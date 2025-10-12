WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menang Lagi di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Estoril di Circuito Estoril, putaran ke-11 musim 2025.
Toprak Razgatlioglu kembali meraih kemenangan di Superpole Race di Estoril, unggul 0,545 detik atas Nicolo Bulega.
Bulega-lah yang berhasil merebut holeshot, tetapi Razgatlioglu sudah memimpin sejak tikungan pertama putaran kedua dan sejak saat itu ia mendominasi kecepatan. Kecepatan Bulega sebanding dengan pebalap BMW tersebut, tetapi ia tidak mampu mendekat untuk menyalip.
Di belakang, Alvaro Bautista kembali melakukan aksi defensif yang sukses untuk finis di posisi ketiga, memanfaatkan kecepatan Ducati-nya untuk menjaga jarak dengan pebalap seperti Jonathan Rea dan Andrea Locatelli.
Rea memimpin di belakang Bautista hampir sepanjang balapan, tetapi terjatuh di putaran ketujuh setelah disalip rekan setimnya, Locatelli, untuk posisi keempat.
Locatelli bertahan di posisi keempat hingga akhir. Ia disalip oleh Alex Lowes di tikungan pertama putaran terakhir, tetapi pebalap Inggris itu langsung terjatuh. Lowes kembali naik dan finis di posisi ke-15, sementara Locatelli kemudian berhasil menahan tekanan Andrea Iannone di lap terakhir.
Iannone finis di posisi kelima, di depan Remy Gardner dan Xavi Vierge, pembalap Spanyol itu menjadi satu-satunya pembalap yang memilih ban SCQ di antara para pembalap terdepan.
Axel Bassani dan Michael van der Mark meraih poin terakhir di posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Iker Lecuona melengkapi 10 besar.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|10 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.545
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|8.942
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|10.060
|5
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|10.122
|6
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|10.936
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|11.747
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|12.762
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|14.875
|10
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|15.904
|11
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|16.521
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|17.923
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|19.027
|14
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|19.555
|15
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|27.494
|16
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|30.356
|17
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|30.398
|18
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|33.515
|19
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|57.359
|DNF
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF