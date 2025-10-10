Razgatlioglu Tidak Memikirkan Gelar WorldSBK 2025 di Estoril

Toprak Razgatlioglu menuju akhir pekan WorldSBK Estoril pada 10-12 Oktober membutuhkan setidaknya satu DNF dari Nicolo Bulega untuk mengunci gelar 2025 sebelum putaran final di Jerez akhir pekan depan.

Bulega dan Razgatlioglu menguasai dua posisi teratas di setiap balapan World Superbike yang mereka selesaikan sejak putaran keempat musim ini di Cremona, kecuali pada Superpole Race Balaton di mana kesalahan pemilihan ban mendepak Bulega ke luar 10 besar.

Razgatlioglu perlu mencetak setidaknya 26 poin lebih banyak dari Bulega dalam tiga balapan di Estoril untuk dinobatkan sebagai juara dunia World Superbike tiga kali di Estoril.

Kecilnya peluangnya di Portugal berarti pembalap BMW itu pada dasarnya memperlakukan akhir pekan ini, putaran kedua terakhir musim 2025, seperti halnya 10 putaran sebelumnya.

"Semua orang membicarakan ini," ujar Razgatlioglu tentang peluangnya meraih gelar di Estoril, kepada WorldSBK.com. "Tapi semua orang hanya fokus pada Nicolo [Bulega] karena ini motorsport, segalanya mungkin. [Tapi] ini juga sama bagi saya, situasi ini – semua orang membicarakan Nicolo, tapi bagi saya juga sama.

"Jika saya melakukan kesalahan atau motor saya mogok, seperti mesinnya mogok, situasinya sama saja, tetapi semua orang hanya membicarakan Bulega.

"Saya tahu, oke, saya punya jarak dengan Nicolo, tetapi saya tidak memikirkannya karena saya tidak menunggu dia jatuh atau mengalami masalah mesin. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya, saya hanya bertarung dengannya.

"Saya berjuang dan mencoba memenangkan balapan – ini, bagi saya, lebih jelas. Saya hanya fokus pada hal ini.

"Nico selalu pembalap yang cepat, dan kami bertarung tahun ini. Kita lihat saja akhir pekan ini di trek ini karena dia juga cepat, dan saya berusaha melakukan yang terbaik. Saya pikir dia berusaha melakukan yang terbaik, tetapi kita lihat saja nanti.

"Saya harap kami bertarung dan semua orang kembali menyaksikan balapan yang bagus."

Razgatlioglu mengakui bahwa ia akan tiba di Jerez "sedikit lebih tenang" jika mengunci gelar di Estoril, tetapi mengatakan fokus utama akhir pekan ini adalah memenangkan ketiga balapan - sesuatu yang terlewatkan pada tahun 2024 saat Bulega mengalahkannya di Superpole Race.

"Jika kami menang, kami akan pergi ke Jerez dengan sedikit lebih tenang, tetapi kita lihat saja nanti," kata Razgatlioglu. "Saya hanya memikirkan akhir pekan ini karena saya harus menang lagi.

"Tahun lalu saya tidak mencetak hattrick; akhir pekan ini tujuan utama saya adalah mencetak hattrick."

Pemenang balapan WorldSBK 76 kali itu bahkan mengaku sedikit dihantui oleh kekalahan Superpole Race tahun lalu, di mana Bulega mengunggulinya dalam akselerasi di tikungan terakhir, hampir sama seperti Razgatlioglu dikalahkan Alvaro Bautista di Race 2 tahun 2022.

“Saya tidak pernah melupakannya,” kata Razgatlioglu tentang Superpole Race 2024. “Saya ingat karena sejak tikungan terakhir akselerasinya lebih baik dari saya karena dia menggunakan ban kualifikasi [SCQ] di balapan itu, tetapi saya tidak menyangka di lap-lap terakhir dia akan memiliki cengkeraman yang lebih baik dari saya karena saya menggunakan ban balap.”

"Saya sangat terkejut di akhir balapan karena saya finis kedua. Namun, di balapan panjang yang saya ikuti sendirian, saya berhasil membuat jarak.

"Namun, di Superpole Race saya terkejut, saya tidak pernah melupakannya karena kami hampir finis bersama, sebuah photo finish.

"Kita lihat saja nanti akhir pekan ini. Dia juga berusaha lebih dari 100 persen, dan saya juga siap untuk itu. Saya pikir ini akhir pekan yang sangat menarik bagi semua orang."