WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril
Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Estoril 2025 di Circuito do Estoril.
Nicolo Bulega tercepat memimpin latihan Jumat WorldSBK Estoril 2025, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran 1:35 detik.
Pembalap Aruba.it Racing Ducati itu unggul lebih dari 0,2 detik dari Toprak Razgatlioglu, yang berkomitmen untuk melakukan long run dan secara konsisten mencatatkan waktu 1:36 detik rendah di sepanjang sesi.
Alex Lowes melengkapi posisi tiga besar di depan Axel Bassani, pasangan Bimota yang menegaskan hari yang kuat bagi merek Italia tersebut.
Ryan Vickers berada di posisi kelima tercepat pada hari pertamanya di Estoril, di depan Jonathan Rea yang menunjukkan kecepatan yang kuat dan menggembirakan.
Xavi Vierge berada di posisi ketujuh di depan Sam Lowes, yang, bersama dengan Alvaro Bautista yang finis tercepat ke-11, kehilangan waktu yang signifikan dari pembalap seperti Bulega dan Razgatlioglu di sektor akhir putaran.
Remy Gardner mencatatkan waktu tercepat kesembilan di depan Andrea Locatelli yang melengkapi 10 besar.
Danilo Petrucci tidak ikut sesi setelah dinyatakan tidak fit setelah FP1.
Terjadi dua kecelakaan dalam sesi tersebut: yang pertama dialami Iker Lecuona yang terjatuh secara aneh di antara tikungan pertama dan kedua; dan yang kedua dialami Tito Rabat.
Kedua pembalap baik-baik saja, tetapi Lecuona mengalami kerusakan parah pada motornya saat terguling di gravel.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito do Estoril - Hasil FP2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:35.778
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.010
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.348
|4
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.401
|5
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.425
|6
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.539
|7
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.604
|8
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.619
|9
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.655
|10
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.685
|11
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.688
|12
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.729
|13
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:36.743
|14
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:37.068
|15
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.078
|16
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.079
|17
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.109
|18
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.252
|19
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.257
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.477
|21
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.940
|22
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.414
|23
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:38.792
|24
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|No Time Set
FP1
Toprak Razgatlioglu memimpin latihan pertama untuk WorldSBK Estoril, unggul 0,2 detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.
Seperti yang terjadi di 2025 sejauh ini, terdapat selisih yang signifikan di belakang dua pembalap terdepan, dengan Alex Lowes lebih lambat 0,3 detik dari Bulega, tetapi unggul tipis dari Andrea Iannone dan Axel Bassani yang melengkapi posisi lima besar.
Xavi Vierge tercepat keenam untuk Honda, di depan Andrea Locatelli, Jonathan Rea, dan Danilo Petrucci yang tercepat kesembilan meskipun baru saja mengalami cedera tangan. Alvaro Bautista melengkapi 10 besar.
Iker Lecuona adalah pembalap lain yang cedera menjelang akhir pekan tetapi berada di posisi ke-11 tercepat di FP1.
Sam Lowes tidak keluar lebih awal ke trek karena masalah dengan baju balapnya, seperti yang dilaporkan oleh siaran WorldSBK. Ia finis di posisi ke-13 tercepat setelah absen sekitar 10 menit pertama.
Tarran Mackenzie adalah satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan di FP1, pembalap Inggris itu terjatuh di tikungan pertama. Ia berhasil mengembalikan motornya ke pit dan menyelesaikan sesi di posisi ke-20.
Ada dua pembalap wildcard yang berpartisipasi akhir pekan ini. Bobby Fong hadir di Estoril dengan motor MotoAmerica Attack Performance Yamaha miliknya, dan berada di posisi ke-22 di FP1. Pembalap Honda Tetsuta Nagashima berada di posisi ke-24.
Zaqhwan Zaidi tidak membalap akhir pekan ini di Estoril karena ia akan mengikuti putaran Asia Road Racing Championship di Sepang. Pembalap Malaysia itu akan digantikan akhir pekan ini di MIE Honda oleh Ivo Lopes, yang berada di posisi ke-23 di FP1.
WorldSBK Estoril 2025 - Circuito do Estoril - Hasil FP1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:36.054
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.280
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.620
|4
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:36.631
|5
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:36.674
|6
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:36.742
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.790
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:36.907
|9
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.036
|10
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.100
|11
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.103
|12
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:37.293
|13
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.294
|14
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:37.350
|15
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.365
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.399
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.464
|18
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:37.579
|19
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:37.581
|20
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:37.941
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:38.353
|22
|Bobby Fong
|USA
|Attack Performance Yamaha
|Yamaha R1
|1:39.255
|23
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:49.882
|24
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:40.701