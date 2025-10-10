Dua Putaran WorldSBK Terakhir Hadirkan Skenario Aneh untuk Rea

Jonathan Rea memiliki “emosi campur aduk” menuju akhir pekan kedua terakhir dalam karier balap penuh waktunya.

Jonathan Rea, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Jonathan Rea kini hanya memiliki dua putaran WorldSBK tersisa dalam karier balap penuh waktunya, dan keduanya akan datang berurutan dengan Estoril akhir pekan ini (10-12 Oktober) dan Jerez tujuh hari kemudian.

Rea mengakui bahwa ia merasa aneh menjelang dua balapan World Superbike terakhirnya, terutama karena balapan-balapan itu berlangsung pada dua akhir pekan beruntun, tetapi ia juga merasa optimis setelah penampilan gemilangnya di Prancis dan Aragon pada dua putaran terakhir.

“Sejujurnya, perasaan saya campur aduk,” ujar Jonathan Rea kepada WorldSBK.com menjelang Putaran Estoril. “Itu mungkin balapan terberat yang pernah saya alami, karena saya akan tetap berada di luar antara Estoril dan Jerez.

“Sangat aneh, sejujurnya, tetapi saya menantikannya, terutama setelah hari Minggu yang kuat di Aragon, hari Minggu yang kuat juga di Magny-Cours.

“Saya rasa jika kami bisa membangun momentum ini hingga akhir pekan, kami bisa merasa nyaman dengan motor dan mengendarainya secara maksimal, serta meraih hasil yang baik.”

Rea juga mampu bersaing memperebutkan posisi enam besar tahun lalu, dan akhirnya finis di lima besar di kedua balapan panjang.

Namun, pebalap Pata Yamaha ini tetap bersemangat untuk menghindari ekspektasi di tahap akhir karier penuh waktunya di World Superbike.

“Saya tidak ingin membebani diri dengan ekspektasi, tetapi saya pikir tahun lalu cukup solid, saya pikir motor kami juga telah meningkat pesat,” ujarnya. “Namun, seperti semua hal lainnya, semua orang telah meningkat, tolok ukurnya lebih tinggi tahun ini.”

Elemen tambahan untuk akhir pekan ini adalah penambahan ban depan Pirelli baru, sementara ada juga dua opsi pengembangan yang tersedia di bagian belakang.

“Kami harus berusaha melewati hari Jumat dengan baik,” kata Rea. “Pirelli telah membawa beberapa ban depan baru untuk dicoba, ban SCX kembali, dan SCQ [juga].

“Besok akan ada sedikit evaluasi untuk melihat apa yang terjadi.

"Tapi saya pikir jika kami bisa bekerja sama dan memaksimalkan kualifikasi kami, maka tidak ada alasan bagi kami untuk tidak bisa setidaknya berjuang di posisi lima besar."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

