WorldSBK Aragon 2025: Bulega Lengkapi Double Minggu di Race 2

Nicolo Bulega meraih kemenangan keduanya akhir pekan ini di Race 2, mengalahkan Toprak Razgatlioglu dengan selisih lebih dari tiga detik.

Seperti di Race 1 dan Superpole Race, Bulega dan Razgatlioglu tak terpisahkan di awal balapan, tetapi kesalahan Razgatlioglu di tikungan tujuh membuat Bulega unggul sekitar satu detik.

Tanpa hambatan dari pembalap BMW yang menghambat, kecepatan Bulega terbukti superior dan memberinya kemenangan ke-10 musim ini.

Alvaro Bautista sempat tertinggal di lap-lap awal, tetapi mampu berjuang keras di pertengahan balapan untuk meraih posisi ketiga. Ia tampak mampu menantang Razgatlioglu untuk posisi kedua, tetapi kecepatannya tidak memadai.

Andrea Iannone berada di posisi ketiga di lap-lap awal, tetapi akhirnya menang dalam pertarungan dengan Jonathan Rea untuk posisi keempat.

Rea mengejar Bautista untuk posisi ketiga di lap pertama, tetapi akhirnya ia terdepak ke grup Iannone. Sam Lowes juga termasuk di dalamnya tetapi mengalami kecelakaan di lap kedua terakhir.

Di belakang Rea yang berada di posisi kelima, Alex Lowes menempati posisi keenam di depan Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Axel Bassani, dan Xavi Vierge yang melengkapi 10 besar.

Yari Montella dijatuhi hukuman penalti dua putaran panjang yang harus dijalani dalam balapan karena menyebabkan kecelakaan di Superpole Race. Ia finis di urutan ke-16.

Sam Lowes kembali ke posisi ke-19 setelah kecelakaannya. Beberapa tikungan setelah ia terjatuh, di tikungan ke-16, Michael van der Mark juga terjatuh di lap kedua terakhir.

Zaqhwan Zaidi tersingkir untuk pertama kalinya sejak Race 2 di Most, dan Bahattin Sofuoglu juga terjatuh di tikungan ke-12.