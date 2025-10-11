WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega

Race 1 WorldSBK Estoril dipangkas dari 21 menjadi 20 lap setelah red flag pada lap pembuka dari start awal karena insiden yang melibatkan Axel Bassani, Tetsuta Nagashima, Michael van der Mark, Tarran Mackenzie, dan Bahattin Sofuoglu.

Semua pembalap berhasil melakukan restart, tetapi Sofuoglu tidak keluar untuk lap sighting sebelum pit-lane ditutup, sehingga harus memulai warm-up lap dari pit-lane.

Ia kemudian memulai dari belakang grid, berjuang hingga posisi ke-12, dan kemudian diberi bendera hitam-oranye sehingga terpaksa mundur.

Restart tersebut membuat Toprak Razgatlioglu naik kembali ke posisi kelima di tahap awal, tetapi ia memimpin di akhir lap ketiga, menyalip Andrea Locatelli, Alex Lowes, Nicolo Bulega, dan Alvaro Bautista secara berurutan.

Bulega segera menyalip Bautista setelah Razgatlioglu berhasil melewatinya, tetapi ia masih tertinggal hampir dua detik di belakang pembalap BMW tersebut saat ia berhasil mencapai posisi kedua.

Pembalap Italia itu mampu memperkecil ketertinggalan hingga satu detik di paruh kedua balapan, tetapi akhirnya tidak pernah berhasil menyalip. Razgatlioglu akhirnya meraih kemenangan—kemenangannya yang ke-20 musim ini—dengan selisih 1,948 detik.

Bulega unggul 12 detik dari Alvaro Bautista, yang tetap naik podium meski kecepatannya menurun drastis di sepertiga awal balapan, membuatnya terancam oleh Jonathan Rea.

Rea akhirnya turun ke posisi keenam, digantikan oleh rekan setimnya, Andrea Locatelli, yang akhirnya finis di sana dengan keunggulan setengah detik dari Alex Lowes.

Rea sempat mendapat tekanan dari Xavi Vierge untuk posisi keenam, tetapi ia mampu menahan tekanan tersebut. Vierge sendiri juga ditekan oleh Andrea Iannone, tetapi pembalap Spanyol itu kembali bertahan dan finis di posisi ketujuh, sementara Iannone berada di posisi kedelapan.

Remy Gardner dan Garrett Gerloff melengkapi 10 besar.

Ada dua pembalap yang tersingkir dari balapan: Yari Montella terjatuh di lap pembuka, sementara Iker Lecuona terjatuh di tikungan ketiga beberapa lap kemudian.