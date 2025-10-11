WorldSBK Estoril 2025: Hasil Free Practice 3 dari Circuito Estoril

Hasil lengkap dari sesi FP3 WorldSBK Estoril, putaran ke-11 musim 2025 di Circuito Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu jadi yang tercepat pada Sabtu pagi di Estoril, mencatatkan laptime 1 menit 35,346 yang merupakan lap tercepat WorldSBK di trek tersebut pada sesi latihan terakhir, Sabtu (11/10) pagi.

Razgatlioglu unggul lebih dari 0,3 detik dari Sam Lowes yang berada di posisi kedua di FP3, sementara Remy Gardner melengkapi tiga besar.

Axel Bassani melanjutkan performa kuat Bimota di akhir pekan dengan catatan waktu terbaik keempat, sementara Nicolo Bulega berada di posisi kelima, hanya sedikit lebih cepat sepersepuluh detik dari yang ia catat di FP2 pada Jumat sore.

Andrea Iannone melengkapi enam besar di depan Alex Lowes, Andrea Locatelli, Xavi Vierge, dan Alvaro Bautista yang melengkapi 10 besar.

Michael Ruben Rinaldi tidak mencatatkan waktu.

WorldSBK Estoril 2025 -  Circuito Estoril - Hasil FP3

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:35.202
2Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:35.560
3Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:35.570
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.588
5Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.624
6Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:35.627
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:35.656
8Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:35.802
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:35.859
10Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.920
11Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:35.971
12Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:35.984
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:35.991
14Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:36.125
15Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.242
16Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:36.361
17Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:36.535
18Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:36.642
19Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.348
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:37.658
21Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:38.346
22Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:38.558
23Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1No Time Set

