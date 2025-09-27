Razgatlioglu: Kemenangan Aragon Sulit, Bulega Sangat Kuat

Toprak Razgatlioglu “berusaha keras” untuk mengalahkan Nicolo Bulega yang “sangat kuat” di Aragon WorldSBK Race 1.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK, podium. Credit: Gold and Goose.
Race 1 WorldSBK Aragon menyaksikan Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan balapan ke-13 berturut-turut dalam musim mempertahankan gelarnya, tetapi ini mungkin merupakan balapan tersulit dalam balapan tersebut.

Hanya selisih 0,030 detik antara Razgatlioglu dan Nicolo Bulega di garis finis pada putaran ke-18 dari 18 balapan di Balapan pertama di Aragon.

Bagi Razgatlioglu, yang belum pernah meraih satupun kemenangan di MotorLand, kemenangan perdananya di World Superbike di Aragon-lah yang membuatnya memperlebar keunggulannya atas Bulega menjadi 44 poin.

Tapi pembalap El Turco menegaskan itu bukan kemenangan mudah, karena kekuatan Bulega - khususnya di akhir putaran - membuatnya hanya terpaut 0,030 detik di garis finis pada putaran terakhir.

"Saya sangat senang karena akhirnya saya menang di Aragon," kata Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com setelah Race 1 di Aragon. "Balapan ini sulit bagi saya. Kami banyak bertarung di awal.

"Saya hanya fokus untuk menang, tetapi ini sulit bagi saya karena Bulega sangat kuat di tikungan terakhir. Di lintasan lurus belakang dan tikungan terakhir, Ducati adalah yang terbaik.

"Saya memacu dengan sangat keras di tiga sektor pertama untuk memperkecil jarak. Dalam tujuh atau delapan lap terakhir, saya menyadari dia sudah berada di batasnya.

"Saya memacu dengan keras di setiap putaran, di setiap tikungan. Saya berusaha untuk tetap tenang."

Razgatlioglu mencatat bahwa gaya balapan kali ini berbeda dengan balapan-balapan sebelumnya, meskipun tampilan lembar hasilnya serupa.

“Di balapan-balapan terakhir, saya membalap sendirian,” ujarnya. “Akhir pekan ini tidak seperti ini. Semua orang menyaksikan balapan yang bagus!

“Nicolo sangat kuat di sini. Saya tidak punya strategi, saya hanya fokus membalap di depannya dan kecepatan saya.

“Kecepatan saya tidak terlalu kuat hari ini. Kondisinya sedikit lebih panas daripada kemarin.

“Saya berusaha untuk tidak membuat kesalahan dan akhirnya saya menang. Pertandingannya ketat, tetapi saya tidak fokus pada itu, hanya memenangkan balapan.”

