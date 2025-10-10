WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril

Nicolo Bulega tercepat memimpin latihan Jumat WorldSBK Estoril 2025, menjadi satu-satunya pembalap yang mencatatkan waktu putaran 1:35 detik.

Pembalap Aruba.it Racing Ducati itu unggul lebih dari 0,2 detik dari Toprak Razgatlioglu, yang berkomitmen untuk melakukan long run dan secara konsisten mencatatkan waktu 1:36 detik rendah di sepanjang sesi.

Alex Lowes melengkapi posisi tiga besar di depan Axel Bassani, pasangan Bimota yang menegaskan hari yang kuat bagi merek Italia tersebut.

Ryan Vickers berada di posisi kelima tercepat pada hari pertamanya di Estoril, di depan Jonathan Rea yang menunjukkan kecepatan yang kuat dan menggembirakan.

Xavi Vierge berada di posisi ketujuh di depan Sam Lowes, yang, bersama dengan Alvaro Bautista yang finis tercepat ke-11, kehilangan waktu yang signifikan dari pembalap seperti Bulega dan Razgatlioglu di sektor akhir putaran.

Remy Gardner mencatatkan waktu tercepat kesembilan di depan Andrea Locatelli yang melengkapi 10 besar.

Danilo Petrucci tidak ikut sesi setelah dinyatakan tidak fit setelah FP1.

Terjadi dua kecelakaan dalam sesi tersebut: yang pertama dialami Iker Lecuona yang terjatuh secara aneh di antara tikungan pertama dan kedua; dan yang kedua dialami Tito Rabat.

Kedua pembalap baik-baik saja, tetapi Lecuona mengalami kerusakan parah pada motornya saat terguling di gravel.

WorldSBK Estoril 2025 - Circuito do Estoril - Hasil FP2 Pos Pembalap NAT Tim Motor Laptime 1 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:35.778 2 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:36.010 3 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.348 4 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 1:36.401 5 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 1:36.425 6 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:36.539 7 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:36.604 8 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 1:36.619 9 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 1:36.655 10 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 1:36.685 11 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 1:36.688 12 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 1:36.729 13 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 1:36.743 14 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 1:37.068 15 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 1:37.078 16 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 1:37.079 17 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:37.109 18 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:37.252 19 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:37.257 20 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 1:37.477 21 Bobby Fong USA Attack Performance Yamaha Yamaha R1 1:37.940 22 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 1:38.414 23 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1:38.792 24 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R No Time Set

FP1

Toprak Razgatlioglu memimpin latihan pertama untuk WorldSBK Estoril, unggul 0,2 detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.

Seperti yang terjadi di 2025 sejauh ini, terdapat selisih yang signifikan di belakang dua pembalap terdepan, dengan Alex Lowes lebih lambat 0,3 detik dari Bulega, tetapi unggul tipis dari Andrea Iannone dan Axel Bassani yang melengkapi posisi lima besar.

Xavi Vierge tercepat keenam untuk Honda, di depan Andrea Locatelli, Jonathan Rea, dan Danilo Petrucci yang tercepat kesembilan meskipun baru saja mengalami cedera tangan. Alvaro Bautista melengkapi 10 besar.

Iker Lecuona adalah pembalap lain yang cedera menjelang akhir pekan tetapi berada di posisi ke-11 tercepat di FP1.

Sam Lowes tidak keluar lebih awal ke trek karena masalah dengan baju balapnya, seperti yang dilaporkan oleh siaran WorldSBK. Ia finis di posisi ke-13 tercepat setelah absen sekitar 10 menit pertama.

Tarran Mackenzie adalah satu-satunya pembalap yang mengalami kecelakaan di FP1, pembalap Inggris itu terjatuh di tikungan pertama. Ia berhasil mengembalikan motornya ke pit dan menyelesaikan sesi di posisi ke-20.

Ada dua pembalap wildcard yang berpartisipasi akhir pekan ini. Bobby Fong hadir di Estoril dengan motor MotoAmerica Attack Performance Yamaha miliknya, dan berada di posisi ke-22 di FP1. Pembalap Honda Tetsuta Nagashima berada di posisi ke-24.

Zaqhwan Zaidi tidak membalap akhir pekan ini di Estoril karena ia akan mengikuti putaran Asia Road Racing Championship di Sepang. Pembalap Malaysia itu akan digantikan akhir pekan ini di MIE Honda oleh Ivo Lopes, yang berada di posisi ke-23 di FP1.