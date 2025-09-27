WorldSBK Aragon 2025: Bulega Kalahkan Toprak untuk Pole di MotorLand

Hasil lengkap dari sesi Kualifikasi Superpole untuk WorldSBK Aragon 2025.

Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Nicolo Bulega meraih pole position di WorldSBK Aragon, mencetak rekor lap baru dan mengungguli Toprak Razgatlioglu dengan selisih lebih dari 0,1 detik.

Razgatlioglu berada di posisi kedua, memberinya kekalahan kualifikasi pertamanya - lagi-lagi melawan Bulega - di Misano.

Alex Lowes melengkapi barisan depan berkat tarikan dari Sam Lowes di sektor terakhir, pebalap Bimota ini melanjutkan performa apiknya belakangan ini.

Sam Lowes seharusnya berada di barisan depan jika ia tidak membantu sang kakak; saat ini, ia akan start dari barisan depan kedua di posisi keempat, bersama Danilo Petrucci dan Alvaro Bautista.

Andrea Iannone tercepat di FP3 pada Sabtu pagi, tetapi hanya mampu finis di posisi ketujuh di Superpole. Ia akan start bersama Jonathan Rea dan Andrea Locatelli di baris ketiga.

Remy Gardner melengkapi 10 besar kualifikasi, dan akan berada di baris keempat bersama Michael van der Mark dan Xavi Vierge.

Axel Bassani lolos kualifikasi di posisi ke-11, tetapi akan start terakhir di Race 1 setelah mendapat penalti mundur dari grid karena mengabaikan bendera kuning di FP2. 

Semua pembalap di belakangnya akan naik satu posisi untuk Race 1, tetapi ia akan menempati posisi grid ke-11 untuk balapan 10 lap Minggu pagi.

WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand Aragon - Hasil Kualifikasi Superpole

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:47.332
2Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:47.442
3Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:47.491
4Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:47.550
5Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:47.762
6Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:47.800
7Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:47.839
8Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:48.018
9Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:48.038
10Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:48.178
11Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:48.215
12Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:48.229
13Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:48.237
14Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:48.317
15Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:48.612
16Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:48.617
17Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:48.750
18Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:48.947
19Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:49.068
20Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:49.351
21Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:50.159
22Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:50.797
23Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:51.094

In this article

WorldSBK Aragon 2025: Bulega Kalahkan Toprak untuk Pole di MotorLand
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

Moto2 Results
Moto2 Jepang 2025: Gonzales Rengkuh Pole Ketujuh, Mario Aji P25
2h ago
Manuel Gonzalez, Moto2, 2025, Japan, pole position
WSBK Results
WorldSBK Aragon 2025: Bulega Kalahkan Toprak untuk Pole di MotorLand
2h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
Moto3 Results
Moto3 Jepang 2025: Rueda Melaju untuk Pole, Arbi P20
2h ago
Jose Antonio Rueda, Moto3, 2025, Japan, Pole Position
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Motegi
6h ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar
6h ago
Bagnaia leads, Martin, Bezzecchi collide at start of 2025 Japanese MotoGP Sprint

More News

MotoGP News
Terjatuh di FP2, Marc Marquez Bangkit untuk Start Baris Depan
7h ago
Marc Marquez, final practice crash, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Pole di Motegi, Bagnaia: Saya Bisa Melakukan yang Saya Mau dengan Motor
7h ago
Francesco Bagnaia celebrates pole position, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
10h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi
11h ago
Pedro Acosta, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi
21h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP