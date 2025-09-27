WorldSBK Aragon 2025: Razgatlioglu Akhirnya Menang di Aragon

Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand Aragon.

Toprak Razgatlioglu, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan pertamanya di WorldSBK Aragon, mengalahkan Nicolo Bulega dengan selisih 0,030 detik di akhir 18 lap.

Razgatlioglu dan Bulega terlibat aksi saling salip di beberapa lap pembuka, dan keduanya tidak mampu menjauh dari satu sama lain.

Bulega jauh lebih cepat daripada Razgatlioglu di sektor terakhir, terutama di dua tikungan terakhir, yang berarti meskipun unggul hampir setengah detik, Razgatlioglu tidak aman dari salip sebelum garis finis.

Pertarungan antara dua pebalap terdepan membantu banyak pebalap lain tetap dekat dengan pebalap terdepan. Sam Lowes adalah yang paling menonjol, bertahan di posisi ketiga sepanjang balapan meskipun ia tidak pernah mampu menyalip Bulega untuk posisi kedua.

Danilo Petrucci menghabiskan sebagian besar balapan mencoba mengejar Lowes, tetapi akhirnya gagal. Ia juga menghabiskan sebagian besar balapan bertahan dari Alvaro Bautista, tetapi pebalap Spanyol itu terjatuh di lap ke-13 di tikungan ke-15.

Kecelakaan itu membuat Alex Lowes naik ke posisi kelima dan Andrea Locatelli ke posisi keenam, tetapi yang terakhir disalip oleh Andrea Iannone di tahap akhir; Iannone finis keenam dan Locatelli ketujuh.

Axel Bassani terpaksa start dari grid belakang setelah menerima penalti karena mengabaikan bendera kuning di FP2. Ia melakukan comeback yang kuat untuk finis di urutan kedelapan, di depan Xavi Vierge dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.

Tarran Mackenzie dan Remy Gardner adalah dua pembalap yang tersingkir selain Bautista.

WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Race 1

PosPembalapNATTimMotorLap/Gap
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR18 Laps
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R0.030
3Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R0.977
4Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R4.114
5Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9986.485
6Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R7.427
7Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R19.734
8Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB99814.342
9Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R14.866
10Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR15.282
11Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R117.276
12Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R18.188
13Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R123.224
14Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R23.657
15Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR24.945
16Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R136.199
17Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R36.291
18Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R143.343
19Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R49.944
20Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:08.673
DNFAlvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 RDNF
DNFRemy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R1DNF
DNFTarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 RDNF

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

