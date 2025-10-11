WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Estoril di Circuito Estoril, putaran ke-11 dari musim 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Race 1 WorldSBK Estoril dipangkas dari 21 menjadi 20 lap setelah red flag pada lap pembuka dari start awal karena insiden yang melibatkan Axel Bassani, Tetsuta Nagashima, Michael van der Mark, Tarran Mackenzie, dan Bahattin Sofuoglu.

Semua pembalap berhasil melakukan restart, tetapi Sofuoglu tidak keluar untuk lap sighting sebelum pit-lane ditutup, sehingga harus memulai warm-up lap dari pit-lane. 

Ia kemudian memulai dari belakang grid, berjuang hingga posisi ke-12, dan kemudian diberi bendera hitam-oranye sehingga terpaksa mundur.

Restart tersebut membuat Toprak Razgatlioglu naik kembali ke posisi kelima di tahap awal, tetapi ia memimpin di akhir lap ketiga, menyalip Andrea Locatelli, Alex Lowes, Nicolo Bulega, dan Alvaro Bautista secara berurutan.

Bulega segera menyalip Bautista setelah Razgatlioglu berhasil melewatinya, tetapi ia masih tertinggal hampir dua detik di belakang pembalap BMW tersebut saat ia berhasil mencapai posisi kedua.

Pembalap Italia itu mampu memperkecil ketertinggalan hingga satu detik di paruh kedua balapan, tetapi akhirnya tidak pernah berhasil menyalip. Razgatlioglu akhirnya meraih kemenangan—kemenangannya yang ke-20 musim ini—dengan selisih 1,948 detik.

Bulega unggul 12 detik dari Alvaro Bautista, yang tetap naik podium meski kecepatannya menurun drastis di sepertiga awal balapan, membuatnya terancam oleh Jonathan Rea.

Rea akhirnya turun ke posisi keenam, digantikan oleh rekan setimnya, Andrea Locatelli, yang akhirnya finis di sana dengan keunggulan setengah detik dari Alex Lowes.

Rea sempat mendapat tekanan dari Xavi Vierge untuk posisi keenam, tetapi ia mampu menahan tekanan tersebut. Vierge sendiri juga ditekan oleh Andrea Iannone, tetapi pembalap Spanyol itu kembali bertahan dan finis di posisi ketujuh, sementara Iannone berada di posisi kedelapan.

Remy Gardner dan Garrett Gerloff melengkapi 10 besar.

Ada dua pembalap yang tersingkir dari balapan: Yari Montella terjatuh di lap pembuka, sementara Iker Lecuona terjatuh di tikungan ketiga beberapa lap kemudian.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR20 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1.948
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R14.729
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R116.563
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99817.044
6Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R118.575
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R19.146
8Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R19.614
9Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R121.862
10Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR29.025
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99831.860
12Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R33.950
13Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R37.370
14Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R43.684
15Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR48.263
16Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R52.375
17Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R159.589
18Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:06.803
DNFIker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-RDNF
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFBahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Menahan Serangan Akhir Bulega
