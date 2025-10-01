Miguel Oliveira Gantikan Razgatlioglu di BMW untuk 2026

Toprak Razgatlioglu, Danilo Petrucci, Michael van der Mark, Pramac Yamaha

BMW mengumumkan perekrutan pemenang balapan MotoGP Miguel Oliveira untuk musim WorldSBK 2026.

Oliveira telah memenangkan lima balapan MotoGP sejak bergabung dengan kelas utama pada tahun 2019, tetapi kemenangan terakhir didapat pada Grand Prix Catalunya 2021.

Sempat membalap di RNF - sekarang Trackhouse Aprilia - Oliveira akan meninggalkan paddock Grand Prix yang sudah menjadi rumahnya sejak debut di Moto3 musim 2012.

Oliveira akan membentuk line-up sepeuhnya baru di BMW untuk musim 2026 bersama Danilo Petrucci, memastikan Michael van der Mark tidak kembali bersama skuat Bavaria untuk musim WorldSBK 2026.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pernyataan yang diberikan BMW mengindikasikan bahwa perekrutan Oliveira hanya merujuk pada musim 2026.

"Untuk bergabung dengan keluarga BMW di World Superbike Championship adalah langkah yang menarik dalam karir saya, di mana saya melihat potensi yang luar biasa," kata Miguel Oliveira.

“Saya menjadi bagian dari proyek yang tidak hanya ambisius dan kompetitif, tetapi juga telah membuat dampak yang signifikan pada kejuaraan dan industri sepeda motor.

“Terlibat dengan tim baru, bekerja bersama mitra yang kuat, dan merangkul format kejuaraan baru memberi saya motivasi besar untuk memberikan yang terbaik.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Bapak Sven Blusch, Direktur Teknis Chris Gonschor dan Kepala Tim Shaun Muir atas kepercayaan dan antusiasme mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

"Saya tidak sabar untuk memulai babak baru ini bersama-sama."

Dalam diri Oliveira dan Petrucci, BMW memiliki line-up yang menarik dengan tujuh kemenangan MotoGP di antara mereka.

"Kami sangat senang menyambut Miguel Oliveira sebagai pembalap pabrikan baru untuk Tim ROKiT BMW Motorrad WorldSBK kami," kata Head of BMW Motorrad Motorsport, Sven Blusch.

“Miguel telah membuktikan dengan mengesankan sepanjang karirnya bahwa dia termasuk pembalap paling berbakat dan serbaguna di generasinya.

"Dengan kemenangan di ketiga kelas Grand Prix, termasuk lima di MotoGP, dia membawa pengalaman berharga dan tingkat profesionalisme yang tinggi ke proyek kami.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bersama dengan Danilo Petrucci, rekan satu tim barunya, dia membentuk duo pembalap yang kuat dan kompetitif. Keduanya sudah saling mengenal dengan baik.

"Konstelasi ini memberi kami kesempatan untuk mengambil langkah selanjutnya dalam pengembangan kami dan untuk lebih memperkuat ambisi BMW Motorrad Motorsport di WorldSBK."

Setelah memastikan line-up 2026, Blusch menegaskan fokus BMW kini kembali ke pertarungan gelar, di mana Toprak Razgatlioglu masih memimpin klasemen dengan keunggulan 36 poin atas Nicolo Bulega.

"Seluruh tim sangat menantikan untuk bekerja dengannya," kata Blush, "Tetapi, untuk saat ini, fokus kami adalah pada balapan yang tersisa di musim ini, dengan tujuan besar: kami ingin memenangkan gelar juara dunia lagi dengan Toprak Razgatlioglu dan membangun kinerja kuat Michael van der Mark di Magny-Cours untuk juga memainkan peran yang menentukan dalam pertempuran untuk gelar produsen."

Blusch juga berterima kasih kepada Michael van der Mark, yang membalap untuk BMW sejak 2022, dan mengonfirmasi minat mereka untuk tetap memakai jasa pembalap Belanda itu di luar WorldSBK

Article continues below ADVERTISEMENT

Blusch added thanks for Michael van der Mark, who has been with BMW in World Superbike since 2022, and confirmed that the Bavarian marque is working on ways to continue with the Dutchman outside WorldSBK.

"Waktu Michael dalam proyek WorldSBK kami akan berakhir setelah musim ini," katanya.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepadanya atas komitmennya, keberhasilannya, dan pencapaiannya selama lima tahun di tim WorldSBK kami.

"Saat ini kami sedang mengerjakan peluang untuk kolaborasi lebih lanjut dengannya dalam keluarga BMW Motorrad Motorsport dan akan senang untuk pindah ke masa depan baru bersama dengannya."