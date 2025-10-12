WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Estoril di Circuito Estoril, putaran ke-11 di musim 2025.

Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

, , 

Nicolo Bulega meraih kemenangan dari awal hingga akhir balapan di Race 2 WorldSBK Estoril, memimpin di tikungan pertama dan tak pernah kehilangan posisinya.

Rival utamanya, Toprak Razgatlioglu, turun ke posisi kelima di etape pembuka. Saat ia mencapai posisi kedua, Bulega sudah unggul lebih dari satu detik di depan.

Keduanya terlibat dalam pertarungan waktu putaran, masing-masing mencatatkan waktu putaran tercepat, tetapi catatan waktu 1:35,4 dari Bulega tidak terjawab.

Razgatlioglu memasuki balapan dengan target hattrick di Estoril, tetapi ia akhirnya tidak mampu menyamai kecepatan Bulega, yang meraih kemenangan ke-11 musim ini.

10 detik di belakang Razgatlioglu adalah Alvaro Bautista di posisi ketiga. Ia sempat kehilangan posisi di trek dari Andrea Locatelli di awal balapan, tetapi berhasil merebutnya kembali setelah Locatelli kehilangan waktu karena disalip Razgatlioglu.

Pada akhirnya, Bautista bersaing ketat dengan Alex Lowes, tetapi ia justru memiliki kecepatan yang sedikit lebih baik di paruh akhir balapan.

Lowes sendiri menyelamatkan harinya dengan finis di posisi keempat setelah terjatuh di Superpole Race.

Andrea Locatelli menempati posisi kelima, di depan Xavi Vierge, Remy Gardner, Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.

Andrea Iannone sempat bersaing memperebutkan podium di awal balapan, tetapi ia melakukan jump-start dan diberi penalti double long lap. Ia akhirnya finis di posisi ke-12.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Race 2

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R21 Laps
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR4.868
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R15.331
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.333
5Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R120.567
6Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R22.205
7Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R123.634
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99824.480
9Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R126.080
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR29.579
11Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR29.707
12Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R31.657
13Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R35.666
14Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R138.164
15Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R38.577
16Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R39.119
17Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R51.801
18Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:07.588
DNFIker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-RDNF
DNFTarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 RDNF
DNFIvo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-RDNF
DNFMichael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

In this article

WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Estoril
4h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2
6h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menang Lagi di Superpole Race
10h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Jonathan Rea Mengungkap Masalah Rem pada Race 1 Estoril
13h ago
Jonathan Rea, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu "Sangat Santai" Meski Ditekan Bulega di Race 1
14h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Norris Dianggap Membungkam Kritik dengan Manuver ke Piastri
14h ago
Lando Norris
MotoGP News
Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
11/10/25
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril
11/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega
11/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Penjelasan Pertama Marc Marquez soal Insiden GP Indonesia
11/10/25
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP