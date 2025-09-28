Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Aragon

Nicolo Bulega kini terpaut 36 poin dari Toprak Razgatlioglu setelah meraih dua kemenangan di Aragon pada hari Minggu. Memangkas tiga poin dari awal pekan.

Danilo Petrucci kesulitan di kedua balapan hari Minggu, tetapi tetap berada di posisi ketiga klasemen, unggul 30 poin dari Andrea Locatelli. Alvaro Bautista kini hanya terpaut satu poin dari Locatelli di posisi keempat setelah dua kali finis di posisi ketiga pada hari Minggu.

Perebutan posisi keenam juga semakin ketat, karena kecelakaan yang dialami Sam Lowes di Balapan 2 membuat Alex Lowes kini hanya terpaut 15 poin dari sang kakak.

WorldSBK Aragon 2025 - Race 2 Aragon Pos Pembalap NAT Tim Motor Poin 1 Toprak Razgatlioglu TUR ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 523 2 Nicolo Bulega ITA Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 487 3 Danilo Petrucci ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 284 4 Andrea Locatelli ITA Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 254 5 Alvaro Bautista ESP Aruba.it Racing Ducati Ducati Panigale V4 R 253 6 Sam Lowes GBR Marc VDS Racing Team Ducati Panigale V4 R 184 7 Alex Lowes GBR Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 169 8 Xavi Vierge ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 135 9 Andrea Iannone ITA Team Go Eleven Ducati Panigale V4 R 120 10 Axel Bassani ITA Bimota by Kawasaki Racing Team Bimota KB998 114 11 Dominique Aegerter SUI GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 100 12 Michael van der Mark NED ROKiT BMW Motorrad BMW M1000 RR 93 13 Remy Gardner AUS GYTR GRT Yamaha Yamaha R1 93 14 Iker Lecuona ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 90 15 Scott Redding GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 76 16 Garrett Gerloff USA Kawasaki WorldSBK Team Kawasaki ZX-10RR 75 17 Yari Montella ITA Barni Spark Racing Ducati Panigale V4 R 68 18 Jonathan Rea GBR Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 66 19 Ryan Vickers GBR Motocorsa Racing Ducati Panigale V4 R 33 20 Tarran Mackenzie GBR MGM Bonovo Ducati Panigale V4 R 25 21 Bahattin Sofuoglu TUR Motoxracing Yamaha Yamaha R1 23 22 Michael Ruben Rinaldi ITA Motoxracing Yamaha Yamaha R1 10 23 Tito Rabat ESP Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 6 24 Sergio Garcia ESP Team HRC Honda CBR1000RR-R 6 25 Tetsuta Nagashima JPN Team HRC Honda CBR1000RR-R 2 26 Zaqhwan Zaidi MAS Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 1 27 Jason O'Halloran AUS Pata Maxus Yamaha Yamaha R1 0 28 Gabriele Ruiu ITA Bmax BMW M1000 RR 0 29 Ivo Lopes POR Petronas MIE Racing Team Honda CBR1000RR-R 0 30 Tommy Bridewell GBR Honda Racing UK Honda CBR1000RR-R 0