WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menang Lagi di Superpole Race

Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Estoril di Circuito Estoril, putaran ke-11 musim 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu kembali meraih kemenangan di Superpole Race di Estoril, unggul 0,545 detik atas Nicolo Bulega.

Bulega-lah yang berhasil merebut holeshot, tetapi Razgatlioglu sudah memimpin sejak tikungan pertama putaran kedua dan sejak saat itu ia mendominasi kecepatan. Kecepatan Bulega sebanding dengan pebalap BMW tersebut, tetapi ia tidak mampu mendekat untuk menyalip.

Di belakang, Alvaro Bautista kembali melakukan aksi defensif yang sukses untuk finis di posisi ketiga, memanfaatkan kecepatan Ducati-nya untuk menjaga jarak dengan pebalap seperti Jonathan Rea dan Andrea Locatelli.

Rea memimpin di belakang Bautista hampir sepanjang balapan, tetapi terjatuh di putaran ketujuh setelah disalip rekan setimnya, Locatelli, untuk posisi keempat.

Locatelli bertahan di posisi keempat hingga akhir. Ia disalip oleh Alex Lowes di tikungan pertama putaran terakhir, tetapi pebalap Inggris itu langsung terjatuh. Lowes kembali naik dan finis di posisi ke-15, sementara Locatelli kemudian berhasil menahan tekanan Andrea Iannone di lap terakhir.

Iannone finis di posisi kelima, di depan Remy Gardner dan Xavi Vierge, pembalap Spanyol itu menjadi satu-satunya pembalap yang memilih ban SCQ di antara para pembalap terdepan.

Axel Bassani dan Michael van der Mark meraih poin terakhir di posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Iker Lecuona melengkapi 10 besar.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR10 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.545
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R8.942
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R110.060
5Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R10.122
6Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R110.936
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R11.747
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99812.762
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR14.875
10Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R15.904
11Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R16.521
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR17.923
13Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R19.027
14Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R119.555
15Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99827.494
16Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R30.356
17Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R30.398
18Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R133.515
19Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R57.359
DNFTito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-RDNF
DNFJonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R1DNF
DNFMichael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

