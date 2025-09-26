WorldSBK Aragon 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
Hasil latihan Jumat untuk WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand.
Toprak Razgatlioglu meraih pole position untuk FP1 Aragon dengan selisih lebih dari setengah detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.
Bulega adalah satu-satunya pebalap yang mencatatkan waktu kurang dari satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu, sementara Alvaro Bautista di posisi ketiga terpaut 1,001 detik di belakang pebalap BMW tersebut.
Xavi Vierge berada di posisi keempat berkat lap terakhir dengan Honda. Upaya Garrett Gerloff di akhir sesi sempat menempatkannya di posisi ketujuh meskipun Kawasaki lemah di sektor terakhir, tetapi lap Vierge membuatnya turun ke posisi kedelapan di akhir sesi.
Sam Lowess melengkapi posisi lima besar di depan pemenang Race 1 2024, Andrea Iannone.
Michael van der Mark menyelesaikan sesi di posisi ketujuh tetapi mengalami kecelakaan setelah bendera finis dikibarkan di tikungan terakhir.
Satu-satunya korban lain dari sesi tersebut adalah Yari Montella, tetapi ketidakhadirannya di 20 menit terakhir lebih disebabkan oleh masalah teknis yang membuatnya terdampar di tikungan ke-13, bukan kesalahan pembalap.
Di belakang Gerloff, Alex Lowes dan Jonathan Rea melengkapi 10 besar.
WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim
|Motor
|Laptime
|1
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:48.385
|2
|Nicolo Bulega
|ITA
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:48.920
|3
|Alvaro Bautista
|ESP
|Aruba.it Racing Ducati
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.386
|4
|Xavi Vierge
|ESP
|Team HRC
|Honda CBR1000RR-R
|1:49.409
|5
|Sam Lowes
|GBR
|Marc VDS Racing Team
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.425
|6
|Andrea Iannone
|ITA
|Team Go Eleven
|Ducati Panigale V4 R
|1:49.453
|7
|Michael van der Mark
|NED
|ROKiT BMW Motorrad
|BMW M1000 RR
|1:49.522
|8
|Garrett Gerloff
|USA
|Kawasaki WorldSBK Team
|Kawasaki ZX-10RR
|1:49.556
|9
|Alex Lowes
|GBR
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:49.568
|10
|Jonathan Rea
|GBR
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.669
|11
|Andrea Locatelli
|ITA
|Pata Maxus Yamaha
|Yamaha R1
|1:49.984
|12
|Danilo Petrucci
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:50.087
|13
|Tarran Mackenzie
|GBR
|MGM Bonovo
|Ducati Panigale V4 R
|1:50.267
|14
|Dominique Aegerter
|SUI
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:50.333
|15
|Axel Bassani
|ITA
|Bimota by Kawasaki Racing Team
|Bimota KB998
|1:50.376
|16
|Tito Rabat
|ESP
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:50.879
|17
|Ryan Vickers
|GBR
|Motocorsa Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:50.947
|18
|Remy Gardner
|AUS
|GYTR GRT Yamaha
|Yamaha R1
|1:51.072
|19
|Michael Ruben Rinaldi
|ITA
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:51.182
|20
|Bahattin Sofuoglu
|TUR
|Motoxracing Yamaha
|Yamaha R1
|1:51.643
|21
|Yari Montella
|ITA
|Barni Spark Racing
|Ducati Panigale V4 R
|1:51.880
|22
|Tommy Bridewell
|GBR
|Honda Racing UK
|Honda CBR1000RR-R
|1:53.274
|23
|Zaqhwan Zaidi
|MAS
|Petronas MIE Racing Team
|Honda CBR1000RR-R
|1:53.375