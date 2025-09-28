Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 Putaran Aragon

Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 2 di Sirkuit MotorLand Aragon, putaran ke-10 dari musim 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose
© Gold & Goose

Nicolo Bulega kini terpaut 36 poin dari Toprak Razgatlioglu setelah meraih dua kemenangan di Aragon pada hari Minggu. Memangkas tiga poin dari awal pekan.

Danilo Petrucci kesulitan di kedua balapan hari Minggu, tetapi tetap berada di posisi ketiga klasemen, unggul 30 poin dari Andrea Locatelli. Alvaro Bautista kini hanya terpaut satu poin dari Locatelli di posisi keempat setelah dua kali finis di posisi ketiga pada hari Minggu.

Perebutan posisi keenam juga semakin ketat, karena kecelakaan yang dialami Sam Lowes di Balapan 2 membuat Alex Lowes kini hanya terpaut 15 poin dari sang kakak.

WorldSBK Aragon 2025 - Race 2 Aragon

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR523
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R487
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R284
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1254
5Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R253
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R184
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998169
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R135
9Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R120
10Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998114
11Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R1100
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR93
13Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R193
14Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
15Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR75
17Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R68
18Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R166
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R33
20Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R25
21Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R123
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R6
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

