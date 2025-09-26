WorldSBK Aragon 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand

Hasil latihan Jumat untuk WorldSBK Aragon 2025 di Sirkuit MotorLand.

Toprak Razgatlioglu meraih pole position untuk FP1 Aragon dengan selisih lebih dari setengah detik dari rivalnya dalam perebutan gelar, Nicolo Bulega.

Bulega adalah satu-satunya pebalap yang mencatatkan waktu kurang dari satu detik dari catatan waktu Razgatlioglu, sementara Alvaro Bautista di posisi ketiga terpaut 1,001 detik di belakang pebalap BMW tersebut.

Xavi Vierge berada di posisi keempat berkat lap terakhir dengan Honda. Upaya Garrett Gerloff di akhir sesi sempat menempatkannya di posisi ketujuh meskipun Kawasaki lemah di sektor terakhir, tetapi lap Vierge membuatnya turun ke posisi kedelapan di akhir sesi.

Sam Lowess melengkapi posisi lima besar di depan pemenang Race 1 2024, Andrea Iannone.

Michael van der Mark menyelesaikan sesi di posisi ketujuh tetapi mengalami kecelakaan setelah bendera finis dikibarkan di tikungan terakhir.

Satu-satunya korban lain dari sesi tersebut adalah Yari Montella, tetapi ketidakhadirannya di 20 menit terakhir lebih disebabkan oleh masalah teknis yang membuatnya terdampar di tikungan ke-13, bukan kesalahan pembalap.

Di belakang Gerloff, Alex Lowes dan Jonathan Rea melengkapi 10 besar.

WorldSBK Aragon 2025 - MotorLand - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTimMotorLaptime
1Toprak RazgatliogluTURROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:48.385
2Nicolo BulegaITAAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:48.920
3Alvaro BautistaESPAruba.it Racing DucatiDucati Panigale V4 R1:49.386
4Xavi ViergeESPTeam HRCHonda CBR1000RR-R1:49.409
5Sam LowesGBRMarc VDS Racing TeamDucati Panigale V4 R1:49.425
6Andrea IannoneITATeam Go ElevenDucati Panigale V4 R1:49.453
7Michael van der MarkNEDROKiT BMW MotorradBMW M1000 RR1:49.522
8Garrett GerloffUSAKawasaki WorldSBK TeamKawasaki ZX-10RR1:49.556
9Alex LowesGBRBimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:49.568
10Jonathan ReaGBRPata Maxus YamahaYamaha R11:49.669
11Andrea LocatelliITAPata Maxus YamahaYamaha R11:49.984
12Danilo PetrucciITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:50.087
13Tarran MackenzieGBRMGM BonovoDucati Panigale V4 R1:50.267
14Dominique AegerterSUIGYTR GRT YamahaYamaha R11:50.333
15Axel BassaniITABimota by Kawasaki Racing TeamBimota KB9981:50.376
16Tito RabatESPPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:50.879
17Ryan VickersGBRMotocorsa RacingDucati Panigale V4 R1:50.947
18Remy GardnerAUSGYTR GRT YamahaYamaha R11:51.072
19Michael Ruben RinaldiITAMotoxracing YamahaYamaha R11:51.182
20Bahattin SofuogluTURMotoxracing YamahaYamaha R11:51.643
21Yari MontellaITABarni Spark RacingDucati Panigale V4 R1:51.880
22Tommy BridewellGBRHonda Racing UKHonda CBR1000RR-R1:53.274
23Zaqhwan ZaidiMASPetronas MIE Racing TeamHonda CBR1000RR-R1:53.375

