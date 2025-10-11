Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril

Kemenangan ke-20 Toprak Razgatlioglu musim ini pada Race 1 di Estoril membuatnya unggul 41 poin dari Nicolo Bulega dalam perebutan gelar juara WorldSBK 2025.

Bulega finis di posisi kedua, tetapi kini harus mencetak rata-rata hampir 10 poin lebih banyak per balapan daripada Razgatlioglu dalam lima balapan tersisa di tahun 2025 untuk membalikkan defisitnya dan meraih gelar WorldSBK pertamanya.

Absennya Danilo Petrucci di akhir pekan Estoril karena cedera tangan membuat Race 1 menjadi kesempatan bagi Alvaro Bautista dan Andrea Locatelli untuk mendekati posisi ketiga klasemen.

Keduanya tampil apik, Bautista finis di posisi ketiga dan kini terpaut 15 poin dari Petrucci menjelang dua balapan hari Minggu, sementara posisi keempat Locatelli membuatnya hanya terpaut dua poin dari Bautista.

Sam Lowes dinyatakan tidak fit pada Sabtu pagi dan sekarang hanya unggul empat poin dari saudaranya, Alex Lowes, dalam pertarungan mereka untuk posisi keenam setelah pembalap Bimota itu finis kelima di Balapan 1.

