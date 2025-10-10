Razgatlioglu Dihadiahi Motor WorldSBK Yamaha Jelang Kepindahan MotoGP

Toprak Razgatlioglu has taken delivery of his first WorldSBK title-winning bike from Yamaha.

Toprak Razgatlioglu, 2021 Indonesian WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Motor yang digunakan Toprak Razgatlioglu untuk memenangi gelar WorldSBK 2021 telah dihadiahkan kepada pebalap Turki yang akan berlaga di MotoGP tahun depan.

Razgatlioglu mengalahkan Jonathan Rea dalam pertarungan sepanjang musim WorldSBK 2021, yang diwarnai beberapa pertarungan paling berkesan antara keduanya dalam seri ini.

Kemenangan itu menandai era baru World Superbike, di mana Razgatlioglu mengalahkan Rea yang memenangkan enam gelar juara berturut-turut antara tahun 2015 dan 2020. Gelar juara tahun 2020 tersebut juga menjadi gelar terakhir bagi Kawasaki ZX-10RR, yang pada tahun 2025 digantikan oleh Bimota KB998 bermesin Kawasaki.

YZF-R1 yang digunakan Razgatlioglu untuk mengalahkan Rea dan Kawasaki tetap menjadi milik Yamaha sejak gelar juara dunia direbut pada balapan pamungkas tahun 2021 di Mandalika, yang menjadi tuan rumah ajang Kejuaraan Dunia FIM pertamanya pada kesempatan tersebut.

Sekarang, motor tersebut telah diserahkan kepada Razgatlioglu, yang kini, tentu saja, seorang pebalap BMW – setidaknya hingga akhir musim 2025.

“Saya telah menantikan motor kejuaraan pertama saya selama tiga tahun,” tulis Toprak Razgatlioglu di Instagram, “dan akhirnya, [motor itu] tiba di rumah. Saya berterima kasih kepada Yamaha karena telah menjadikannya kenangan yang tak terlupakan.”

 

Razgatlioglu akan kembali ke Yamaha pada tahun 2026 sebagai pebalap MotoGP di tim Pramac Yamaha bersama Jack Miller.

Pebalap Turki ini berambisi memulai karier MotoGP-nya sebagai Juara Dunia Superbike tiga kali, dan akan memasuki Putaran 36 Estoril akhir pekan ini (10-12 Oktober) dengan keunggulan 36 poin dari Nicolo Bulega dari Ducati.

