Razgatlioglu Tuduh Beberapa Rival 'Mengganggu' Pertarungan Gelarnya

Toprak Razgatlioglu mengatakan “beberapa pembalap tidak menghormati” pertarungan gelar WorldSBK-nya dengan Nicolo Bulega.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Setelah finis kedua di Race 2 WorldSBK, Toprak Razgatlioglu menganggap "beberapa pembalap tidak menghormati" persaingan gelarnya dengan Nicolo Bulega.

Razgatlioglu turun dari posisi pole ke posisi kelima di tikungan pembuka Race 2, dan ia membutuhkan waktu hingga akhir lap kedua untuk naik ke posisi kedua, menyalip Alvaro Bautista, Andrea Iannone, dan Andrea Locatelli di lap kedua.

Pembalap BMW itu tidak benar-benar marah setelah balapan, mengakui bahwa "inilah balapan", tetapi ia merasa frustrasi karena terlibat pertarungan dengan pembalap selain Bulega di fase awal Race 2.

"Di awal, dua putaran pertama, beberapa pembalap tidak menghormati kejuaraan – saya mengerti ini," ujar Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com setelah Balapan 2 di Estoril.

"Saya juga sangat terkejut karena saya menyalip beberapa pembalap dan mereka mencoba menyalip saya lagi di tikungan, tetapi mereka tidak menghormati saya. Intinya, saya hanya berkata 'Inilah balapan', juga fokus pada pekerjaan saya dan mencoba mengejar Nicolo [Bulega]."

Pertarungan awal Razgatlioglu membuatnya kehilangan sekitar satu detik dari Bulega saat ia mencapai posisi kedua. Jarak itu ia coba tutup tetapi gagal, seperti yang dilakukan pembalap Italia itu ketika posisinya terbalik di Race 1.

“Ketika saya di posisi kedua, saya memacu dengan sangat keras di setiap putaran dan ban belakang setelahnya benar-benar rusak, dan tujuh putaran terakhir, enam putaran saya mulai turun,” katanya.

“Awalnya [ban depan mulai turun] tetapi saya mulai bisa mengendalikannya; tetapi ketika ban belakang turun, mustahil untuk mengendalikannya lagi karena motor tidak berakselerasi, tidak berbelok karena hanya berputar.

“Saya hanya berkata ‘Oke, kali ini mustahil untuk menang’, P2 saja sudah cukup karena saya membutuhkan poin yang bagus untuk kejuaraan.

“Sekarang saya melihat ke Jerez karena sekarang kami juga memiliki beberapa margin tetapi kita lihat saja di Jerez.”

Mengenai masalahnya di Race 2, Razgatlioglu menambahkan: “Saya sangat terkejut karena ban belakang saya bocor dan motor mulai terkunci – rem mesin tidak berfungsi dengan baik – dan getaran pun muncul.

“Di Race 2, motor saya agak sulit dikendarai. Oke, catatan waktu putarannya bagus, tapi saya sudah di batasnya.

“Tapi ketika ban bocor, motornya semakin buruk karena getarannya lebih kuat, lebih banyak terkunci, dan motornya sulit berhenti dan tidak berakselerasi. Saya mengalami banyak masalah, dan itu juga yang membuat saya geleng-geleng kepala.

“Awalnya, ketika saya mencoba menyalip pembalap lain, saya juga sedikit kesal. Tapi saya berusaha melupakannya, saya hanya fokus pada Jerez.”

Razgatlioglu Tuduh Beberapa Rival 'Mengganggu' Pertarungan Gelarnya
