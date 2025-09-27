Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Aragon
Pembaruan klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 untuk putaran Aragon, yang ke-10 di musim 2025.
Toprak Razgatlioglu menambah keunggulan di klasemen WorldSBK 2025 setelah meraih kemenangan Race 1 Aragon, yang pertama di MotorLand.
Nicolo Bulega finis kedua dengan selisih tipis, membuat keduanya kini berjarak 44 poin dengan delapan balapan tersisa di 2025, termasuk double-header hari Minggu.
Danilo Petrucci finis keempat di Aragon pada hari Sabtu, memperkuat posisinya di posisi ketiga klasemen; ia kini unggul 28 poin atas Andrea Locatelli, yang finis ketujuh.
Alvaro Bautista semakin terpuruk dalam perebutan posisi ketiga ketika ia terjatuh dari posisi kelima di tikungan ke-15. Ia kini tertinggal 43 poin dari Petrucci.
Sam Lowes bersaing ketat untuk memperebutkan posisi keenam klasemen dengan Alex Lowes, posisi yang kini ia pegang di atas sang kakak dengan selisih 24 poin berkat finis ketiga pada Balapan 1 di Aragon.
Klasemen WorldSBK 2025 - Race 1 Putaran MotorLand Aragon
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Poin
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|494
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|450
|3
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|273
|4
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|245
|5
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|230
|6
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|179
|7
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|155
|8
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|129
|9
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|107
|10
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|101
|11
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|97
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|92
|13
|Iker Lecuona
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|90
|14
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|89
|15
|Scott Redding
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|76
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|73
|17
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|68
|18
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|53
|19
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|32
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|23
|21
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|20
|22
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|10
|23
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|6
|24
|Sergio Garcia
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|6
|25
|Tetsuta Nagashima
|JPN
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|2
|26
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1
|27
|Jason O'Halloran
|AUS
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|0
|28
|Gabriele Ruiu
|ITA
|Bmax
|BMW M1000 RR
|0
|29
|Ivo Lopes
|POR
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|0
|30
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|0