari Sisinya
8h ago
Marco Bezzecchi, 2025 Indonesian MotoGP