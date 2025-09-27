Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Aragon

Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 untuk putaran Aragon, yang ke-10 di musim 2025.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Toprak Razgatlioglu menambah keunggulan di klasemen WorldSBK 2025 setelah meraih kemenangan Race 1 Aragon, yang pertama di MotorLand.

Nicolo Bulega finis kedua dengan selisih tipis, membuat keduanya kini berjarak 44 poin dengan delapan balapan tersisa di 2025, termasuk double-header hari Minggu.

Danilo Petrucci finis keempat di Aragon pada hari Sabtu, memperkuat posisinya di posisi ketiga klasemen; ia kini unggul 28 poin atas Andrea Locatelli, yang finis ketujuh.

Alvaro Bautista semakin terpuruk dalam perebutan posisi ketiga ketika ia terjatuh dari posisi kelima di tikungan ke-15. Ia kini tertinggal 43 poin dari Petrucci.

Sam Lowes bersaing ketat untuk memperebutkan posisi keenam klasemen dengan Alex Lowes, posisi yang kini ia pegang di atas sang kakak dengan selisih 24 poin berkat finis ketiga pada Balapan 1 di Aragon.

Klasemen WorldSBK 2025 - Race 1 Putaran MotorLand Aragon

PosPembalapNATTimMotorPoin
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR494
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R450
3Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R273
4Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R1245
5Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R230
6Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R179
7Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998155
8Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R129
9Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB998107
10Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R101
11Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R197
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR92
13Iker LecuonaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R90
14Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R189
15Scott ReddingGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R76
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR73
17Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R68
18Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R153
19Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R32
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R123
21Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R20
22Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R110
23Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R6
24Sergio GarciaESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R6
25Tetsuta NagashimaJPNTeam HRCHonda CBR1000RR-R2
26Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1
27Jason O'HalloranAUSPata Maxus YamahaYamaha R10
28Gabriele RuiuITABmaxBMW M1000 RR0
29Ivo LopesPORPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R0
30Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R0

