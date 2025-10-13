Ducati Tetap Diunggulkan saat MotoGP Menuju Era Baru di 2027

Setelah meraih tiga gelar juara MotoGP 2025, dan bahkan dengan Marc Marquez yang saat ini cedera, Ducati masih berpeluang untuk memecahkan rekornya sendiri dalam hal kemenangan Grand Prix dalam satu musim.

Kemenangan debut MotoGP Fermin Aldeguer di Mandalika menjadikan Ducati meraih 16 kemenangan GP dari 18 putaran.

Hanya Johann Zarco bersama Honda di Le Mans dan kemenangan Marco Bezzecchi bersama Aprilia di Silverstone yang berhasil mengalahkan Ducati di balapan Minggu tahun ini.

Rekor Ducati saat ini adalah 19 kemenangan dalam satu musim, yang dicetak tahun lalu, sebuah pencapaian yang masih bisa diraih dengan empat putaran tersisa di kejuaraan dunia 2025.

Ducati "masih jadi favorit" di 2027

Ducati’s dominance looks set to continue throughout 2026, the final year of the present 1000cc technical rules.

However, speculation continues about how the ‘big reset’ for 2027 - including 850cc engines, a ban on ride height devices and introduction of Pirelli tyres – might shuffle the pack.

Miguel Oliveira

Miguel Oliveira, yang akan meninggalkan MotoGP untuk WorldSBK musim depan, tetapi bisa berperan dalam pengembangan mesin baru sebagai pembalap uji coba pabrikan, tidak berharap Ducati akan kehilangan banyak keunggulannya.

"Tidak, saya rasa tidak. Perubahan ini tidak akan berdampak negatif bagi Ducati," kata pembalap asal Portugal itu, yang akan membalap untuk BMW di WorldSBK 2026 tetapi juga sedang berdiskusi tentang peran sebagai pembalap uji coba untuk Aprilia.

"Saya masih yakin mereka akan memiliki sedikit keuntungan memasuki tahun 2027, hanya karena seberapa baik motor ini dirakit dan pengalaman yang mereka miliki, selama bertahun-tahun dan dengan semua pembalap.

"Jadi saya yakin mereka masih akan menjadi favorit.

"Tapi, yang pasti, menyingkirkan perangkat peninggi pengendaraan dan mengganti ban akan menjadi perubahan besar. Perbedaannya akan sangat besar," tambah Oliveira.

Ducati saat ini menempati tiga posisi teratas klasemen pembalap bersama Marc Marquez, Alex Marquez, dan Francesco Bagnaia.

Marco Bezzecchi (Aprilia) dan Pedro Acosta (KTM) adalah yang terbaik di antara yang lainnya.

Bezzecchi terpaut 20 poin dari Bagnaia, sementara Acosta tertinggal 39 poin dan berusaha menahan laju Franco Morbidelli dan Fabio di Giannantonio yang mengendarai Desmosedici milik VR46.

Ducati telah memenangkan gelar juara pembalap dan konstruktor selama empat tahun terakhir berturut-turut.