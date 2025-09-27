Klasemen WorldSBK 2025 setelah Race 1 Putaran Aragon

Toprak Razgatlioglu menambah keunggulan di klasemen WorldSBK 2025 setelah meraih kemenangan Race 1 Aragon, yang pertama di MotorLand.

Nicolo Bulega finis kedua dengan selisih tipis, membuat keduanya kini berjarak 44 poin dengan delapan balapan tersisa di 2025, termasuk double-header hari Minggu.

Danilo Petrucci finis keempat di Aragon pada hari Sabtu, memperkuat posisinya di posisi ketiga klasemen; ia kini unggul 28 poin atas Andrea Locatelli, yang finis ketujuh.

Alvaro Bautista semakin terpuruk dalam perebutan posisi ketiga ketika ia terjatuh dari posisi kelima di tikungan ke-15. Ia kini tertinggal 43 poin dari Petrucci.

Sam Lowes bersaing ketat untuk memperebutkan posisi keenam klasemen dengan Alex Lowes, posisi yang kini ia pegang di atas sang kakak dengan selisih 24 poin berkat finis ketiga pada Balapan 1 di Aragon.

Article continues below ADVERTISEMENT