WorldSBK Aragon 2025: Bulega Kalahkan Toprak untuk Pole di MotorLand

Nicolo Bulega meraih pole position di WorldSBK Aragon, mencetak rekor lap baru dan mengungguli Toprak Razgatlioglu dengan selisih lebih dari 0,1 detik.

Razgatlioglu berada di posisi kedua, memberinya kekalahan kualifikasi pertamanya - lagi-lagi melawan Bulega - di Misano.

Alex Lowes melengkapi barisan depan berkat tarikan dari Sam Lowes di sektor terakhir, pebalap Bimota ini melanjutkan performa apiknya belakangan ini.

Sam Lowes seharusnya berada di barisan depan jika ia tidak membantu sang kakak; saat ini, ia akan start dari barisan depan kedua di posisi keempat, bersama Danilo Petrucci dan Alvaro Bautista.

Andrea Iannone tercepat di FP3 pada Sabtu pagi, tetapi hanya mampu finis di posisi ketujuh di Superpole. Ia akan start bersama Jonathan Rea dan Andrea Locatelli di baris ketiga.

Remy Gardner melengkapi 10 besar kualifikasi, dan akan berada di baris keempat bersama Michael van der Mark dan Xavi Vierge.

Axel Bassani lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start terakhir di Race 1 setelah mendapat penalti mundur dari grid karena mengabaikan bendera kuning di FP2.

Semua pembalap di belakangnya akan naik satu posisi untuk Race 1, tetapi ia akan menempati posisi grid ke-11 untuk balapan 10 lap Minggu pagi.