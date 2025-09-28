WorldSBK Aragon 2025: Bulega Balas Kekalahan Race 1 di Superpole Race

Nicolo Bulega meraih kemenangan pertamanya sejak Most setelah pertarungan sengit melawan Toprak Razgatlioglu yang akhirnya ditentukan di tikungan terakhir, dengan hanya selisih 0,105 detik di antara keduanya.

Kekalahan Razgatlioglu adalah yang pertama setelah 13 balapan, dan ia menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang berada di posisi lima besar.

Alvaro Bautista melengkapi podium, podium pertamanya sejak Balaton, di depan Andrea Iannone di posisi keempat yang merupakan hasil terbaiknya sejak Race 1 di Cremona.

Sam Lowes melengkapi posisi lima besar setelah melakukan kesalahan di tikungan 16 saat bersaing dengan Bautista untuk posisi ketiga. Alex Lowes finis keenam dengan selisih 1,8 detik di belakang saudaranya.

Danilo Petrucci, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark meraih poin terakhir, sementara Xavi Vierge melengkapi posisi 10 besar.

Terdapat tiga pembalap yang pensiun. Tito Rabat dan Yari Montella sama-sama tersingkir setelah kecelakaan di putaran pertama di tikungan kelima. Insiden itu juga melibatkan Dominique Aegerter, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan dan finis di posisi ke-20.

Michael Ruben Rinaldi adalah orang ketiga yang mengalami masalah.