WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Catat Rekor Lap Baru untuk Pole

Hasil lengkap dari kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Estoril di Circuito Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Setelah mencetak rekor lap baru pada latihan bebas terakhir Sabtu pagi, Toprak Razgatlioglu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, ia mengalahkan waktu tersebut dengan selisih 0,999 detik untuk meraih pole position di WorldSBK Estoril.

Nicolo Bulega adalah satu-satunya pebalap lain yang mencatatkan waktu 1:34 detik, tetapi ia tertinggal lebih dari 0,3 detik di belakang Razgatlioglu.

Alvaro Bautista meraih hasil Superpole tiga besar pertamanya musim ini dan menempatkan dirinya di baris terdepan.

Alex Lowes di posisi keempat adalah pebalap terakhir yang terpaut satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu. Ia akan start bersama Xavi Vierge dan Jonathan Rea di baris kedua.

Remy Gardner, Andrea Locatelli, dan Axel Bassani mengisi baris ketiga; di depan Andrea Iannone, Ryan Vickers, dan Michael van der Mark di baris keempat.

Sam Lowes bergabung dengan Danilo Petrucci di pinggir lapangan untuk Superpole. 

Petrucci dinyatakan tidak fit pada hari Jumat setelah FP1 menyusul cedera latihan yang dideritanya setelah Aragon, sementara Lowes dinyatakan absen setelah FP3 pada Sabtu pagi karena gejala yang memburuk akibat memar dada yang dideritanya sebelum akhir pekan Estoril.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:34.203
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:34.549
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.163
4Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.198
5Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:35.255
6Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:35.277
7Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:35.319
8Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:35.332
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.438
10Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:35.629
11Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:35.695
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:35.717
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:35.827
14Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:35.846
15Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:35.920
16Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:36.008
17Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:36.214
18Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:36.325
19Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:36.875
20Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.081
21Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:37.426
22Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:37.919

