Gerloff Optimistis Menuju Putaran Aragon setelah Tes yang Produktif

Setahun setelah podium WorldSBK terbarunya, Garrett Gerloff kembali ke Aragon dengan harapan mengulangi prestasi tersebut pada tahun 2025.

Gerloff berada di posisi lima besar di ketiga balapan dengan Bonovo BMW di Aragon tahun lalu, termasuk podium di Race 1 dengan finis ketiga.

Setelah pindah ke Kawasaki di musim dingin, Gerloff belum pernah meraih podium sepanjang musim dan hanya sekali berada di posisi enam besar (Race 2 Donington ).

Namun, hasilnya secara umum membaik sebelum jeda musim panas, dengan finis di 10 besar sebanyak lima kali berturut-turut sebelum absen pada balapan hari Minggu di Balaton karena cedera punggung akibat kecelakaan di lap pertama pada hari Sabtu.

Saat WorldSBK kembali berlaga setelah jeda musim panas di Magny-Cours membuat Gerloff bergabung dengan Andrea Locatelli di baris belakang untuk ketiga balapan setelah keduanya mengalami kecelakaan di Superpole.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sementara Locatelli mampu naik ke posisi kelima di Race 1, dan masuk 10 besar di posisi kesembilan di Race 2, Gerloff mengalami kecelakaan setelah masuk 10 besar pada hari Sabtu sebelum finis ke-14 dan P11 dalam dua balapan hari Minggu.

Kembalinya ke MotorLand, mungkin datang di saat yang tepat bagi Gerloff, yang sekarang perlu menemukan kembali performa terbaiknya sebelum Putaran Hungaria.

“Saya sangat menyukai MotorLand Aragon dan berhasil meraih dua posisi kelima dan satu posisi ketiga musim lalu,” kata Garrett Gerloff menjelang Putaran Aragon. “Akhir pekan yang fantastis yang ingin saya ulangi lagi tahun ini.

“Kami menyelesaikan beberapa tes yang sangat produktif di sini sekitar sebulan yang lalu dan akan berusaha memanfaatkan semua kerja keras itu untuk meraih hasil balapan yang baik.

“Saya optimis dan sangat bertekad untuk mencapai hasil yang pantas saya dapatkan, baik dari tim maupun saya sendiri.”