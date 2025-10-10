Bagaimana Toprak Razgatlioglu Bisa Mengunci Gelar WorldSBK 2025 di Estoril

Berikut ini permutasi untuk Toprak Razgatlioglu memastikan gelar WorldSBK 2025 akhir pekan ini di Estoril.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu memasuki putaran WorldSBK Estoril Akhir pekan (10–12 Oktober) dengan peluang matematis mengunci gelar, tetapi bagaimana ia bisa memastikan dirinya sebagai Juara World Superbike tiga kali sebelum putaran final di Jerez?

Skenario yang dihadapi Razgatlioglu dan Nicolo Bulega saat ini terasa sangat mirip dengan putaran Estoril tahun lalu, di mana Razgatlioglu secara matematis tidak mungkin menjadi juara sebelum Race 2.

Saat ini terdapat 124 poin yang tersedia dan setelah Balapan Superpole di Portugal, poin tersebut akan berkurang menjadi 87. 

Namun, saat itu, selisih poin maksimum Razgatlioglu – yaitu jika Bulega tidak mencetak poin di Race 1 maupun Balapan Superpole dan Razgatlioglu memenangkan keduanya – akan menjadi 73 poin atas Bulega.

Jadi, cara paling sederhana untuk melihat permutasi menjelang Estoril akhir pekan ini adalah Razgatlioglu harus mengakhiri Race 2 dengan selisih setidaknya 62 poin atas Bulega untuk dinobatkan sebagai juara untuk ketiga kalinya sebelum final Jerez.

Artinya, Razgatlioglu perlu meraih 26 poin atas Bulega dalam tiga balapan akhir pekan ini agar bisa dinobatkan sebagai juara di Estoril.

Tentu saja, poin maksimal yang bisa diraih Razgatlioglu di Balapan 2 adalah 25 poin, yang berarti ia perlu meraih setidaknya satu poin dari Balapan 1 dan Balapan Superpole agar berpeluang memenangkan gelar di Balapan 2.

Artinya, jika hasil dari Race 1 dan Balapan Superpole di Estoril tahun lalu terulang - di mana Razgatlioglu menang di Race 1 kemudian Bulega membalas di Superpole Race - El Turco mempertahankan peluang untuk memenangkan gelar di Race 2.

Namun, jika Bulega mengalahkan Razgatlioglu pada dua balapan pertama akhir pekan ini, Razgatlioglu tidak akan bisa merebut gelar pada Minggu sore.

Apa pun situasinya, Razgatlioglu tidak dapat dinobatkan sebagai juara sebelum Race 2 hari Minggu, tetapi Bulega dapat membatalkan opsi itu darinya dalam dua balapan sebelumnya.

Bagaimana Toprak Razgatlioglu Bisa Mengunci Gelar WorldSBK 2025 di Estoril
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

WSBK News
Razgatlioglu Dihadiahi Motor WorldSBK Yamaha Jelang Kepindahan MotoGP
7h ago
Toprak Razgatlioglu, 2021 Indonesian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK Results
WorldSBK Estoril 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Estoril
10h ago
Nicolo Bulega, 2025 Estoril WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Dua Putaran WorldSBK Terakhir Hadirkan Skenario Aneh untuk Rea
11h ago
Jonathan Rea, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Bulega Termotivasi saat Razgatlioglu Menuju Match-Point di Estoril
11h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Tidak Memikirkan Gelar WorldSBK 2025 di Estoril
12h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK News
Bagaimana Toprak Razgatlioglu Bisa Mengunci Gelar WorldSBK 2025 di Estoril
12h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Ducati Umumkan Pengganti Marc Marquez, Hanya Untuk Phillip Island
13h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Indonesian MotoGP
MotoGP Feature
Siapa Pengganti Marc Marquez di Phillip Island dan Sepang?
09/10/25
Marc Marquez, Francesco Bagnaia
MotoGP News
Marc Marquez Dianggap "Senna-nya MotoGP" oleh Bintang F1
09/10/25
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Marini Klaim Motor MotoGP 2026 Honda Lebih Baik dari Saat ini
09/10/25
Luca Marini, 2025 Indonesian MotoGP