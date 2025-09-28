WorldSBK Aragon 2025: Bulega Balas Kekalahan Race 1 di Superpole Race
Hasil lengkap Superpole Race WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand, Aragon.
Nicolo Bulega meraih kemenangan pertamanya sejak Most setelah pertarungan sengit melawan Toprak Razgatlioglu yang akhirnya ditentukan di tikungan terakhir, dengan hanya selisih 0,105 detik di antara keduanya.
Kekalahan Razgatlioglu adalah yang pertama setelah 13 balapan, dan ia menjadi satu-satunya pembalap non-Ducati yang berada di posisi lima besar.
Alvaro Bautista melengkapi podium, podium pertamanya sejak Balaton, di depan Andrea Iannone di posisi keempat yang merupakan hasil terbaiknya sejak Race 1 di Cremona.
Sam Lowes melengkapi posisi lima besar setelah melakukan kesalahan di tikungan 16 saat bersaing dengan Bautista untuk posisi ketiga. Alex Lowes finis keenam dengan selisih 1,8 detik di belakang saudaranya.
Danilo Petrucci, Jonathan Rea, dan Michael van der Mark meraih poin terakhir, sementara Xavi Vierge melengkapi posisi 10 besar.
Terdapat tiga pembalap yang pensiun. Tito Rabat dan Yari Montella sama-sama tersingkir setelah kecelakaan di putaran pertama di tikungan kelima. Insiden itu juga melibatkan Dominique Aegerter, tetapi ia tetap melanjutkan perjalanan dan finis di posisi ke-20.
Michael Ruben Rinaldi adalah orang ketiga yang mengalami masalah.
WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Superpole Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|10 Laps
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|0.105
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.703
|4
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1.593
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1.810
|6
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|3.626
|7
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|3.677
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|5.138
|9
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|7.115
|10
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|7.288
|11
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|7.522
|12
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|7.754
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|9.601
|14
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|12.676
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|13.620
|16
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|13.825
|17
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|20.437
|18
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|26.280
|19
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|33.654
|20
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:20.678
|DNF
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|DNF
|DNF
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|DNF