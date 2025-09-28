Yamaha Umumkan Xavi Vierge sebagai Pengganti Joanthan Rea

Yamaha telah mengumumkan Xavi Vierge sebagai pengganti Jonathan Rea untuk musim WorldSBK 2026.

Vierge bergabung dari Honda, tempat ia menghabiskan empat musimnya di World Superbike hingga saat ini. Ia akan berduet dengan Andrea Locatelli, yang telah bersama Yamaha di WorldSBK sejak 2021.

Pernyataan dari Yamaha yang mengumumkan Vierge hanya merujuk pada musim 2026, dan mengonfirmasi bahwa Vierge akan merasakan pengalaman pertamanya mengendarai R1 pada tes pasca-balapan di Jerez pada bulan Oktober.

“Kami senang telah mencapai kesepakatan dengan Xavi Vierge yang akan membuatnya bergabung dengan Tim Resmi Pata Maxus Yamaha WorldSBK untuk tahun 2026,” kata Manajer Olahraga Balap Jalan Raya Yamaha Motor Europe, Niccolo Canepa.

“Ia membawa banyak pengalaman untuk proyek kami, baik dari Superbike maupun pengalamannya di balap Grand Prix.

“Kami sangat antusias untuk melihat apa yang dapat ia capai dan berharap dapat memulai perjalanan kami bersama.”

Perekrutan Vierge menutup satu pintu lagi di pasar pebalap WorldSBK 2026, dan berarti Yamaha telah mengonfirmasi keempat pebalap resminya untuk musim depan, dengan Stefano Manzi naik dari Supersport untuk bermitra dengan Remy Gardner di GRT.

"Sepanjang musim dingin, kami akan terus bekerja keras mengembangkan R1 dan, dengan Vierge bergabung dengan Locatelli di Pata Maxus Yamaha dan Manzi yang naik dari Supersport untuk bergabung dengan Gardner di GYTR GRT Yamaha, kami memiliki empat pebalap muda dan haus kemenangan di motor tahun depan, yang merupakan prospek yang menarik."

Kepergian Vierge dari Honda sudah diumumkan menjelang putaran Aragon akhir pekan ini. Merek Jepang tersebut belum mengumumkan line-up pembalapnya untuk tahun 2026, meskipun diperkirakan Jake Dixon dan Somkiat Chantra akan membentuk susunan pembalap baru untuk HRC tahun depan.