WorldSBK Aragon 2025: Bulega Balas Kekalahan Race 1 di Superpole Race

Nicolo Bulega meraih kemenangan pertamanya sejak Most setelah pertarungan sengit melawan Toprak Razgatlioglu yang akhirnya ditentukan di tikungan terakhir, dengan hanya selisih 0,105 detik di antara keduanya.

Kekalahan Razgatlioglu adalah yang pertama setelah 13 balapan, dan ia menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang berada di posisi lima besar.

Alvaro Bautista melengkapi podium, podium pertamanya sejak Balaton, di depan Andrea Iannone di posisi keempat yang merupakan hasil terbaiknya sejak Race 1 di Cremona.

Sam Lowes melengkapi posisi lima besar setelah melakukan kesalahan di tikungan 16 saat bersaing dengan Bautista untuk posisi ketiga. Alex Lowes finis keenam dengan selisih 1,8 detik di belakang saudaranya.

Danilo Petrucci, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark meraih poin terakhir, sementara Xavi Vierge melengkapi posisi 10 besar.

Terdapat tiga pembalap yang pensiun. Tito Rabat dan Yari Montella sama-sama tersingkir setelah kecelakaan di putaran pertama di tikungan kelima. Insiden itu juga melibatkan Dominique Aegerter, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan dan finis di posisi ke-20.

Michael Ruben Rinaldi adalah orang ketiga yang mengalami masalah.

WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Superpole Race

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R10 Laps
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR0.105
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.703
4Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1.593
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1.810
6Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9983.626
7Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R3.677
8Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R15.138
9Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR7.115
10Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R7.288
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9987.522
12Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R17.754
13Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R9.601
14Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R12.676
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR13.620
16Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R113.825
17Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R120.437
18Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R26.280
19Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R33.654
20Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:20.678
DNFYari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 RDNF
DNFTito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-RDNF
DNFMichael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R1DNF

