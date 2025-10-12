WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menang Lagi di Superpole Race

Toprak Razgatlioglu kembali meraih kemenangan di Superpole Race di Estoril, unggul 0,545 detik atas Nicolo Bulega.

Bulega-lah yang berhasil merebut holeshot, tetapi Razgatlioglu sudah memimpin sejak tikungan pertama putaran kedua dan sejak saat itu ia mendominasi kecepatan. Kecepatan Bulega sebanding dengan pebalap BMW tersebut, tetapi ia tidak mampu mendekat untuk menyalip.

Di belakang, Alvaro Bautista kembali melakukan aksi defensif yang sukses untuk finis di posisi ketiga, memanfaatkan kecepatan Ducati-nya untuk menjaga jarak dengan pebalap seperti Jonathan Rea dan Andrea Locatelli.

Rea memimpin di belakang Bautista hampir sepanjang balapan, tetapi terjatuh di putaran ketujuh setelah disalip rekan setimnya, Locatelli, untuk posisi keempat.

Locatelli bertahan di posisi keempat hingga akhir. Ia disalip oleh Alex Lowes di tikungan pertama putaran terakhir, tetapi pebalap Inggris itu langsung terjatuh. Lowes kembali naik dan finis di posisi ke-15, sementara Locatelli kemudian berhasil menahan tekanan Andrea Iannone di lap terakhir.

Iannone finis di posisi kelima, di depan Remy Gardner dan Xavi Vierge, pembalap Spanyol itu menjadi satu-satunya pembalap yang memilih ban SCQ di antara para pembalap terdepan.

Axel Bassani dan Michael van der Mark meraih poin terakhir di posisi kedelapan dan kesembilan, sementara Iker Lecuona melengkapi 10 besar.