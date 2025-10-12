WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2

, ,

Nicolo Bulega meraih kemenangan dari awal hingga akhir balapan di Race 2 WorldSBK Estoril, memimpin di tikungan pertama dan tak pernah kehilangan posisinya.

Rival utamanya, Toprak Razgatlioglu, turun ke posisi kelima di etape pembuka. Saat ia mencapai posisi kedua, Bulega sudah unggul lebih dari satu detik di depan.

Keduanya terlibat dalam pertarungan waktu putaran, masing-masing mencatatkan waktu putaran tercepat, tetapi catatan waktu 1:35,4 dari Bulega tidak terjawab.

Razgatlioglu memasuki balapan dengan target hattrick di Estoril, tetapi ia akhirnya tidak mampu menyamai kecepatan Bulega, yang meraih kemenangan ke-11 musim ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

10 detik di belakang Razgatlioglu adalah Alvaro Bautista di posisi ketiga. Ia sempat kehilangan posisi di trek dari Andrea Locatelli di awal balapan, tetapi berhasil merebutnya kembali setelah Locatelli kehilangan waktu karena disalip Razgatlioglu.

Pada akhirnya, Bautista bersaing ketat dengan Alex Lowes, tetapi ia justru memiliki kecepatan yang sedikit lebih baik di paruh akhir balapan.

Lowes sendiri menyelamatkan harinya dengan finis di posisi keempat setelah terjatuh di Superpole Race.

Andrea Locatelli menempati posisi kelima, di depan Xavi Vierge, Remy Gardner, Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.

Andrea Iannone sempat bersaing memperebutkan podium di awal balapan, tetapi ia melakukan jump-start dan diberi penalti double long lap. Ia akhirnya finis di posisi ke-12.

Article continues below ADVERTISEMENT