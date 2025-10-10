Bagaimana Toprak Razgatlioglu Bisa Mengunci Gelar WorldSBK 2025 di Estoril

Toprak Razgatlioglu memasuki putaran WorldSBK Estoril Akhir pekan (10–12 Oktober) dengan peluang matematis mengunci gelar, tetapi bagaimana ia bisa memastikan dirinya sebagai Juara World Superbike tiga kali sebelum putaran final di Jerez?

Skenario yang dihadapi Razgatlioglu dan Nicolo Bulega saat ini terasa sangat mirip dengan putaran Estoril tahun lalu, di mana Razgatlioglu secara matematis tidak mungkin menjadi juara sebelum Race 2.

Saat ini terdapat 124 poin yang tersedia dan setelah Balapan Superpole di Portugal, poin tersebut akan berkurang menjadi 87.

Namun, saat itu, selisih poin maksimum Razgatlioglu – yaitu jika Bulega tidak mencetak poin di Race 1 maupun Balapan Superpole dan Razgatlioglu memenangkan keduanya – akan menjadi 73 poin atas Bulega.

Jadi, cara paling sederhana untuk melihat permutasi menjelang Estoril akhir pekan ini adalah Razgatlioglu harus mengakhiri Race 2 dengan selisih setidaknya 62 poin atas Bulega untuk dinobatkan sebagai juara untuk ketiga kalinya sebelum final Jerez.

Artinya, Razgatlioglu perlu meraih 26 poin atas Bulega dalam tiga balapan akhir pekan ini agar bisa dinobatkan sebagai juara di Estoril.

Tentu saja, poin maksimal yang bisa diraih Razgatlioglu di Balapan 2 adalah 25 poin, yang berarti ia perlu meraih setidaknya satu poin dari Balapan 1 dan Balapan Superpole agar berpeluang memenangkan gelar di Balapan 2.

Artinya, jika hasil dari Race 1 dan Balapan Superpole di Estoril tahun lalu terulang - di mana Razgatlioglu menang di Race 1 kemudian Bulega membalas di Superpole Race - El Turco mempertahankan peluang untuk memenangkan gelar di Race 2.

Namun, jika Bulega mengalahkan Razgatlioglu pada dua balapan pertama akhir pekan ini, Razgatlioglu tidak akan bisa merebut gelar pada Minggu sore.

Apa pun situasinya, Razgatlioglu tidak dapat dinobatkan sebagai juara sebelum Race 2 hari Minggu, tetapi Bulega dapat membatalkan opsi itu darinya dalam dua balapan sebelumnya.