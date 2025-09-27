WorldSBK Aragon 2025: Razgatlioglu Akhirnya Menang di Aragon
Hasil lengkap Race 1 WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand Aragon.
Toprak Razgatlioglu meraih kemenangan pertamanya di WorldSBK Aragon, mengalahkan Nicolo Bulega dengan selisih 0,030 detik di akhir 18 lap.
Razgatlioglu dan Bulega terlibat aksi saling salip di beberapa lap pembuka, dan keduanya tidak mampu menjauh dari satu sama lain.
Bulega jauh lebih cepat daripada Razgatlioglu di sektor terakhir, terutama di dua tikungan terakhir, yang berarti meskipun unggul hampir setengah detik, Razgatlioglu tidak aman dari salip sebelum garis finis.
Pertarungan antara dua pebalap terdepan membantu banyak pebalap lain tetap dekat dengan pebalap terdepan. Sam Lowes adalah yang paling menonjol, bertahan di posisi ketiga sepanjang balapan meskipun ia tidak pernah mampu menyalip Bulega untuk posisi kedua.
Danilo Petrucci menghabiskan sebagian besar balapan mencoba mengejar Lowes, tetapi akhirnya gagal. Ia juga menghabiskan sebagian besar balapan bertahan dari Alvaro Bautista, tetapi pebalap Spanyol itu terjatuh di lap ke-13 di tikungan ke-15.
Kecelakaan itu membuat Alex Lowes naik ke posisi kelima dan Andrea Locatelli ke posisi keenam, tetapi yang terakhir disalip oleh Andrea Iannone di tahap akhir; Iannone finis keenam dan Locatelli ketujuh.
Axel Bassani terpaksa start dari grid belakang setelah menerima penalti karena mengabaikan bendera kuning di FP2. Ia melakukan comeback yang kuat untuk finis di urutan kedelapan, di depan Xavi Vierge dan Michael van der Mark yang melengkapi 10 besar.
Tarran Mackenzie dan Remy Gardner adalah dua pembalap yang tersingkir selain Bautista.
WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Race 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Lap/Gap
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|18 Laps
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|0.030
|3
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|0.977
|4
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|4.114
|5
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|6.485
|6
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|7.427
|7
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|9.734
|8
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|14.342
|9
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|14.866
|10
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|15.282
|11
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|17.276
|12
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|18.188
|13
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|23.224
|14
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|23.657
|15
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|24.945
|16
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|36.199
|17
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|36.291
|18
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|43.343
|19
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|49.944
|20
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:08.673
|DNF
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|DNF
|DNF
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|DNF
|DNF
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|DNF