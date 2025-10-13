Iannone Menjawab Tuduhan yang Dilayangkan Razgatlioglu

Andrea Iannone membalas klaim Toprak Razgatlioglu yang dibuat setelah Estoril WorldSBK.

Tuduhan aliansi di dalam Ducati yang dilontarkan Toprak Razgatlioglu setelah WorldSBK Estoril memicu reaksi keras dari Andrea Iannone.

Razgatlioglu berbicara setelah balapan tentang kurangnya rasa hormat yang ia rasakan dari beberapa pembalap di lapangan terhadap perebutan gelar juara World Superbike-nya dengan Nicolo Bulega.

Pembalap BMW itu juga memberikan komentar spesifik tentang Iannone, yang menurut Razagtlioglu sengaja melakukan jump-start - yang memberinya double long-lap penalty - untuk coba menggangu Razgatlioglu.

Bukti teori Razgatlioglu adalah Iannone mencoba menyalipnya kembali ketika pembalap Turki itu bergerak ke posisi ketiga pada putaran kedua Balapan 2.

"Iannone menerima penalti dan melakukannya dengan baik," kata Razgatlioglu, seperti dilansir Speedweek. "Saya menyalipnya, lalu dia mencoba melawan.

"Kenapa dia mencoba melawan saya padahal dia mendapat penalti putaran panjang?

"Ducati juga punya dasbor, kan? Belakangan saya baru menyadarinya – karena dia mengendarai Ducati."

Menanggapi hal tersebut, Andrea Iannone menulis di Instagram Story-nya pada Minggu malam (12 Oktober), mengatakan bahwa tuduhan Razgatlioglu "gila".

"Toprak yang terhormat," tulis Iannone, "Kamu pembalap yang sangat berbakat, cerdas, dan kuat.

"Saya sangat menghormati kamu dan timmu.

"Saya hanya ingin menegaskan satu hal: Saya selalu berada di trek untuk menang dan memberikan yang terbaik, sama seperti kamu.

"Gila rasanya membayangkan saya sengaja melakukan jump start untuk menghukummu.

"Saya tidak akan pernah melakukan itu. Saya tidak akan pernah memulai balapan untuk membantu seseorang atau menghancurkan balapan saya sendiri.

"Kita berdua datang ke balapan dengan tujuan yang sama.

"Semoga beruntung.

"Sampai jumpa di Jerez."

Locatelli juga dikritik

Tidak hanya Iannone yang dicecar setelah balapan, tetapi juga Andrea Locatelli, yang menurutnya bertahan dengan sangat agresif saat Razgatlioglu mencoba merebut posisi kedua di tikungan sembilan pada putaran kedua balapan terakhir akhir pekan Estroril.

“Di tikungan sembilan, dia melaju di tengah, itu sangat aneh,” kata Razgatlioglu, seperti dilansir Speedweek. “Saya menggelengkan kepala karena saya sedang bersaing dengan Nicolo [Bulega].

“Pada tahun 2019, saya selalu menghormati [Jonathan] Rea dan Alvaro Bautista karena mereka berjuang untuk kejuaraan.

“Saya menahan diri saat itu, tetapi tidak ada yang memikirkan kejuaraan hari ini. Semua orang hanya ingin menunjukkan kemampuan mereka – itu tidak bagus. Itulah mengapa saya sangat marah dengan putaran-putaran pertama.”

