Razgatlioglu Mengincar Kemenangan WorldSBK Aragon Pertamanya

Aragon merupakan salah satu dari sedikit trek di mana Toprak Razgatlioglu belum meraih kemenangan World Superbike di sana.

Posisi terbaik pebalap BMW ini di trek Spanyol adalah posisi kedua, yang diraihnya di ketiga balapan tahun lalu, di belakang Andrea Iannone di Race 1, dan Alvaro Bautista di kedua balapan hari Minggu.

Ronde Aragon tahun lalu adalah yang pertama bagi Razgatlioglu karena ia baru kembali dari cedera setelah kecelakaan latihan Magny-Cours, sehingga ia belum sepenuhnya bugar dan percaya diri.

Tahun ini, sebaliknya, ia tiba di Aragon setelah meraih 12 kemenangan beruntun sejak Race 1 di Misano bulan Juni, dan dengan keunggulan 39 poin atas Nicolo Bulega di klasemen kejuaraan.

Akhir pekan ini merupakan kesemaptan terbaik Razgatlioglu untuk meraih kemenangan World Superbike pertamanya di Aragon. Terlebih, ini juga kesempatan terakhirnya sebelum pindah ke MotoGP tahun depan.

“Saya sangat senang karena kami menjalani musim yang luar biasa,” ujar Toprak Razgatlioglu kepada WorldSBK.com menjelang Putaran Aragon.

“Saya belum pernah menang di WorldSBK di Aragon; posisi terbaik saya adalah posisi kedua. Sekarang kami di sini, inilah kesempatan terakhir saya sebelum pindah ke MotoGP.

“Akhir pekan ini, saya akan berusaha untuk menang. Ducati sangat kuat di sini, tetapi saya tidak akan pernah menyerah.

"Tahun lalu, setelah kecelakaan besar di Magny-Cours, saya tidak berani mengambil risiko di Aragon. Sekarang saya lebih santai; inilah satu-satunya perbedaan."

Razgatlioglu menjalani beberapa minggu yang sibuk sejak akhir liburan musim panas. Mulai dari tes di Aragon sebelum putaran Prancis, dan kemudian tes di Jerez minggu lalu sebelum menjalani sesi trek di Circuit of the Americas.

“Pada tes [Aragon], Ducati selalu unggul 0,2 detik atau 0,3 detik di sektor terakhir,” kata Razgatlioglu.

“Saya melakukan tes satu hari di Jerez. Cuacanya sangat panas; suhu trek mencapai 58 derajat.

“Kami melakukan pekerjaan yang sangat baik karena kami melakukan simulasi balapan di sore hari dan mempersiapkan pengaturan yang baik untuk Jerez. Hasilnya terlihat positif.

“Setelah itu, saya pergi ke AS, lalu kembali ke Turki, dan akhirnya ke Aragon. Minggu ini sangat sibuk bagi saya!”