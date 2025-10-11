Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 di Estoril, putaran ke-11 dari 12.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Kemenangan ke-20 Toprak Razgatlioglu musim ini pada Race 1 di Estoril membuatnya unggul 41 poin dari Nicolo Bulega dalam perebutan gelar juara WorldSBK 2025.

Bulega finis di posisi kedua, tetapi kini harus mencetak rata-rata hampir 10 poin lebih banyak per balapan daripada Razgatlioglu dalam lima balapan tersisa di tahun 2025 untuk membalikkan defisitnya dan meraih gelar WorldSBK pertamanya.

Absennya Danilo Petrucci di akhir pekan Estoril karena cedera tangan membuat Race 1 menjadi kesempatan bagi Alvaro Bautista dan Andrea Locatelli untuk mendekati posisi ketiga klasemen.

Keduanya tampil apik, Bautista finis di posisi ketiga dan kini terpaut 15 poin dari Petrucci menjelang dua balapan hari Minggu, sementara posisi keempat Locatelli membuatnya hanya terpaut dua poin dari Bautista.

Sam Lowes dinyatakan tidak fit pada Sabtu pagi dan sekarang hanya unggul empat poin dari saudaranya, Alex Lowes, dalam pertarungan mereka untuk posisi keenam setelah pembalap Bimota itu finis kelima di Balapan 1.

Klasemen WorldSBK 2025 - Estoril Round - Race 1

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR548
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R507
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R284
4Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R269
5Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1267
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R184
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998180
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R144
9Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R128
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998119
11Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1100
12Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R1100
13Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR94
14Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR81
16Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
17Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R176
18Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R68
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R37
20Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R27
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R123
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R9
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

In this article

Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Bastianini akan Menguji Sasis Baru KTM di Phillip Island
7h ago
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2025 Indonesian MotoGP
WSBK Results
Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Estoril
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Penjelasan Pertama Marc Marquez soal Insiden GP Indonesia
11h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP News
Fabio Di Giannantonio Fokus Memahami Inkonsistensi GP25
11h ago
Fabio di Giannantonio, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP News
Bagnaia Menggunakan Mesin Motegi yang Berasap di Mandalika
12h ago
Francesco Bagnaia, engine smoke, 2025 Japanese MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Catat Rekor Lap Baru untuk Pole
13h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Free Practice 3 dari Circuito Estoril
15h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Dihadiahi Motor WorldSBK Yamaha Jelang Kepindahan MotoGP
10/10/25
Toprak Razgatlioglu, 2021 Indonesian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril
10/10/25
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.