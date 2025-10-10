WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril

Hasil lengkap dari latihan Jumat untuk WorldSBK Estoril 2025 di Circuito do Estoril.

Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega tercepat memimpin latihan Jumat WorldSBK Estoril 2025, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran 1:35 detik.

Pembalap Aruba.it Racing Ducati itu unggul lebih dari 0,2 detik dari Toprak Razgatlioglu, yang berkomitmen untuk melakukan long run dan secara konsisten mencatatkan waktu 1:36 detik rendah di sepanjang sesi.

Alex Lowes melengkapi posisi tiga besar di depan Axel Bassani, pasangan Bimota yang menegaskan hari yang kuat bagi merek Italia tersebut.

Ryan Vickers berada di posisi kelima tercepat pada hari pertamanya di Estoril, di depan Jonathan Rea yang menunjukkan kecepatan yang kuat dan menggembirakan.

Xavi Vierge berada di posisi ketujuh di depan Sam Lowes, yang, bersama dengan Alvaro Bautista yang finis tercepat ke-11, kehilangan waktu yang signifikan dari pembalap seperti Bulega dan Razgatlioglu di sektor akhir putaran.

Remy Gardner mencatatkan waktu tercepat kesembilan di depan Andrea Locatelli yang melengkapi 10 besar.

Danilo Petrucci tidak ikut sesi setelah dinyatakan tidak fit setelah FP1.

Terjadi dua kecelakaan dalam sesi tersebut: yang pertama dialami Iker Lecuona yang terjatuh secara aneh di antara tikungan pertama dan kedua; dan yang kedua dialami Tito Rabat.

Kedua pembalap baik-baik saja, tetapi Lecuona mengalami kerusakan parah pada motornya saat terguling di gravel.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito do Estoril - Hasil FP2

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:35.778
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.010
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.348
4Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.401
5Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:36.425
6Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:36.539
7Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:36.604
8Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:36.619
9Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:36.655
10Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:36.685
11Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.688
12Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.729
13Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:36.743
14Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:37.068
15Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:37.078
16Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.079
17Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:37.109
18Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.252
19Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:37.257
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:37.477
21Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:37.940
22Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:38.414
23Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:38.792
24Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RNo Time Set

FP1

Toprak Razgatlioglu memimpin latihan pertama untuk WorldSBK Estoril, unggul 0,2 detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.

Seperti yang terjadi di 2025 sejauh ini, terdapat selisih yang signifikan di belakang dua pembalap terdepan, dengan Alex Lowes lebih lambat 0,3 detik dari Bulega, tetapi unggul tipis dari Andrea Iannone dan Axel Bassani yang melengkapi posisi lima besar.

Xavi Vierge tercepat keenam untuk Honda, di depan Andrea Locatelli, Jonathan Rea, dan Danilo Petrucci yang tercepat kesembilan meskipun baru saja mengalami cedera tangan. Alvaro Bautista melengkapi 10 besar.

Iker Lecuona adalah pembalap lain yang cedera menjelang akhir pekan tetapi berada di posisi ke-11 tercepat di FP1.

Sam Lowes tidak keluar lebih awal ke trek karena masalah dengan baju balapnya, seperti yang dilaporkan oleh siaran WorldSBK. Ia finis di posisi ke-13 tercepat setelah absen sekitar 10 menit pertama.

Tarran Mackenzie adalah satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan di FP1, pembalap Inggris itu terjatuh di tikungan pertama. Ia berhasil mengembalikan motornya ke pit dan menyelesaikan sesi di posisi ke-20.

Ada dua pembalap wildcard yang berpartisipasi akhir pekan ini. Bobby Fong hadir di Estoril dengan motor MotoAmerica Attack Performance Yamaha miliknya, dan berada di posisi ke-22 di FP1. Pembalap Honda Tetsuta Nagashima berada di posisi ke-24.

Zaqhwan Zaidi tidak membalap akhir pekan ini di Estoril karena ia akan mengikuti putaran Asia Road Racing Championship di Sepang. Pembalap Malaysia itu akan digantikan akhir pekan ini di MIE Honda oleh Ivo Lopes, yang berada di posisi ke-23 di FP1.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito do Estoril - Hasil FP1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:36.054
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:36.280
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.620
4Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:36.631
5Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:36.674
6Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:36.742
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:36.790
8Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:36.907
9Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.036
10Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:37.100
11Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:37.103
12Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:37.293
13Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:37.294
14Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:37.350
15Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:37.365
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:37.399
17Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:37.464
18Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:37.579
19Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:37.581
20Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:37.941
21Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:38.353
22Bobby FongUSAAttack Performance YamahaYamaha R11:39.255
23Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:49.882
24Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:40.701

