WorldSBK Aragon 2025: Razgatlioglu Akhirnya Menang di Aragon

Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan pertamanya di WorldSBK Aragon, mengalahkan Nicolo Bulega dengan selisih 0,030 detik di akhir 18 lap.

Razgatlioglu dan Bulega terlibat aksi saling salip di beberapa lap pembuka, dan keduanya tidak mampu menjauh dari satu sama lain.

Bulega jauh lebih cepat daripada Razgatlioglu di sektor terakhir, terutama di dua tikungan terakhir, yang berarti meskipun unggul hampir setengah detik, Razgatlioglu tidak aman dari salip sebelum garis finis.

Pertarungan antara dua pebalap terdepan membantu banyak pebalap lain tetap dekat dengan pebalap terdepan. Sam Lowes adalah yang paling menonjol, bertahan di posisi ketiga sepanjang balapan meskipun ia tidak pernah mampu menyalip Bulega untuk posisi kedua.

Danilo Petrucci menghabiskan sebagian besar balapan mencoba mengejar Lowes, tetapi akhirnya gagal. Ia juga menghabiskan sebagian besar balapan bertahan dari Alvaro Bautista, tetapi pebalap Spanyol itu terjatuh di lap ke-13 di tikungan ke-15.

Kecelakaan itu membuat Alex Lowes naik ke posisi kelima dan Andrea Locatelli ke posisi keenam, tetapi yang terakhir disalip oleh Andrea Iannone di tahap akhir; Iannone finis keenam dan Locatelli ketujuh.

Axel Bassani terpaksa start dari grid belakang setelah menerima penalti karena mengabaikan bendera kuning di FP2. Ia melakukan comeback yang kuat untuk finis di urutan kedelapan, di depan Xavi Vierge dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.

Tarran Mackenzie dan Remy Gardner adalah dua pembalap yang tersingkir selain Bautista.