WorldSBK Estoril 2025: Bulega Cegah Hattrick Razgatlioglu di Race 2
Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Estoril di Circuito Estoril, putaran ke-11 di musim 2025.
Nicolo Bulega meraih kemenangan dari awal hingga akhir balapan di Race 2 WorldSBK Estoril, memimpin di tikungan pertama dan tak pernah kehilangan posisinya.
Rival utamanya, Toprak Razgatlioglu, turun ke posisi kelima di etape pembuka. Saat ia mencapai posisi kedua, Bulega sudah unggul lebih dari satu detik di depan.
Keduanya terlibat dalam pertarungan waktu putaran, masing-masing mencatatkan waktu putaran tercepat, tetapi catatan waktu 1:35,4 dari Bulega tidak terjawab.
Razgatlioglu memasuki balapan dengan target hattrick di Estoril, tetapi ia akhirnya tidak mampu menyamai kecepatan Bulega, yang meraih kemenangan ke-11 musim ini.
10 detik di belakang Razgatlioglu adalah Alvaro Bautista di posisi ketiga. Ia sempat kehilangan posisi di trek dari Andrea Locatelli di awal balapan, tetapi berhasil merebutnya kembali setelah Locatelli kehilangan waktu karena disalip Razgatlioglu.
Pada akhirnya, Bautista bersaing ketat dengan Alex Lowes, tetapi ia justru memiliki kecepatan yang sedikit lebih baik di paruh akhir balapan.
Lowes sendiri menyelamatkan harinya dengan finis di posisi keempat setelah terjatuh di Superpole Race.
Andrea Locatelli menempati posisi kelima, di depan Xavi Vierge, Remy Gardner, Axel Bassani, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.
Andrea Iannone sempat bersaing memperebutkan podium di awal balapan, tetapi ia melakukan jump-start dan diberi penalti double long lap. Ia akhirnya finis di posisi ke-12.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Race 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|21 Laps
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|4.868
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|15.331
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|17.333
|5
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|20.567
|6
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|22.205
|7
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|23.634
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|24.480
|9
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|26.080
|10
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|29.579
|11
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|29.707
|12
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|31.657
|13
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|35.666
|14
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|38.164
|15
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|38.577
|16
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|39.119
|17
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|51.801
|18
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:07.588
|DNF
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF