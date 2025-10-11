WorldSBK Estoril 2025: Hasil Free Practice 3 dari Circuito Estoril
Hasil lengkap dari sesi FP3 WorldSBK Estoril, putaran ke-11 musim 2025 di Circuito Estoril.
Toprak Razgatlioglu jadi yang tercepat pada Sabtu pagi di Estoril, mencatatkan laptime 1 menit 35,346 yang merupakan lap tercepat WorldSBK di trek tersebut pada sesi latihan terakhir, Sabtu (11/10) pagi.
Razgatlioglu unggul lebih dari 0,3 detik dari Sam Lowes yang berada di posisi kedua di FP3, sementara Remy Gardner melengkapi tiga besar.
Axel Bassani melanjutkan performa kuat Bimota di akhir pekan dengan catatan waktu terbaik keempat, sementara Nicolo Bulega berada di posisi kelima, hanya sedikit lebih cepat sepersepuluh detik dari yang ia catat di FP2 pada Jumat sore.
Andrea Iannone melengkapi enam besar di depan Alex Lowes, Andrea Locatelli, Xavi Vierge, dan Alvaro Bautista yang melengkapi 10 besar.
Michael Ruben Rinaldi tidak mencatatkan waktu.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito Estoril - Hasil FP3
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:35.202
|2
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.560
|3
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.570
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.588
|5
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.624
|6
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.627
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:35.656
|8
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.802
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:35.859
|10
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.920
|11
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.971
|12
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:35.984
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:35.991
|14
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.125
|15
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.242
|16
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.361
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.535
|18
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.642
|19
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.348
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.658
|21
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.346
|22
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.558
|23
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|No Time Set