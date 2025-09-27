WorldSBK Aragon 2025: Bulega Kalahkan Toprak untuk Pole di MotorLand
Hasil lengkap dari sesi Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Aragon 2025.
Nicolo Bulega meraih pole position di WorldSBK Aragon, mencetak rekor lap baru dan mengungguli Toprak Razgatlioglu dengan selisih lebih dari 0,1 detik.
Razgatlioglu berada di posisi kedua, memberinya kekalahan kualifikasi pertamanya - lagi-lagi melawan Bulega - di Misano.
Alex Lowes melengkapi barisan depan berkat tarikan dari Sam Lowes di sektor terakhir, pebalap Bimota ini melanjutkan performa apiknya belakangan ini.
Sam Lowes seharusnya berada di barisan depan jika ia tidak membantu sang kakak; saat ini, ia akan start dari barisan depan kedua di posisi keempat, bersama Danilo Petrucci dan Alvaro Bautista.
Andrea Iannone tercepat di FP3 pada Sabtu pagi, tetapi hanya mampu finis di posisi ketujuh di Superpole. Ia akan start bersama Jonathan Rea dan Andrea Locatelli di baris ketiga.
Remy Gardner melengkapi 10 besar kualifikasi, dan akan berada di baris keempat bersama Michael van der Mark dan Xavi Vierge.
Axel Bassani lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start terakhir di Race 1 setelah mendapat penalti mundur dari grid karena mengabaikan bendera kuning di FP2.
Semua pembalap di belakangnya akan naik satu posisi untuk Race 1, tetapi ia akan menempati posisi grid ke-11 untuk balapan 10 lap Minggu pagi.
WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Kualifikasi Superpole
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.332
|2
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:47.442
|3
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:47.491
|4
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.550
|5
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.762
|6
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.800
|7
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:47.839
|8
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.018
|9
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.038
|10
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.178
|11
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:48.215
|12
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:48.229
|13
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:48.237
|14
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:48.317
|15
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.612
|16
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:48.617
|17
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.750
|18
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.947
|19
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.068
|20
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:49.351
|21
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.159
|22
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:50.797
|23
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:51.094