Razgatlioglu "Sangat Santai" Meski Ditekan Bulega di Race 1

Toprak Razgatlioglu mengaku dirinya “berkendara sangat santai” di akhir Race 1 WorldSBK Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Meskipun mendapat tantangan dari Nicolo Bulega di tengah balapan, Toprak Razgatlioglu dapat melaju "sangat santai" di akhir Race 1 20 lap di Estoril.

Razgatlioglu memimpin sejak lap keempat dalam balapan pembuka akhir pekan World Superbike di Estoril, tetapi selisih waktu dengan Bulega yang sempat mencapai dua detik selama beberapa lap sempat berkurang menjadi hanya 0,7 detik sebelum akhirnya melebar kembali menjadi 1,9 detik di garis finis.

Razgatlioglu menjelaskan bahwa ia mengantisipasi pertarungan sengit dengan Bulega ketika melihatnya mendekat, tetapi akhirnya mampu kembali menyesuaikan kecepatannya di akhir balapan.

“Saya sangat senang, tetapi saya terlalu memaksakan diri di balapan, terutama di awal,” ujar Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com setelah Race 1 di Estoril.

“Saya merasa semuanya baik-baik saja, tetapi di tengah balapan, Nicolo [Bulega] mulai mengejar saya. Saya selalu menyadari bahwa Ducati memiliki grip yang lebih baik dalam kondisi panas.

“Ketika dia mulai mengejar saya, saya bilang saya siap bertarung. Dia berhenti di 0,7 detik.

“Saya kembali memaksakan diri di beberapa lap terakhir. Ketika saya melihat 1,2 detik di papan pit, saya menyadari dia memiliki beberapa masalah grip.

“Dalam dua atau tiga lap terakhir, saya berkendara dengan sangat santai dan berusaha untuk tidak membuat kesalahan di motor.

"Akhirnya, saya memenangkan balapan. Saya meraih poin bagus untuk kejuaraan dan sepertinya balapan besok akan sulit."

Razgatlioglu’s victory means he is 41 points ahead of Bulega in the standings.

Artinya, ia berpeluang memenangkan kejuaraan di Race 2 besok, tetapi pertama-tama, pebalap BMW itu harus menyelesaikan Superpole Race dengan keunggulan setidaknya 37 poin dari Bulega agar Race 2 menjadi 'match point' pertamanya dalam perebutan gelar juara tahun 2025.

Tapi, seperti yang telah ia pertahankan sepanjang musim ini, Razgatlioglu menegaskan fokusnya untuk hari Minggu di Estoril adalah memenangkan balapan, seperti yang ia lakukan pada hari Sabtu.

"Saya hanya fokus untuk memenangkan balapan," ujarnya. "Separuh balapan [Balapan 1], saya berada di P1, tetapi saya juga mengatakan podium sudah cukup.

"Saya membuat beberapa kesalahan karena kehilangan kendali dan hampir jatuh.

"Fokus saya hanya satu: memenangkan balapan.

"Besok, kami akan menghadapi dua balapan berat lagi. Jika saya bisa meningkatkan performa di beberapa tikungan, kami akan kembali lebih kuat besok."

