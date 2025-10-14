Sadar Peluang Gelar Sangat Tipis, Bulega Tidak Mau Menyerah

Meski memenangi Race 2 di WorldSBK Estoril, peluang Nicolo Bulega dalam pertarungan gelar semakin tipis.

Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Kemenangan Race 2 di WorldSBK Estoril memberi Nicolo Bulega harapan matematis dalam pertarungan gelar WorldSBK 2025 menuju putaran final di Jerez.

Pada balapan itu, Bulega meraih kemenangan dominan atas Toprak Razgatlioglu dengan jarak empat detik lebih.

Tapi dengan 39 poin yang memisahkan dengan Razgatlioglu, dan hanya 62 poin tersisa untuk diperebutkan, Bulega sadar peluangnya dalam pertarungan gelar sangat tipis. Namun, pembalap Italia itu bertekad untuk tidak menyerah.

"Balapan yang sangat bagus," pungkas Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com setelah Balapan 2.

"Motor kami jauh lebih baik dari Balapan Superpole pagi ini dan saya senang karena kemenangan ini penting.

"Saya tahu untuk kejuaraan ini sangat sulit, tetapi kami pantang menyerah."

"Satu-satunya yang bisa saya lakukan sekarang adalah menekan Toprak. Saya hanya melakukan yang terbaik. Hanya ini yang bisa saya lakukan sekarang."

Meskipun gelar juara mulai menjauh, Bulega merasa musim World Superbike 2025-nya, yang kini telah meraih 11 kemenangan, patut dibanggakan.

“Toprak [Razgatlioglu] tampil kuat sepanjang musim, tetapi saya pikir ini juga musim yang sangat bagus bagi kami,” ujarnya. “Kami akan berusaha mencapai 200 persen di Jerez.”

Di Jerez, perhitungannya akan sangat sederhana. Bulega harus mengungguli Razgatlioglu dengan selisih lebih dari dua poin di Race 1 untuk membawa gelar juara ke hari Minggu. 

Sementara itu bagi Razgatlioglu, finis di posisi enam besar di masing-masing dari tiga balapan cukup untuk memberinya gelar juara, sekalipun Bulega memenangkan ketiga balapan tersebut.

