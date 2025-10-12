Jonathan Rea Mengungkap Masalah Rem pada Race 1 Estoril

Di atas kertas, finis keenam pada Race 1 WorldSBK Estoril jelas menjadi salah satu hasil terbaik Jonathan Rea dengan Yamaha R1, tetapi setelahnya ia mengungkapkan bahwa ia mengalami masalah rem yang mengikis kepercayaan dirinya.

Rea memulai balapan dengan baik dan mengejar Alvaro Bautista untuk posisi ketiga, tetapi mundur di tengah balapan karena mengalami masalah rem yang sudah ia alami di FP3, tetapi ia pikir sudah diperbaiki.

“Di awal balapan, saya merasa sangat baik,” kata Jonathan Rea kepada WorldSBK.com setelah Race 1 di Estoril.

“Alvaro [Bautista] membuat beberapa kesalahan, saya bisa sangat bersih di sebagian besar tikungan dan hampir kehilangan kendali saat keluar dari tikungan terakhir menuju tikungan pertama.

“Tetapi di sektor dua dan tiga, saya mampu mengatasinya dan kemudian setiap kali saya hampir bisa mengambil slipstream.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Tapi di tengah balapan, saya mengalami momen penting di tikungan pertama ketika tuas rem kembali ke palang dan itu memungkinkan Alex [Lowes] dan Andrea [Locatelli] untuk tiba. Lalu mereka menyalip saya di lap berikutnya di lintasan lurus.

"Jadi, rem saya bermasalah di tengah balapan. Kami mengalami masalah ini pagi ini, kami pikir dengan mengganti cakram, masalahnya bisa diatasi, tetapi ternyata muncul lagi, jadi kami perlu memeriksa apa penyebabnya."

Masalah rem bukanlah satu-satunya hal yang menjadi target perbaikan Rea untuk hari Minggu, meskipun jelas itu yang paling dikhawatirkan.

"Saya rasa kami terlalu banyak menekan rem belakang," kata Rea, merujuk pada keseimbangan motor secara umum. "Ketika saya mulai melepas rem, rem depan terangkat dan menempel di belakang, lalu saya banyak membelokkan rem belakang sehingga saya benar-benar banyak menggunakan ban belakang.

"Jadi, saya rasa kami bisa memperbaiki area itu, lalu mencoba memahami apa yang terjadi dengan rem-rem ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Sejujurnya, ketika Anda tiba di [tikungan pertama dengan kecepatan] 320 km/jam (198 mph), kurang lebih, ketika Anda tidak tahu apakah tuas rem akan berada di posisi yang Anda harapkan, itu menakutkan.

"Saya mengalami masalah di gravel pagi ini karena itu.

“Jadi, jika saya bisa memperbaiki masalah kepercayaan diri itu di tahap akhir balapan, saya tahu remnya akan berfungsi dengan baik, dan kami akan jauh lebih kuat.”

Terlepas dari masalah rem dan keseimbangan, Rea puas dengan performa motornya.

“Motornya tidak terlalu buruk,” ujarnya. “Saya rasa, terutama di tikungan panjang terakhir, motornya tidak terlalu bagus setelah cengkeramannya menurun; dan traksi mekanis masih perlu kami fokuskan.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Di tempat lain, motornya bagus, saya menikmatinya. Berada dalam persaingan untuk posisi lima besar itu sungguh menyenangkan.”

“Berterima kasih kepada Bulega”

Rea berada di posisi yang tepat untuk bersaing memperebutkan posisi lima besar berkat penampilan apiknya di kualifikasi posisi keenam.

Pembalap Pata Yamaha itu mendapatkan keuntungan dari tarikan Nicolo Bulega untuk mencatatkan waktu terbaiknya.

Bulega sendiri mampu mencatatkan waktu lap 1:34, satu-satunya pembalap selain Toprak Razgatlioglu yang melakukannya di Superpole, tetapi Rea menjelaskan bahwa ia lebih mengharapkan bantuan dari pembalap Italia itu di trek lurus.

“Saya sangat berterima kasih kepada Nicolo [Bulega], tetapi kami tidak bisa berbasa-basi: kami berada di puncak perangkap kecepatan jika kami membalik halaman,” kata Juara Dunia Superbike enam kali itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jadi, [...] keuntungan sekecil apa pun yang bisa saya dapatkan dengan slipstream sangat membantu, dan ketika kita berbicara tentang sepersepuluh detik di Superpole – atau seperseratus detik – semuanya penting.

“Jadi, saya sangat bersyukur saya tidak mengganggunya, saya cukup jauh untuk tidak menyeretnya kembali ke lintasan lurus, dan dia melakukan putaran yang cukup bersih.

“Itu membuat hari saya menyenangkan, kalau boleh dibilang, dimulai dari sana. Dengan start yang baik, Yamaha R1 melesat dari garis finis, jadi saya sudah berada di posisi trek yang baik.

“Saat restart, sebenarnya, Loka [Andrea Locatelli] menyalip saya di tikungan pertama, tetapi saya melakukan putaran pertama yang baik dan kemudian, dengan Alvaro, saya bisa mencengkeram di sana di setiap tikungan terakhir hanya untuk berada di sana dan mencoba untuk mengikuti, lalu melakukan bagian saya.

“Di tahap akhir balapan kami sedikit bermasalah dengan beberapa hal, tetapi semoga kami bisa mengatasinya besok.”