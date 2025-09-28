Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Aragon
Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di Sirkuit MotorLand Aragon, putaran ke-10 dari musim 2025.
Nicolo Bulega kini terpaut 36 poin dari Toprak Razgatlioglu setelah meraih dua kemenangan di Aragon pada hari Minggu. Memangkas tiga poin dari awal pekan.
Danilo Petrucci kesulitan di kedua balapan hari Minggu, tetapi tetap berada di posisi ketiga klasemen, unggul 30 poin dari Andrea Locatelli. Alvaro Bautista kini hanya terpaut satu poin dari Locatelli di posisi keempat setelah dua kali finis di posisi ketiga pada hari Minggu.
Perebutan posisi keenam juga semakin ketat, karena kecelakaan yang dialami Sam Lowes di Balapan 2 membuat Alex Lowes kini hanya terpaut 15 poin dari sang kakak.
WorldSBK Aragon 2025 - Race 2 Aragon
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|523
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|487
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|284
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|254
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|253
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|184
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|169
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|135
|9
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|120
|10
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|114
|11
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|100
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|93
|13
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|93
|14
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|15
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|75
|17
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|68
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|66
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|33
|20
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|25
|21
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|23
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|6
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0