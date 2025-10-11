WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Catat Rekor Lap Baru untuk Pole

Setelah mencetak rekor lap baru pada latihan bebas terakhir Sabtu pagi, Toprak Razgatlioglu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, ia mengalahkan waktu tersebut dengan selisih 0,999 detik untuk meraih pole position di WorldSBK Estoril.

Nicolo Bulega adalah satu-satunya pebalap lain yang mencatatkan waktu 1:34 detik, tetapi ia tertinggal lebih dari 0,3 detik di belakang Razgatlioglu.

Alvaro Bautista meraih hasil Superpole tiga besar pertamanya musim ini dan menempatkan dirinya di baris terdepan.

Alex Lowes di posisi keempat adalah pebalap terakhir yang terpaut satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu. Ia akan start bersama Xavi Vierge dan Jonathan Rea di baris kedua.

Remy Gardner, Andrea Locatelli, dan Axel Bassani mengisi baris ketiga; di depan Andrea Iannone, Ryan Vickers, dan Michael van der Mark di baris keempat.

Sam Lowes bergabung dengan Danilo Petrucci di pinggir lapangan untuk Superpole.

Petrucci dinyatakan tidak fit pada hari Jumat setelah FP1 menyusul cedera latihan yang dideritanya setelah Aragon, sementara Lowes dinyatakan absen setelah FP3 pada Sabtu pagi karena gejala yang memburuk akibat memar dada yang dideritanya sebelum akhir pekan Estoril.