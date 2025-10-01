HRC Umumkan Chantra dan Dixon sebagai Pembalap WorldSBK 2026

Honda telah mengumumkan line-up pembalap pabrikannya untuk musim WorldSBK 2026, dengan Jake Dixon dan Somkiat Chantra pindah dari paddock Grand Prix.

Chantra akan bergabung dengan tim pabrikan HRC WorldSBK setelah satu tahun di MotoGP dengan tim satelit LCR Honda, sementara Dixon tiba setelah tujuh musim di Moto2 yang telah menghasilkan enam kemenangan grand prix sejauh ini.

Bagi Chantra dan Dixon, 2026 akan menjadi musim full-time pertama mereka di WorldSBK. Tapi, Dixon sudah memiliki pengalaman Superbike di BSB, di mana dia finis sebagai runner-up dari Leon Haslam di musim 2018.

Kedua pembalap dikontrak untuk musim 2026, tapi pernyataan yang mengumumkan perekrutan mereka oleh HRC hanya merujuk pada tahun 2026.

"Kami dengan senang hati menyambut Somkiat Chantra dan Jake Dixon sebagai pembalap pabrik Tim Honda HRC WorldSBK mulai tahun 2026," kata Manajer Umum HRC Taichi Honda.

“Chantra, pembalap Thailand pertama yang menang di Moto2 dan balapan di MotoGP, sekarang mengambil langkah baru yang penting dalam keluarga Honda, memperpanjang karirnya di tingkat atas internasional sebagai pembalap Thailand pertama yang berkompetisi full-time di World Superbike sebagai pembalap pabrikan.

“Dixon, pemenang beberapa Grand Prix Moto2, telah secara konsisten menunjukkan kecepatan dan tekad yang diperlukan untuk berhasil dalam kejuaraan yang kompetitif seperti WorldSBK.

“Bersama-sama, bakat, pengalaman, dan semangat balap mereka akan menjadi aset berharga saat kami terus memperkuat posisi kami dalam seri.

"Kami tetap berkomitmen penuh pada proyek WorldSBK, dengan tujuan yang jelas - untuk membawa Honda kembali ke puncak kejuaraan."