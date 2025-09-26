Bulega Berharap Memiliki Akhir Pekan yang Bersih di Aragon

Tanpa kemenangan sejak Race 2 di Most pada bulan Mei, Nicolo Bulega kini tertinggal 39 poin dari Toprak Razgatlioglu dalam perebutan gelar 2025, tetapi putaran Aragon memberinya kesempatan untuk mengejar defisit.

Pada tahun 2024, Bulega menjadi salah satu pembalap World Superbike tercepat di Aragon, tetapi masalah teknis di Race 1 membuatnya tidak bisa start.

Kemudian, ia dikalahkan oleh Razgatlioglu dan Alvaro Bautista di Balapan Superpole, sebelum melakukan kesalahan di Race 2.

Untuk putaran MotorLand akhir pekan ini, Bulega ingin membersihkan akhir pekannya agar potensinya dapat termanfaatkan sepenuhnya.

“Ini trek yang saya sukai, biasanya motor kami bagus di sini, jadi saya akan berusaha menjalani akhir pekan yang baik dengan tetap berada di depan,” ujar Bulega kepada WorldSBK.com.

“Tahun lalu, saya lebih cepat di akhir pekan. Saya meraih pole position, lalu masalah teknis di Race 1, lalu di Race 2, saya ingin meraih P1, tetapi saya menjadi tidak sabar dan melakukan kesalahan. Saya memang cepat tetapi tidak bisa menyelesaikan semuanya.

“Tahun ini saya akan berusaha untuk cepat dan menyelesaikan semuanya.”

Meski begitu, Bulega mengakui ancaman yang ditimbulkan Razgatlioglu, bahkan di sirkuit di mana pebalap Turki itu belum pernah menang di WorldSBK.

“Saat ini, Toprak [Razgatlioglu] sangat cepat, dan sangat sulit untuk mengimbanginya,” kata Bulega. “BMW telah bekerja dengan sangat baik.

“Tahun lalu [di Aragon], Toprak masih belum 100 persen setelah cederanya. Tahun ini, dia akan lebih kuat, jadi akan lebih sulit.

“Balapan di Aragon ini adalah kesempatan bagus bagi kami, tetapi itu tidak akan mudah.”