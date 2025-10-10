Bulega Termotivasi saat Razgatlioglu Menuju Match-Point di Estoril

Setelah kemenangan ganda hari Minggu di Aragon, Nicolo Bulega bertekad untuk memangkas defisit poinnya ke Toprak Razgatlioglu di putaran WorldSBK Estoril akhir pekan ini (10–12 Oktober).

Kedua kemenangan Bulega di MotorLand didapat dengan cara yang sangat berbeda, mengalahkan Razgatlioglu di tikungan terakhir Superpole Race, dan menang dengan keunggulan jauh Race 2 setelah diberi kesempatan untuk menunjukkan kecepatannya di sepertiga akhir dari 18 putaran tersebut.

Meskipun telah meraih dua kemenangan di hari Minggu, Bulega hanya memperkecil selisih poinnya dari Razgatlioglu di Aragon dengan selisih tiga poin.

Saat ini tertinggal 36 poin , ia tidak boleh kehilangan lebih dari 25 poin dari Razgatlioglu akhir pekan ini agar perebutan gelar juara tetap hidup menjelang Jerez minggu depan.

Tiga podium sudah cukup bagi Bulega untuk membawa perebutan gelar juara ke Jerez, yang di atas kertas bisa diraih oleh pembalap Italia ini.

Satu-satunya hasil non-podium tahun ini diraihnya di Balapan Superpole Hungaria, di mana ia finis di posisi ke-13 setelah memilih ban belakang intermediate yang ternyata tidak cocok dengan kondisi basah-tapi-kering.

“Kami akan datang [ke Estoril] setelah Aragon, akhir pekan yang baik bagi kami, jadi kami sangat termotivasi untuk mencoba mempertahankan posisi terdepan di Estoril,” ujar Nicolo Bulega kepada WorldSBK.com menjelang Putaran Estoril. “Kita lihat saja nanti di akhir pekan.”

Bulega menang di Superpole Race di Estoril pada putaran World Superbike tahun lalu, sebuah balapan yang menurut Razgatlioglu tak terlupakan setelah dikalahkan di tikungan terakhir. Namun, pembalap Italia itu mengindikasikan bahwa ia berharap bisa tampil lebih kuat di Portugal 12 bulan kemudian.

“Sejujurnya, tahun lalu bagus, tapi tidak terlalu bagus karena saya finis kedua dua kali, saya memenangkan Superpole Race, tapi itu juga tahun pertama saya, jadi saya masih belajar banyak hal,” ujarnya.

“Sekarang, saya merasa lebih siap dan lebih nyaman di atas motor saya, jadi saya akan berusaha lebih cepat dari tahun lalu.”

Merenungkan lebih spesifik kemenangannya di Superpole Race tahun lalu, Bulega menambahkan bahwa balapan itu memberinya kepercayaan diri lebih untuk balapan penutup musim di Jerez.

“Saya hanya ingat Toprak [Razgatlioglu] memiliki kecepatan yang sangat tinggi dan saya berusaha mengikutinya,” ujarnya.

“Tapi saya lebih cepat darinya hanya di dua tikungan terakhir dan saya terus-menerus mengingatkan: ‘Anda harus berusaha untuk tetap di sampingnya dan berusaha untuk mengalahkannya di tikungan terakhir karena itulah satu-satunya titik di mana Anda bisa mengalahkannya’.

“Jadi, rencana saya adalah ini: mencoba keluar dengan lebih baik di tikungan terakhir; dan itu berhasil, jadi hasilnya sangat bagus.

“Lalu itu memberi saya kepercayaan diri untuk putaran berikutnya, di Jerez, tahun lalu, jadi itu sangat penting bagi saya.”