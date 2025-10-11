WorldSBK Estoril 2025: Razgatlioglu Catat Rekor Lap Baru untuk Pole
Hasil lengkap dari kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Estoril di Circuito Estoril.
Setelah mencetak rekor lap baru pada latihan bebas terakhir Sabtu pagi, Toprak Razgatlioglu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Sebaliknya, ia mengalahkan waktu tersebut dengan selisih 0,999 detik untuk meraih pole position di WorldSBK Estoril.
Nicolo Bulega adalah satu-satunya pebalap lain yang mencatatkan waktu 1:34 detik, tetapi ia tertinggal lebih dari 0,3 detik di belakang Razgatlioglu.
Alvaro Bautista meraih hasil Superpole tiga besar pertamanya musim ini dan menempatkan dirinya di baris terdepan.
Alex Lowes di posisi keempat adalah pebalap terakhir yang terpaut satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu. Ia akan start bersama Xavi Vierge dan Jonathan Rea di baris kedua.
Remy Gardner, Andrea Locatelli, dan Axel Bassani mengisi baris ketiga; di depan Andrea Iannone, Ryan Vickers, dan Michael van der Mark di baris keempat.
Sam Lowes bergabung dengan Danilo Petrucci di pinggir lapangan untuk Superpole.
Petrucci dinyatakan tidak fit pada hari Jumat setelah FP1 menyusul cedera latihan yang dideritanya setelah Aragon, sementara Lowes dinyatakan absen setelah FP3 pada Sabtu pagi karena gejala yang memburuk akibat memar dada yang dideritanya sebelum akhir pekan Estoril.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:34.203
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:34.549
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.163
|4
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.198
|5
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.255
|6
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.277
|7
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.319
|8
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.332
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.438
|10
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.629
|11
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.695
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:35.717
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:35.827
|14
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.846
|15
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.920
|16
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.008
|17
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.214
|18
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.325
|19
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.875
|20
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.081
|21
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.426
|22
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.919