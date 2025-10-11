Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 di Estoril, putaran ke-11 dari 12.
Kemenangan ke-20 Toprak Razgatlioglu musim ini pada Race 1 di Estoril membuatnya unggul 41 poin dari Nicolo Bulega dalam perebutan gelar juara WorldSBK 2025.
Bulega finis di posisi kedua, tetapi kini harus mencetak rata-rata hampir 10 poin lebih banyak per balapan daripada Razgatlioglu dalam lima balapan tersisa di tahun 2025 untuk membalikkan defisitnya dan meraih gelar WorldSBK pertamanya.
Absennya Danilo Petrucci di akhir pekan Estoril karena cedera tangan membuat Race 1 menjadi kesempatan bagi Alvaro Bautista dan Andrea Locatelli untuk mendekati posisi ketiga klasemen.
Keduanya tampil apik, Bautista finis di posisi ketiga dan kini terpaut 15 poin dari Petrucci menjelang dua balapan hari Minggu, sementara posisi keempat Locatelli membuatnya hanya terpaut dua poin dari Bautista.
Sam Lowes dinyatakan tidak fit pada Sabtu pagi dan sekarang hanya unggul empat poin dari saudaranya, Alex Lowes, dalam pertarungan mereka untuk posisi keenam setelah pembalap Bimota itu finis kelima di Balapan 1.
Klasemen WorldSBK 2025 - Estoril Round - Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|548
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|507
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|284
|4
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|269
|5
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|267
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|184
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|180
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|144
|9
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|128
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|119
|11
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|100
|12
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|100
|13
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|94
|14
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|81
|16
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|17
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|76
|18
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|68
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|37
|20
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|27
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|23
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|9
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0