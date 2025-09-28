WorldSBK Aragon 2025: Bulega Lengkapi Double Minggu di Race 2

Hasil lengkap Race 2 WorldSBK Aragon di MotorLand Aragon.

Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega meraih kemenangan keduanya akhir pekan ini di Race 2, mengalahkan Toprak Razgatlioglu dengan selisih lebih dari tiga detik.

Seperti di Race 1 dan Superpole Race, Bulega dan Razgatlioglu tak terpisahkan di awal balapan, tetapi kesalahan Razgatlioglu di tikungan tujuh membuat Bulega unggul sekitar satu detik.

Tanpa hambatan dari pembalap BMW yang menghambat, kecepatan Bulega terbukti superior dan memberinya kemenangan ke-10 musim ini.

Alvaro Bautista sempat tertinggal di lap-lap awal, tetapi mampu berjuang keras di pertengahan balapan untuk meraih posisi ketiga. Ia tampak mampu menantang Razgatlioglu untuk posisi kedua, tetapi kecepatannya tidak memadai.

Andrea Iannone berada di posisi ketiga di lap-lap awal, tetapi akhirnya menang dalam pertarungan dengan Jonathan Rea untuk posisi keempat.

Rea mengejar Bautista untuk posisi ketiga di lap pertama, tetapi akhirnya ia terdepak ke grup Iannone. Sam Lowes juga termasuk di dalamnya tetapi mengalami kecelakaan di lap kedua terakhir.

Di belakang Rea yang berada di posisi kelima, Alex Lowes menempati posisi keenam di depan Andrea Locatelli, Danilo Petrucci, Axel Bassani, dan Xavi Vierge yang melengkapi 10 besar.

Yari Montella dijatuhi hukuman penalti dua putaran panjang yang harus dijalani dalam balapan karena menyebabkan kecelakaan di Superpole Race. Ia finis di urutan ke-16.

Sam Lowes kembali ke posisi ke-19 setelah kecelakaannya. Beberapa tikungan setelah ia terjatuh, di tikungan ke-16, Michael van der Mark juga terjatuh di lap kedua terakhir.

Zaqhwan Zaidi tersingkir untuk pertama kalinya sejak Race 2 di Most, dan Bahattin Sofuoglu juga terjatuh di tikungan ke-12.

WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Race 2

PosRiderNat.WorldSBK TeamSuperbikeTiming
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R18 Laps
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR3.248
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R4.973
4Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R12.904
5Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R113.521
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99816.102
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R117.103
8Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R18.802
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99819.575
10Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R23.297
11Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R23.786
12Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R124.209
13Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R124.253
14Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR24.257
15Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R24.971
16Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R25.200
17Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R43.902
18Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R51.404
19Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:12.395
20Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R12L
DNFMichael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RRDNF
DNFBahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R1DNF
DNFZaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-RDNF

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

