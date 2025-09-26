WorldSBK Aragon 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Toprak Razgatlioglu meraih pole position untuk FP1 Aragon dengan selisih lebih dari setengah detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.

Bulega adalah satu-satunya pebalap yang mencatatkan waktu kurang dari satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu, sementara Alvaro Bautista di posisi ketiga terpaut 1,001 detik di belakang pebalap BMW tersebut.

Xavi Vierge berada di posisi keempat berkat lap terakhir dengan Honda. Upaya Garrett Gerloff di akhir sesi sempat menempatkannya di posisi ketujuh meskipun Kawasaki lemah di sektor terakhir, tetapi lap Vierge membuatnya turun ke posisi kedelapan di akhir sesi.

Sam Lowess melengkapi posisi lima besar di depan pemenang Race 1 2024, Andrea Iannone.

Michael van der Mark menyelesaikan sesi di posisi ketujuh tetapi mengalami kecelakaan setelah bendera finis dikibarkan di tikungan terakhir.

Satu-satunya korban lain dari sesi tersebut adalah Yari Montella, tetapi ketidakhadirannya di 20 menit terakhir lebih disebabkan oleh masalah teknis yang membuatnya terdampar di tikungan ke-13, bukan kesalahan pembalap.

Di belakang Gerloff, Alex Lowes dan Jonathan Rea melengkapi 10 besar.